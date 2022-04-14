يعزو الجيش وفاة أربعة جنود في أوريبي (ميتا) إلى المنشقين من فارك

سيكون GAO المتبقي «خورخي بريسينيو» مسؤولاً عن جريمة الجنود الأربعة في المنطقة الريفية لبلدية لا أوريبي في مقاطعة ميتا، وفقًا للمعلومات المقدمة من الجيش الكولومبي.

ووفقاً للجنرال أنطونيو بلتران، قائد الفرقة الرابعة بالجيش، تعرض الأفراد العسكريون لهجوم عشوائي بعبوات ناسفة ورشقات نارية أثناء قيامهم بعمليات مراقبة في هذه المنطقة من مقاطعة ميتا.

وقال الجنرال بلتران، الذي بعث برسالة تعزية لأسر الزي الرسمي: «تم عرض الحقائق على السلطات المختصة، التي ستكون مسؤولة عن تنفيذ الأعمال العاجلة وتحديد المسؤوليات عن هذا الحدث».

وتم التعرف على أنهم نائب الرقيب الأول خافيير توريس هويوس وجنود محترفين خوسيه خواكين بونيلا توريس ولوبر إيفان سانشيز سيلفا ودانيال إدواردو موراليس غونزاليس؛ وبالإضافة إلى ذلك، أصيب جندي آخر ونُقل إلى المستشفى العسكري في العاصمة ميتا.

وبالنسبة للجنرال بلتران، كانت الأحداث التي وقعت في أوريبي (ميتا) «عملا إرهابيا» يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وذكر أيضا أن هذا الهجوم الإرهابي سيندد للمجتمع الدولي.

كما قال إنه واثق من الشفاء العاجل للجندي الجرحى وأشار إلى أنه يجري تنفيذ عمليات عسكرية في أوريبي من أجل العثور على المسؤولين عن هذا العمل الإجرامي الذي نعى الجيش الوطني.

وفي هذا الصدد، وصف وزير الدفاع دييغو مولانو على حسابه على تويتر مرتكبي هذا الهجوم على الجيش بأنهم «جبناء» وأكد أن السلطات ستأسر قتلة الجنود الأربعة.





مبعوث الأمم المتحدة يدعو إلى إجراء تحقيق شامل في العملية العسكرية في بوتومايو

Carlos Ruiz Massieu Foto: UN Photo/Loey Felipe

وطلب كارلوس رويز ماسيو، رئيس بعثة التحقق، إجراء تحقيق شامل في عملية الجيش في بوتومايو، التي جرى استجوابها بشأن انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان، بما في ذلك مقتل مدنيين أُبلغ عن إصابتهم في القتال وأفراد مسلحين مزعومين المنظمات.

«لقد تأثرت إدارة بوتومايو بالعنف في الأسابيع الأخيرة. وقال ماسيو أمام مجلس الأمن الدولي وقبل ذلك: «أشدد على أهمية إجراء تحقيق شامل من قبل السلطات في مقتل 11 شخصا، بمن فيهم السكان الأصليون وقادة المجتمع المحلي في سياق عملية ضد أعضاء جماعة مسلحة غير قانونية في بويرتو ليغويزامو». تدخل الرئيس إيفان دوكي في تلك الهيئة.

و قبل مناقشة الحالة في بوتومايو, ذكر رئيس بعثة التحقق أنه زار أراوكا قبل أسبوعين. «المنطقة التي تواجه وضعا حرجا، قتل أكثر من 100 شخص وتشريد الآلاف قسرا هذا العام»، ولذلك أثار أمام المجلس دعوة المنظمات الاجتماعية لاتخاذ تدابير للحد من العنف.

وأضاف رويز ماسيو، وهو وضع سيواجهه بوتومايو أيضًا: «أراوكا مثال على حالة العنف في العديد من المناطق المنسية التي يتعين عليها التعامل مع الجماعات المسلحة غير الشرعية والاقتصادات غير القانونية ووجود الدولة المحدود».

وأضاف رئيس بعثة التحقق أن «العنف يتسبب أيضاً في خسائر فادحة في مجتمعات السكان الأصليين والكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي، مع أشكال القتل والتشريد وتجنيد القصر».

وفي هذا الصدد، حث أيضا على تنفيذ اتفاق السلام، الذي يضم مجموعة من الآليات المترابطة، ليس فقط لإنهاء العنف مع القوات المسلحة الثورية لكولومبيا، ولكن أيضا العوامل العميقة الجذور التي تولد العنف في البلد.

وقال ممثل الأمم المتحدة: «إن التقدم نحو تحقيق الإصلاحات الريفية، التي كانت مطلوبة لفترة طويلة، وضد المخدرات، وخاصة من خلال الاستبدال الطوعي للمحاصيل، سيعزز إعادة الإدماج والأمن».

تم تبرير العملية في قرية ألتو ريمانسو، في بويرتو ليجويزامو في بوتومايو، من قبل وزير الدفاع، دييغو مولانو، بسبب وجود ما أسماه «ناركوكاليروس»، أي المتعلقة بالمحاصيل غير المشروعة.





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