ستدعم توجيهات أمريكا دي كالي Guimarães إذا لم تكن مؤهلة لـ «الثمانية» من دوري BetPlay I

En la imagen el entrenador Alexandre Guimarães. EFE/Alberto Valdés/Archivo

كان مشجعو أمريكا دي كالي سعداء للغاية منذ أن أصبحت عودة ألكسندر غيمارايس رسمية، لأن تجربته الأولى كانت جيدة جدًا كمدرب للفريق القرمزي، والتي توج بها بطلاً في البطولة المنتهية في عام 2019.

ومع ذلك، ترك خوان كارلوس أوسوريو (المدرب السابق) النادي في وضع حرج إلى حد ما، لأنه تحت قيادته تمكنوا فقط من الحصول على 15 نقطة، نتاج أربعة انتصارات وثلاثة تعادلات وست خسائر.

بالإضافة إلى ذلك، فشل الاستراتيجي ريسارالدا في تحقيق فكرة اللعب الجماعي في أمريكا كالي، حيث منعت تناوبه المستمر ذلك. وهذا هو السبب في أن المشجعين وتوجيهات «الشياطين الحمر» لن يكون لهم يد قوية مع طاقم التدريب الجديد للفترة المتبقية من البطولة.

وقد عرف ذلك توليو غوميز، أكبر مساهم في «لا ميشيتا»، الذي تحدث عن ذلك مع الصحفي كارلوس أرتورو «بيتيسو» أرانغو وكشف أنه ليس من التزام ألكسندر غيماريس بالتأهل للأشواط النهائية على أرضه.

كما أعرب المشجعون عن دعمهم على الشبكات الاجتماعية وأظهروا دعمهم لعمل «Guima»، الذي لديهم عاطفة خاصة جدًا له، لأنه بالإضافة إلى اللقب الذي أعطوه للمؤسسة قبل عامين، فقد روجت أيضًا لمهن اللاعبين الذين أصبحوا أيقونات، مثل دوفان فيرغارا، مايكل رانجيل ويسوس كابريرا، أنفسهم مما أدى إلى فرق من الخارج: مونتيري (المكسيك)، مازاتلان (المكسيك) وكويابا (البرازيل)، على التوالي.

بالإضافة إلى ذلك، حذر من أن العقوبة التي لن تتمكن أمريكا دي كالي من توظيف لاعبين في الفصل الدراسي المقبل، ستحد أيضًا من عمل هيلمزمان الجديد.

يتوافق المدرب البالغ من العمر 62 عامًا مع عاطفة المعجبين، وعلى الرغم من القيود والصعوبات التي يواجهها، أكد أنه طالما هناك إمكانيات رياضية سيقاتل من أجل التأهيل.

وبالمثل، قال إنه يشعر بتقدير كبير للمؤسسة وهذا هو السبب في أنه سيقدم كل ما هو ضروري لتحقيق رغبات المعجبين.

ستسعى أمريكا من كالي إلى دخول «الثمانية» ومن أجل ذلك سيتعين عليها إضافة ثلاث نقاط في الالتزامات المتبقية ضد منافستها في الفناء الخلفي، جاكوار، أليانزا بتروليرا، ديبورتيفو باستو و أونيون ماغدالينا.