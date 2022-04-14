الكتاب الذي يعلم التمويل للصغار يصل إلى المكتبات

تشير دراسة حديثة أجرتها جمعية بنوك بيرو (ASBANC) إلى أن 77٪ من المشاركين قالوا إنهم مهتمون أو مهتمون جدًا بتعلم كيفية إدارة اقتصاداتهم الشخصية والعائلية بشكل أفضل. هذا يشير إلى أن التعليم المالي ضروري، حتى في سن مبكرة. لهذا السبب، «المانح وأصدقائه»، النص الذي يعلم التمويل الشخصي للأطفال، متاح الآن في مكتبات Crisol.

المستشار المالي Arantxa Layseca، منشئ المحتوى في Ara Retadora وكاتب الكتاب، يعلم إدارة الأموال لكل من أصغر أفراد الأسرة وأولياء الأمور، ويعرض، مع أمثلة يومية، كيفية طلب الشؤون المالية.

تسمح لغتها البسيطة للأطفال بتذكر مفاهيم مثل المال والمدخرات والتنظيم وريادة الأعمال بسهولة أكبر. بالإضافة إلى ذلك، تمثل الشخصيات الغريبة مثل خنزير جيفر الصغير وسلحفاة تورو والقط Catu و vaquita Muchi القيم التي يمكن تكرارها في المنزل.

وأكد لايسيكا: «الغرض من العمل هو الدعوة إلى إدراج تدريس التمويل الشخصي في المناهج الدراسية، لذلك من المهم أيضًا تمكين المعلمين من إتقان الموضوع بأنفسهم وتطبيقه، حتى يتمكنوا من نقل هذه المفاهيم إلى طلابهم».

تليها اثني عشر قصة للأطفال أو الآباء أو المعلمين سوف تجد نصائح لتعزيز ما تعلموه في المنزل أو في الفصل. من أجل وصول الرسالة إلى المزيد من الأشخاص، سيتم تقديم الكتاب إلى معلمي مدرسة Fe y Alegría في Ventanilla، حيث سيتم أيضًا التبرع بـ 20 نسخة ستكون متاحة للطلاب، بالإضافة إلى التبرع بـ 50 كتابًا لمنظمة MAB، والتي ستصل إلى المزيد من الفتيات والفتيان في أجزاء مختلفة من بيرو.

الحفاظ على الموارد المالية ذكية ومسؤولة هو عامل رئيسي للنمو الشخصي، مما يؤدي إلى تنمية أفضل للبلاد.

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