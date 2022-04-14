640,000 مسافر سينتقلون من محطة النقل في بوغوتا خلال أسبوع عيد الفصح

Usuarios de la terminal de transporte terrestre se protegen con tapabocas como medida de prevención contra el coronavirus, en Bogotá (Colombia). EFE/Carlos Ortega/Archivo

وذكرت وزارة التنقل أن حوالي 640،000 مسافر سوف يسافرون من محطة النقل بوغوتا خلال الاحتفال بعيد الفصح، أساسا إلى مقاطعات كونديناماركا، بوياكا، ميتا، هويلا، توليما، فالي ديل كاوكا، فضلا عن بعض الوجهات على ساحل المحيط الأطلسي.

بالمقارنة مع عام 2021، تمثل هذه التعبئة زيادة بنسبة 95٪ في الركاب و 12٪ في المركبات. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يتم تعبئة الركاب من قبل 67,000 مسافر على الأقل بين الأربعاء والخميس.

وتجدر الإشارة إلى أن محطة النقل في بوغوتا لديها بروتوكول صارم للسلامة الحيوية عند دخول المحطات الطرفية، أثناء الإقامة والصعود على المركبات، والتي تشمل مغاسل وموزعات هلام وكاميرات حرارية للتحكم في السعة واللافتات لاحترام التباعد الاجتماعي.

بدورها، أشارت الأمانة العامة، ضمن خطة العمل التي ستكون سارية عند مخارج ومداخل بوغوتا خلال الاحتفال بعيد الفصح، إلى أنها تتوقع، خلال هذه الأيام، أن حوالي 764644 مركبة ستغادر بوغوتا، وهو رقم أعلى بنسبة 1.8٪ من الرقم المسجل في عام 2021، عندما كان هناك 751,094 المركبات، بينما تم تسجيل 898,376 دبابة في عام 2019، انخفض الرقم بنسبة 14.8٪.

في هذا الصدد، أشار الكيان إلى أنه سيحصل على دعم أعضاء إدارة الطرق ومجموعة الدليل التابعة لأمانة التنقل، بالإضافة إلى ما مجموعه 70 رافعة بين الأربعاء 13 والأحد 17.

ومن جانبها، قامت الشرطة الوطنية، من خلال قسم العبور والنقل في بوغوتا، بترتيب ما يقرب من 000 1 من الأفراد النظاميين لممرات الطرق الرئيسية التي تدخل المدينة وتخرج منها، وأكثر من 30 نقطة تفتيش ثابتة، فضلا عن 5 هواتف محمولة ستضطلع بمهام المراقبة والمراقبة.

سيتم تنفيذ مهام السلامة والتنقل والوقاية من الحوادث في هذه النقاط، لذلك تم إنشاء أكثر من 20 جهاز استشعار للكحول و 14 كاميرا سرعة ووحدات جرائم متنقلة. سيتم تنفيذ مراقبة مداخل ومخارج المدينة ومتوسط السرعات وحجم المركبات من مركز إدارة المرور (CGT) في بوغوتا.

ومن هناك، سيتم رصد 14 ممرات ذات أولوية. بعضها هو الطريق السريع الشمالي والطريق السريع سور وكاريرا السابعة وأفينيدا بوياكا. سيتم أيضًا مراقبة الطريق المؤدي إلى Llano والطريق إلى La Calera والطريق إلى Choachí.

وطلبت أمانة التنقل مراعاة التوصيات التالية في رحلة عطلة نهاية الأسبوع:

- تحقق من الحالة التقنية والميكانيكية للسيارة، والحصول على مجموعة الطرق والوثائق المحدثة للمركبة.

- تأكد من أن جميع ركاب السيارة يرتدون أحزمة الأمان الخاصة بهم بشكل صحيح.

-تخطيط مسارك واستخدم تطبيقات مثل Waze لمراجعة أفضل طريق إلى وجهتك. إنها طريقة جيدة للقيادة بأمان ومنع أي نوع من الأحداث غير المتوقعة.

-تحقق من حالة الطرق. إنها طريقة لضمان رحلة آمنة وسلسة. اكتشف المزيد من خلال حساب تويتر للمعهد الوطني للطرق (Invías) @numeral767.

- تجنب المناورات الخطرة مثل التجاوزات أو العبور عبر الطرق أو الاتجاهات غير المصرح بها.

ضع في اعتبارك: قبل القيادة، تجنب استخدام المواد الكحولية أو المؤثرات العقلية أو الأدوية التي قد تؤثر على مدى الانتباه. في حالة القيادة في حالة سكر، فإنه يؤدي إلى فرض عقوبات مالية، وتجميد السيارة وحتى تعليق الترخيص.

أكد الكيان للمسافرين أن الدخول إلى بوغوتا في اليوم الأخير من عطلة عيد الفصح (الأحد 17 أبريل)، له قيود من الظهر إلى الساعة 8 مساءً. بين الساعة 12 ظهرًا و 4 مساءً، يُسمح فقط بالمركبات التي تحتوي على لوحات ترخيص متساوية ومن الساعة 4 مساءً حتى الساعة 8 مساءً، يُسمح بدخول المركبات ذات اللوحات الفردية.

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