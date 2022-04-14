انسداد على الطريق السريع المركزي بسبب التوجيه الخاطئ للشاحنة يمنع مرور المركبات

منذ الصباح الباكر من يوم الخميس المقدس، كان هناك انسداد على الطريق السريع المركزي يمنع مرور المركبات من تيكليو إلى لا أورويا وأجزاء أخرى من هذا الطريق. حتى شركات النقل بين المقاطعات لا تبيع التذاكر من ليما إلى الجزء الأوسط من البلاد، في انتظار تطهير الطريق.

وتعزى الكتلة إلى إقالة مقطورة تحتل كلا ممرات الطريق عند الكيلومتر 52 من الطريق السريع المركزي، في منطقة كاراشاكرا، مقاطعة هواروشيري. يضاف إلى ذلك حافلة مشلولة بسبب العيوب الميكانيكية عند الكيلومتر 70.

يزداد الازدحام المروري من خلال غزو ممرات السيارات الأصغر التي تنوي التقدم.

تم حظر الطريق السريع المركزي عن طريق خطأ مقطورة | فيديو: تلفزيون لاتينا

تعليق مغادرة الحافلة

في مواجهة الحصار المفروض على الطريق السريع المركزي، اضطرت شركات حافلات النقل بين المقاطعات إلى عدم بيع التذاكر حتى يتم إطلاق الطريق.

توقف مغادرة الحافلات إلى وسط البلاد | فيديو: Latia ¿na TV

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