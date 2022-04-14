كولومبيا تعود إلى بطولة تولون إسبيرانزاس

تجلب بطولة تولون إسبيرانزاس ذكريات رائعة للكولومبيين بعد الأداء الجيد للفرق المختارة التي شاركت في الإصدارات السابقة من هذا الحدث، والتي جلبت فرحة كبيرة للبلاد.

والخبر السار هو أن كولومبيا ستلعب مرة أخرى هذه البطولة التي تسمى الآن بطولة موريس ريفيلو، وسيتم لعبها في الفترة من 29 مايو إلى 12 يونيو في الأراضي الفرنسية. سيكون المقر 6 بلديات (أوبان، فوس سور مير، فيترول، آرل، ماليمورت، صالون دي بروفانس)، وكلها تقع في مقاطعة بوش دو رون.

ستكون البداية الأولى للمنتخب الوطني في 31 مايو ضد منتخب جزر القمر؛ في 3 يونيو سيواجهون الجزائر وفي اليوم الأخير من مرحلة المجموعات سيواجهون اليابان.

ستضم البطولة مشاركة 12 منتخبًا وطنيًا وستحضرها البرازيل، وهي البطل الحالي للمسابقة.

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المجموعة أ: الأرجنتين وفرنسا والمملكة العربية السعودية وبنما.

المجموعة باء: غانا وإندونيسيا والمكسيك وفنزويلا

المجموعة جيم: كولومبيا وجزر القمر واليابان والجزائر

تجدر الإشارة إلى أن كولومبيا توجت بطلة هذه البطولة ثلاث مرات: الأولى كانت في عام 1999، عندما فرضت على عقوبات ضد الأرجنتين؛ في عام 2000، ثم، بنفس الطريقة، هزمت البرتغال، وفي عام 2011، تحت قيادة إدواردو لارا، عندما تغلبت أيضا على فرنسا من ركلات الترجيح.

في الوقت الحالي، بقيادة هيكتور كارديناس مواصلة استعدادهم لبطولة أمريكا الجنوبية تحت 20 سنة التي ستقام العام المقبل في كولومبيا والتي ستضع كأس العالم في إندونيسيا 2023. بالإضافة إلى ذلك، ستمنح أماكن لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 وألعاب عموم أمريكا.

تحدث المدرب عن أهمية هذه البطولة التي سيواجهها مع لاعبي تحت 19 سنة بقصد لعب دور جيد كما في السنوات السابقة.

ستكون هذه المشاركة في كولومبيا رقم 48، والتي لعبت آخر مرة هذه المسابقة في عام 2014، عندما لم تجتاز مرحلة المجموعات. المنتخب الوطني الذي فاز بأكبر عدد من الألقاب هو فرنسا (12 مرة) تليها البرازيل (9) إنجلترا (7). تحتل Tricolor، من جانبها، المركز الخامس للفائزين بثلاث جوائز.

كانت آخر مرة لعبت فيها كولومبيا نهائيًا في إصدار 2013، عندما انخفضت بأدنى فرق للبرازيل. كان هذا الفريق بقيادة ريستريبو كارلوس بيسيس وكان ميغيل أنجيل بورجا من بين صفوفه.

ستكون هذه البطولة الودية، التي تقام على الأراضي الفرنسية منذ عام 1967، اختبارًا جيدًا لـ Tricolor، الذي يأتي من الفوز بكأس راؤول كولوما، الذي أقيم في تشيلي، حيث لعب توماس أنجيل، معيار هذا الفريق بهدف أمريكا الجنوبية تحت 20 عامًا، توماس أنجيل.

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