من هو ناتشو كاسانو، العضو الجديد في «لا كاسا دي لوس فاموسوس 2"

العرض الأول للموسم الثاني من La Casa de los Famosos 2، وهو برنامج واقعي Telemundo الذي تسبب قبل بضعة أشهر في ضجة كبيرة مع الإصدار الأول حيث كانت أليسيا ماتشادو هي الفائزة، يقترب. في هذه المناسبة، سيسعى البرنامج إلى تكرار النجاح الذي تحقق من خلال مجموعة جديدة من المشاهير تتكون حتى الآن من Niurka Marcos و Ivonne. مونتيرو ولويس إل كولت وناتشو كاسانو.

خلال الساعات الأولى من يوم الأربعاء 13 أبريل، أخذ إغناسيو كاسانو إلى حسابه على Instagram لمشاركة التهاني مع متابعيه: «أنا مؤكد وأتيت لترك كل شيء في لا كاسا دي لوس فاموسوس 2 هل سيتم إحداث ثورة في المنزل مع وصولي؟» ، كتب فريقه في الوصف وأضاف شريط فيديو ترويجي قصير للبرنامج.

استقبلت أخبار مشاركته في برنامج الواقع استقبالًا جيدًا من قبل متابعيه على المنصة، الذين ملأوا صندوق التعليقات بالإطراء ورسائل التشجيع والتمنيات الطيبة للمشروع الذي سيبدأ يوم الثلاثاء المقبل 10 مايو.

(Captura: @nachocasano/Instagram)

«الكل في الكل»، «أنت وسيم جدا»، «نجاح باهر، يا له من توقيع»، «ناتشو، أنت تحدث ثورة في روح أولئك الذين يعرفونك! والتسليم الاحترافي!!! إنسان عظيم، أشعر بفرح كبير لرؤيتك كل يوم! أنا أحبك «، «كل شيء جيد فيك!!! أنا معجب بك وسأتبعك إلى الأبد «, «ليس لدي شك في أنك ستعطي كل شيء منك!! أنت تعرف كيف تقاتل من أجل ما تريد! أنا معجب بك لجميع إنجازاتك!» ، كانت بعض ردود الفعل.

في مقابلة مع Hoy Día، أكد ناتشو كاسانو من جديد أنه مستعد لدخول الواقع بأفضل موقف، لكنه لا يستبعد أنه في مرحلة ما سيكون لديه خلافات مع زملائه بسبب كل ما لا ينطوي فقط على مشاركة منزل، ولكن الحد من المساحة الشخصية.

«أهم أداة للممثل هي... التخلي عن ما لا يفيدك، ما يزعجك. أنا ذاهب إلى بيت المشاهير لقضاء وقت ممتع. كل التعايش يجلب الصراعات، في اليوم الأول سيكون لديك موضوع المساحات، إنه ليس مساحتك، إنه مساحة الآخر، أنت غير مرتاح، والآخر غير مريح، ليس هناك ما تأكله، ليس هناك ما تأخذه، إنه ليس وقتك، 8 أشخاص ينامون في نفس الغرفة أمر بري «، هو أعلن.

(Captura: @nachocasano/Instagram)

Ignacio Casano هو ممثل وعارضة أزياء من بوينس آيرس، الأرجنتين. ولد في 6 يوليو 1980 ويبلغ من العمر حاليًا 41 عامًا. ضمن مسيرته الفنية, لقد عمل كقلب telenovela في الإنتاج المكسيكي مثل A أنك لا تتركني, الكذب على العيش, نويفا فيدا, زوجي لديه عائلة, ما سرقت الحياة مني والآنسة الخامس عشر ومن المعروف أنه يعيش حاليًا في البلاد.

في مجال النمذجة, لقد وقعت في حب أكثر من شخص بشخصيتها المحيطية في حملات إعلانية مختلفة, ولكن ليس هذا فقط, كما أنها تظهر بطنها وذراعيها على شبكاتها الاجتماعية. حاليًا، لدى الممثل أكثر من 250,000 متابع على Instagram، وهي منصة يقوم فيها عادةً بتحميل محتوى حول عمله اليومي، من روتينه التمرينات إلى روتين التمرين.

يصف إغناسيو نفسه بأنه: «غاضب، أنا غاضب، لدي ذلك، لا يجعلني فخوراً ولكن هكذا أنا»، أعلن في هوي ديا. خلال نفس الحديث، اعترف بأن أحد نقاط ضعفه هو عدم الاحترام لأنه لا يتسامح معهم عادة.

(Captura: :/@nachocasano/Instagram)

«أعتقد أنه كبشر لدينا أمتعة ضخمة من الأدوات لعدم احترام بعضنا البعض وببساطة لا نريد أن نفهم هذه القاعدة البسيطة المتمثلة في «لا تفعل للآخر ما لا تحب أن تفعله» [...] انا خائف قليلا من البراغيث القليلة من تلك العيوب».

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