لماذا قارنوا بوني رويز بلوكا مودريتش بعد فوز ريال مدريد ضد تشيلسي؟

حتى أن المهر رويز أظهر مهاراته في ملاعب كرة القدم المكسيكية، وهذا هو السبب في أنهم قارنوا له مع لوكا مودريتش.

أنقذ ريال مدريد مرة أخرى انتصارًا مؤلمًا أدى إلى إطالة وقته في حملة دوري أبطال أوروبا 2021-22. في حين بدا أن تشيلسي سيفوز بهذا الإنجاز في سانتياغو برنابيو، كان لوكا مودريتش لاعبًا حاسمًا لفريقه لتحقيق الهدف الذي جعل فريقه أقرب إلى العودة. على الرغم من أنه لم يسجل هدفًا، إلا أنه تمت مقارنته برودريغو إل بوني رويز بسبب المساعدة التي قدمها لرودريغو في الدقيقة 80.

المسرحية التي مددت بها المرينغ المباراة حتى الوقت الإضافي حدث بعد عشر دقائق من النهاية. على الجناح الأيسر، خدم فينيسيوس جونيور لوكا مودريتش، الذي كان أقرب إلى خط الوسط. بدلاً من البحث عن مسرحية فردية، شاهد الكرواتي المسار الذي سلكه Rodrygo نحو المنطقة الكبيرة.

بدا السياق معقدًا. ومع ذلك، تم تشجيع مودريتش على إرسال تمريرة جوية بأصابعه الثلاثة في اتجاه الموضع الدقيق للمهاجم البرازيلي. دون الاستقرار في الكرة أو استلامها، سدد رودريغو في النية الأولى ضد الهدف الذي يحرسه إدوارد ميندي وسجل الهدف الوحيد الذي يحتاجه شعب مدريد لإجبار الوقت الإضافي.

كان أداء مودريك الرائع سببًا لتذكر مشجعي كرة القدم المكسيكيين على وسائل التواصل الاجتماعي عندما قام Pony Ruiz بخطوة مماثلة. حدث ذلك خلال زيارة قام بها نادي سانتوس لاجونا إلى أغيلاس ديل أميريكا في استاديو أزتيكا، في موسم 2004-2005.

مع زرع دفاع أمريكا بشكل جيد في خطه، قام المهاجم جونيور سيزار بحركة، مماثلة لتلك التي قام بها رودريغو، نحو المنطقة الأمريكية. تمت ملاحظة هذه الخطوة من قبل بوني رويز، الذي أرسل تمريرة بثلاثة أصابع تتطابق أيضًا مع الموقف الدقيق لزميله في الفريق. انتهى الرقم 10 برأس صلب وتغلب على حارس المرمى سيباستيان ساجا.

«فخور أن رأيت المهر رويز اللعب», «عندما كان طفلا حصلت مودريك على BimboCard من المهر رويز. أصبح على الفور مرجعه «, «كان مودريتش يشاهد مقاطع فيديو للمهر رويز إلى المركز», «المهر رويز منذ زمن سحيق», «كنت أعرف أن مودريتش قد شاهدها في مكان آخر... أقدم رودريغو إل بوني رويز «و» الشخص الذي لم ير المهر رويز يمر إلى أي صلاة مودريك «، كانت بعض التعليقات حوله على تويتر.

منذ البداية، مارس تشيلسي ضغوطًا على المرينغ في خط الوسط. بفضل الحصار المستمر، في الدقيقة 15 تمكن ماسون ماونت من القتال وراء والحصول على تمريرة في منطقة الجزاء لوضع فريقه هدف واحد بعيدا عن التعادل على لوحة النتائج الشاملة. لم تتحرك النتيجة مرة أخرى للفترة المتبقية من الشوط الأول وحقق تشيلسي الفوز في الشوط الأول.

في الشوط الثاني، في الدقيقة 51، سمحت ركلة ركنية لأنطونيو روديجييه بربط الإجراءات في المجموع وإعطاء الإنجليز جو من الأمل. بعد 24 دقيقة بدا أن تيمو فيرنر قد أملى القضاء على فريق مدريد، ولكن بعد خمس دقائق ظهرت العبقرية بين رودريغو ولوكا مودريتش.

ظهر كريم بنزيمة في وقت التعويض وسجل الهدف الثاني لريال مدريد. تم بيع المؤقت بسعة سانتياغو برنابيو للاحتفال بالقيامة والمرور إلى الدور نصف النهائي لأهم بطولة الأندية في العالم.

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