السلطات تلقي ضربتين للجريمة في عاصمة الجمهورية

أبلغت السلطات في عاصمة الجمهورية عن ضربتين للجريمة في المدينة. تمت الإشارة إلى الأول في شمال بوغوتا، حيث أسروا رجلاً يبلغ من العمر 26 عامًا كان ينوي الفرار بسبب سرقة متجر للهواتف المحمولة.

وفقًا لضابط تفتيش شرطة العاصمة بوغوتا، اللفتنانت كولونيل داريو بينيا، فإن القبض على الموضوع كان بفضل التفتيش الشامل الذي أجراه الزي الرسمي: «ردًا على دعوة المواطنين لسرقة مبنى تجاري في شارع 122 مع الحي الخامس عشر Unicentro، يصل الربع القطاعي إلى المستودع حيث لا تنتهك الأبواب والنوافذ على ما يبدو، لكنهم يقومون بتفتيش شامل في جميع أنحاء الكتلة وعلى أسطح المنازل، والعثور على رجل يحمل حقيبة مخبأة على الأسطح».

كما أشار إلى أن الشخص الذي تم القبض عليه فوجئ بالنهب الذي كان ينوي الهروب به: «كان في حوزته 26 هاتفًا خلويًا وملحقات مختلفة تقدر قيمتها بأكثر من 140 مليون بيزو، والتي كان قد سرقها من المستودع كما يتضح من الكاميرات الأمنية».

وقع الحادث الثاني الذي أبلغت عنه السلطات في بلدة تيوساكويلو، حيث فاجأوا أربعة مجرمين عندما احتجزوا السائق الذي كان ضحية السرقة بشكل غير قانوني. وقال قائد مركز شرطة تيوساكويلو، العقيد ساندرا لانشيروس:

واختتم الكولونيل لانشيروس قائلا «في وقت البحث، ذكر أحدهم أن الركاب الآخرين كان محتجزا رغما عنه وأن شاحنته قد سرقت أيضا، لذلك يتم القبض على هؤلاء الأشخاص الأربعة على الفور».

وفيما يتعلق بطريقة السرقة، قال العقيد لانشيروس: «كان من الممكن إثبات أن المجرمين اقتربوا من سائق الشاحنة في الشارع 80 من قبل شرطي مزيف، ومن هناك وضعوا الضحية في سيارة خاصة، حيث أخذوا ممتلكاتها»، وخلصت إلى أنهم في وقت لاحق تمكنت من العثور على الشاحنة المهجورة في بلدة سان كريستوبل.

أدى العمل المشترك بين السلطات المختلفة في بوغوتا إلى القبض على العديد من المجرمين الذين ينتمون إلى هياكل إجرامية مختلفة، الذين طاردوا من خلال سرقة وبيع المهلوسات إلى قطاعات مختلفة من العاصمة وبلدية سواشا. وفي هذه الحالة، قام مكتب المدعي العام، من خلال الدعم التعاوني من الشرطة الوطنية، بتفكيك أربع عصابات إجرامية تعمل في أجزاء مختلفة من المدينة.

وفيما يتعلق بهذه العمليات، أشارت السلطة القضائية إلى أن «مكتب المدعي العام، من خلال مديرية بوغوتا القطاعية، وفي عمل تحقيق مشترك ومستمر مع الشرطة الوطنية، ضرب لمدة ثلاثة أسابيع الشبكات الإجرامية المتورطة في اثنتين من الجرائم التي تؤثر في أمن المواطن: السرقة بجميع أشكاله و الاتجار المحلي بالمخدرات».

حتى الآن في عام 2022، تم توجيه ضربات شديدة ضد الجماعات الإجرامية العاملة في المدينة، لأنها أدت إلى إدامة الأعمال التي تؤثر بشكل مباشر على كل من المارة والتجار، فيما يتعلق بهذه التفكك، يقول مكتب المدعي العام: «10 عصابات مرتبطة بسرقة الأشخاص والمنازل والتجارية و بيع المواد غير المشروعة في تجارة التجزئة, تأثرت حتى الآن هذا العام. و ألقي القبض على 48 شخصا مرتبطين بجرائم مختلفة». .

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