بانكادا دي جونتوس لبيرو مقسومًا على تغيير اسم المجموعة البرلمانية

يتم تسجيل استراحة جديدة في اليسار البرلماني، وهذه المرة بعد محاولة لتغيير اسم مقاعد البدلاء. بعد ظهر يوم 13 أبريل، أصدر بيان قرار تغيير Juntos لبيرو إلى Cambio Democratico بعد اتفاق تم التوصل إليه «بالأغلبية» خلال اجتماع لل مجموعة البرلمانية. ومع ذلك، أصر اثنان من أعضاء الكونغرس الخمسة على رفضهم لهذا الإجراء على الرغم من الاتفاق الذي تم الإعلان عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

واحدة من الأعضاء الذين جعلوا رفضهم رسميًا هي عضوة الكونغرس إيزابيل كورتيس. «اختار مساحان سياسيان ترشيح عامل تنظيف: معا من أجل بيرو منذ تلك السنوات عندما دعتني إلى أن أكون مستشارة وبيرو الجديدة التي راهنت علي في رقم 2 على قائمة الكونغرس للانتخابات الأخيرة. وبفضل هذه المساحات، أنا عضو في الكونغرس»، كتبت البرلمانية على حسابها على تويتر.

قال كورتز إنه يعارض تغيير الاسم المقترح لأنه يعتقد أنه يجب إضافة اسم نويفو بيرو، وهي مجموعة سياسية بقيادة فيرونيكا مندوزا مع جونتوس لبيرو المتحالفة للمشاركة في الانتخابات العامة لعام 2021. وكتب: «أعتقد أننا يجب أن نكون دائما بسبب أولئك الذين وثقوا بنا منذ البداية وأن نكون متسقين حتى تكون هناك خلافات: لن ندين دائما جماعية وأنا من جونتوس بور بيرو - بيرو الجديدة، وكذلك إلى نقابتي سيتوبور وسيتومون».

Bancada de Juntos por el Perú dividida por el cambio de nombre del grupo parlamentario

وفقًا للبيان الذي أعلن تغيير الاسم، جاء القرار لأننا «نواجه لحظة سياسية مختلفة، لذلك من الضروري تبني اسم وفقًا لالتزامنا السياسي تجاه جميع البيروفيين. ويصدق بنك التغيير الديمقراطي على إرادته السياسية لتعزيز عملية التغيير التي تطلبها البلاد والمطالبة بها، وندد بالفساد ومكافحة عدم المساواة».

الرد الرسمي

وكان رفض عضوة الكونغرس كورتيس بالمثل من قبل البرلماني ووزير التجارة الخارجية والسياحة، روبرتو سانشيز. وقع كلاهما على بيان إلى المسؤول الأقدم في الكونغرس، هوغو روفيرا، حيث يستنسخان الفقرتين 1 و 2 من المادة 62 من النظام الداخلي للمؤتمر. تحدد هذه المتطلبات لتشكيل مجموعة برلمانية أو مجموعة برلمانية خاصة في حالة عدم تشكيلها من الحد الأدنى لعدد أعضاء الكونغرس.

«في ظل هذه الاعتبارات، سيتوقف تمثيلنا كأعضاء في الكونغرس في الحزب السياسي Juntos por Peru إذا أصبح التغيير المطلوب للاسم رسميًا». وبالإضافة إلى ذلك، أكدوا أن تنظيم السلطة التشريعية لا يأخذ في الاعتبار نوع الطلب المقدم. «لذلك نطلب منكم عدم معالجة الطلب المقدم من أعضاء الكونغرس المعنيين»؛ أي روث لوك، إدغار ريموندو وسيغريد بازان.

Bancada de Juntos por el Perú dividida por el cambio de nombre del grupo parlamentario

تجدر الإشارة إلى آخر من فترات الراحة التي ظهرت في المقعد المعني. قبل بضعة أيام، أكدت عضوة الكونغرس بازان أن جونتو بور بيرو لن تكون هيئة متحالفة للحكومة، على الرغم من حقيقة أن أحد أعضائها يشغل منصب وزير التجارة الخارجية والسياحة. في محادثة مع إبيسينترو، أشارت عضوة الكونغرس إلى أن بعدها عن حكومة بيدرو كاستيلو كانت مرئية منذ أشهر. تجدر الإشارة إلى أن روبرتو سانشيز ليس وزيرًا لهذه الحكومة فحسب، بل هو أيضًا رئيس الحزب الذي انضم إلى فيرونيكا مندوزا لإغراء رئاسة الجمهورية في انتخابات عام 2021.

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