25,000 مشجع اينتراخت فرانكفورت ملأوا كامب نو: الاحتجاج غير العادي لبرشلونة ألترا

أتباع فرانكفورت شغال مقاعد المحلية غرادا في في مبارزة أنتي برشلونة

فاز أينتراخت فرانكفورت يوم الخميس على برشلونة 3-2 في كامب نو وتأهل إلى الدور قبل النهائي في الدوري الأوروبي بعد الفوز 1-1 في ألمانيا. بالإضافة إلى العرض الذي قدمه الفريق الألماني في الملعب، كان هناك أيضًا مكان لعرض صادم في مدرجات الملعب الكاتالوني.

سافر أكثر من 25,000 مشجع ألماني إلى إسبانيا لدعم فريقهم، على الرغم من أنه لم يكن لديهم سوى خمسة آلاف تذكرة متاحة. اشترى 15,000 الآخر تذاكر لشغل المقاعد التي كان من المفترض أن تكون لمحبي فريق التمثيل بقيادة تشافي هيرنانديز. بهذه الطريقة، جعل مشجعو أينتراخت فرانكفورت أنفسهم يشعرون وكأنهم محليين.

في وقت مبكر, تم نشر مقاطع فيديو على الشبكات الاجتماعية تظهر مد القمصان البيضاء التي كانت في المناطق الوسطى من برشلونة ثم القافلة التي أقامها الألمان للسير إلى كامب نو.

بالفعل في الملعب، جعل الألمان أنفسهم يشعرون بأغانيهم وتظهر الصور أن الآلاف كانوا حاضرين بالفعل. مثل هذا المناخ العدائي للمكان تسبب في تخلي Ultras للفريق الكاتالوني عن مكانهم في الشوط الأول خلف أحد الأقواس، احتجاجًا على وجود مشجعي Eintracht Frankfurt. أخيرًا، عندما كانوا على بعد 10 دقائق من المكمل، عادوا إلى موقفهم لمواصلة التشجيع.

سجل كوستيك، مرتين، وبوريه للزائر، في حين خصم Busquets في النهاية. مع الفوز، تأهل الفريق بقيادة النمساوي أوليفر غلاسنر إلى الدور قبل النهائي في الدوري الأوروبي حيث سيتصادم مع وست هام يونايتد، الذي قضى على أولمبيك ليون. على الجانب الآخر من المفتاح، ستواجه أتالانتا الفائز في رينجرز وسبورتينغ براغا.

من جانبها، عانى برشلونة من أول هزيمة كبرى تحت وصاية تشافي هيرنانديز، الذي سيكون هدفه الوحيد الآن هو تسجيل أكبر عدد ممكن من النقاط في الدوري الإسباني لإغلاق مسافة 12 نقطة التي يقودها الزعيم ريال مدريد، مع سبعة مواعيد للذهاب.

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