أنطونيو كروسيس مادا، وزير الصحة السابق في خاليسكو، سجن بتهمة تحويل الموارد

واكد انريكي الفارو حاكم خاليسكو سجن انطونيو كروسيس مادا وزير الصحة السابق الذى اعتقل فى مارس الماضى بتهمة اختلاس الخزانة بالرغم من انه سرعان ما افرج عنه الامباروس الذى دافع عنه عن نفسه.

«كان الالتزام واضحًا: فالاختلاس الذي تم في القطاع الصحي للحكومة السابقة لن يكون قصة أخرى للإفلات من العقاب. قبل لحظات قليلة تم إرسال أنطونيو كروسيس مادا، وزير الصحة السابق في خاليسكو، إلى السجن لدفع ثمن أفعاله السيئة»، وكتب رئيس الولاية من خلال حسابه على تويتر.

كما رحب بهذه الحقيقة، لأن المسؤول السابق قد تحايل على السلطات بمختلف سبل الانتصاف من الأمبارو «خارج القانون». ولهذا السبب، أعلن أن قاضيا أمره بالحبس الوقائي لمواجهة «محاكمته خلف القضبان»، وفقا لما ذكره ألفارو.

وتجدر الإشارة إلى أن مكتب المدعي العام في خاليسكو، في 25 مارس، أعلن عن اعتقال كروسيس مادا. ومع ذلك، بعد لحظات، قدم أمبارو منحه قاضي المقاطعة، والذي تم التحقق منه، لذلك تمت إزالة عضو مجلس الوزراء السابق لأرسطو ساندوفال من المبنى.

(Foto: Twitter)

وقال جيراردو دى لا كروز توفار، المدعى العام لمكافحة الفساد، قبل ايام من وقوع هذه الاحداث، ان وزير الصحة السابق تهرب من جلسات الاستماع بالترويج لاكثر من 100 محاكمة للامبارو، مطالبا بحضور الاجتماع الذى تم الاتفاق عليه فى منتصف مارس.

«يجب أن تتقدم، بالطبع. من الواضح أن العديد من الأشياء يمكن أن تحدث حول هذا الجمهور، ولكن في الوقت الحالي يجب إعلامها هذه الأيام. كان لدينا علم، يجب تقديم الإخطار إلى القضاء وسنصل إلى جلسة الاستماع وسنرى ما إذا كان قد تم إخطاره في الوقت المناسب وما إذا كان قد ظهر أم لا».

منذ تلك اللحظة، أدرك دي لا كروز توفار أن كروسيس مادا يمكن أن يقدم حماية أخرى (وهو ما حدث). وبالإضافة إلى ذلك، أكد أنه لا يتجنب مسؤولياته تجاه القانون، لأنه كان تحت الحماية المنزلية.

«إنه آمن، نعم، بالطبع. إنه على أمن الوطن. ولا يمكننا أن نقول إنه تهرب من هذا المعنى، فقد احترم التحفظ. إنها مسألة تقاضي، وأخيرًا أمبارو هي وسيلة دفاع لدى جميع الأفراد. وقد استخدم وسائل الدفاع هذه بشكل جيد، ومع ذلك تم تأجيل إجراءاته بالتأكيد».

Antonio Cruces por fin fue vinculado a proceso después de varios años tras él (Foto: Especial)

الجرائم التي اتهم أنطونيو كروسيس بسببها هي الاختلاس والاستخدام غير القانوني للسلطات والسلطات. و تبين أيضا أنه قام بتعيينات غير منتظمة و اشترى مدخلات مبالغ فيها. كل هذه الإجراءات ستصل إلى ما لا يقل عن 600 مليون بيزو من الموارد العامة التي اختلست خلال إدارته لعام 2016.

لم تكن هذه هي كل الخلافات التي كان مرتبطًا بها، حيث عُثر عليه في نوفمبر 2021 مضروبًا ومربوطًا باليد والقدم، بعد اعتداء مزعوم. تم تجريده من ما يقرب من 50 ألف بيزو وسيارته الفاخرة، التي كان يسافر فيها.

أوضح مكتب المدعي العام للولاية أنه تم العثور على المسؤول السابق بالقرب من حديقة تقع في حي كوليناس دي أتيماجاك، داخل بلدية زابوبان. وتلقى على الفور الإسعافات الأولية ثم نُقل بعد ذلك إلى المستشفى لتلقي العناية الطبية.

ووفقا للسلطات، وقعت الجريمة خارج منزل أنطونيو كروسيس، الذي كان قد جاء من ممارسة مهنته كطبيب أمراض النساء. من لحظة إلى أخرى، تم اعتراضه من قبل أمر، الذي «رفعه»، والاعتداء والتخلي عنه في وقت لاحق.

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