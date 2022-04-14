ما لا يقل عن أربعة قتلى و 10 جرحى بعد القصف الروسي في منطقة خاركيف

ذكرت السلطات الأوكرانية على حساب Telegram الرسمي لإدارة الدولة الإقليمية في المدينة أن ما لا يقل عن أربعة قتلى وعشرة جرحى جراء القصف في منطقة خاركيف يوم الأربعاء.

«في 13 أبريل 2022، أطلق الجيش الروسي النار على المباني السكنية في منطقة Nemyshlianskyi في خاركيف. قُتل ثلاثة أشخاص في التفجير. وأصيب أربعة مدنيين، أصغرهم، يبلغ من العمر 17 عاما والأكبر، 75 عاما،» قال رئيسها العسكري أوليغ سينيغوبوف.

وفي وقت لاحق، أفاد سينيغوبوف أن القوات الروسية شنت عدة هجمات على خاركيف في منطقة سيفرنايا سالتوفكا، مما يؤكد مقتل المدنيين الأربعة وإصابة عشرة آخرين، فضلا عن الأضرار التي لحقت بالمباني السكنية والممتلكات الشخصية للمدنيين.

وبالإضافة إلى ذلك، أفادت وكالة أنباء أونيان أن هناك بالفعل أكثر من 100 مدني قتلوا في منطقة سومي الشمالية الشرقية، وفقا لما ذكره رئيس الإدارة العسكرية في المنطقة، ديميترو زيفيتسكي، الذي أكد أن هناك العديد من الجثث وأيديهم مقيدة وعليها علامات التعذيب أو الجروح الناجمة عن طلقات نارية في الرأس.

Un proyectil ruso impacta en una zona residencial próxima al aeropuerto de Kharkiv

وفي هذا الصدد، أكد زيفيتسكي أن هناك عددا كبيرا من الإصابات في المستشفيات وأشار إلى أنها مرت «أعمدة مع الآلاف من العربات المدرعة الروسية التي أطلقت النار على كل شيء من حولهم، بما في ذلك كبار السن والأطفال».

ومن ناحية أخرى، في جزء آخر من البلد، أحصت إدارة الدولة في مدينة كييف ما يقرب من 000 10 مشرد داخليا، معظمهم من مناطق مثل إيربين أو بوشا أو غوستميل (978 3 شخصا)، في حين أن نحو 500 1 مدني سيتواجدون من تشيرنيغوف.

وفقا لرئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، عاد ثلثا السكان، على الرغم من أن وسائل النقل العام لا تزال مغلقة. بالإضافة إلى ذلك، في منطقة فيشورود، سيكون حظر التجول ساري المفعول كل يوم من الساعة 8 مساءً إلى الساعة 6 صباحًا (بالتوقيت المحلي) حتى 18 أبريل».

منطقة أخرى ضربها القتال هي خيرسون، حيث يوجد ما لا يقل عن 106 مستوطنة بدون كهرباء وهناك نقص في الغذاء والدواء والضروريات الأساسية الأخرى، كما ذكرت مفوضة البرلمان الأوكراني لحقوق الإنسان ليودميلا دينيسوفا على ملفها الشخصي الرسمي على فيسبوك.

«في ذلك اليوم، أخذ الشاغلون مركزًا إنسانيًا في خيرسون، تم تنظيمه لمساعدة المواطنين والمؤسسات الطبية في المنطقة. وصادر العنصريون الأدوية وأغذية الأطفال والحفاضات».

وبالإضافة إلى ذلك، قال إن ما لا يقل عن 137 شخصا، من بينهم أربعة صحفيين، هم رهائن لأفراد الجيش الروسي، وشدد على أن «المحتلين» حجبوا معظم قنوات الإعلام الأوكرانية وينشرون معلومات كاذبة عبر وسائل الإعلام.

كما ذكرت دينيسوفا في ملفها الشخصي الرسمي على فيسبوك أن المدنيين الأوكرانيين أبلغوا عن وجود «نظير» لسجن إيزولياتسيا في دونيتسك، حيث كان السجناء يتعرضون للتعذيب.

(مع معلومات من يوروبا برس)

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