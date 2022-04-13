متى سيوقفون الإبادة؟ قتل زعيم اجتماعي آخر في كولومبيا، هذه المرة في Putumayo

ومع عدم وجود حل جوهري للإبادة التي يعاني منها الزعماء الاجتماعيون في البلاد منذ توقيع اتفاق السلام بين الدولة الكولومبية وعصابات فارك المنقرضة، تم الإبلاغ مرة أخرى عن مقتل زعيم اجتماعي. هذه المرة كان الضحية بيدرو باكيرو كارديناس، الذي شغل لعدة سنوات مناصب مختلفة في مجلس العمل المجتمعي في قرية الاستقلال، التي تنتمي إلى تفتيش أريزونا لبلدية بويرتو كايسيدو (بوتومايو) في جنوب كولومبيا.

ووفقا لراديو كاركول، اقتحمت مجموعة من الرجال المدججين بالسلاح منزل المتوفى، الذين قتلوا بعدة طلقات نارية.

وفي الوقت نفسه، على بوابة الأخبار الرقمية كوارتو دي هورا، استشهدوا بوثيقة تؤكد فيها شبكة بوتومايو لحقوق الإنسان مقتل الزعيم الاجتماعي الذي تم الاعتراف به لمدة 20 عامًا لعمله مع المجتمع.

وقالوا في البيان «أصيب بدم بارد؛ وفي خضم القلق والطوارئ، تمكن مجتمع القرية من الحصول على سيارة إسعاف، لكنه للأسف مات في طريقه إلى المستشفى».

وشددوا على أن قتل باكيرو يشكل التهديدات التي يتعرض لها الزعماء الاجتماعيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والبيئة في تلك المنطقة من جنوب البلد.

وفي الوقت نفسه، أشار منسق شبكة حقوق الإنسان في بوتومايو، يوري كوينتيرو، إلى أن باكيرو كان ضحية للتهديدات.

«لقد نزح من مجتمعه الأصلي قبل أكثر من شهرين بسبب تزايد وجود الجماعات الخارجة عن القانون في بويرتو كايسيدو. إن المنطقة الريفية في هذه البلدية في وضع شديد الخطورة بسبب وجود هذه الجهات الفاعلة في الصراع».

وأضاف كوينتيرو أن الزعيم الاجتماعي عاد إلى السكان للاحتفال مع أسرة زوجته وأن مقتله وقع وسط الخلاف حول الأراضي التي ترتكبها هذه الجماعات غير الشرعية في تلك المنطقة من كولومبيا مما أدى إلى الحبس والتشريد القسري.

لم تتوقف هذه الآفة في البلاد منذ عام 2016، عندما تم توقيع اتفاقية السلام مع فارك المنقرضة، وفي الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام وحده، هناك سجل من 15 جريمة قتل لأشخاص يعملون لصالح المجتمعات المحلية، وفقًا للبيانات التي عالجها معهد التنمية والسلام دراسات (إنديباز).

ووقعت جرائم القتل هذه في مقاطعات بوليفار، وبوياكا، وشوكو، وكاكيتا، وكاوكا، وبوتومايو، ونورتي دي سانتاندير، وسان أندريس إيسلا، وتوليما.

وفقًا لأرقام Indepaz، خلال الشهر الثالث من عام 2022، كانت هناك 9 مذابح أسفرت عن مقتل 36، ثلاثة آخرين مقارنة بنفس الشهر من عام 2021، حيث تم تسجيل 9 مذابح أيضًا ولكن قتل فيها 33 ضحية.

«في خضم المذابح كان هناك ضحايا صغار مثل ما حدث في بالبوا (كاوكا)، حيث قتل روبينيا أرادا البالغ من العمر 32 عاما، وبراندون ميسا البالغ من العمر 14 عاما، ومايكول كابريرا البالغ من العمر 11 عاما. وقال انديباز في الميزانية العمومية ان هؤلاء الاشخاص لقوا حتفهم بعد وصول رجال مسلحين يطلقون النار على مجموعة من الاشخاص الذين كانوا يعبرون منطقة حي بوليفار».

في هذا الاتجاه، أوضح إنديباز أيضًا أنه خلال الربع الأول من عام 2022، زاد عدد جرائم القتل والمذابح ضد القادة الاجتماعيين، وهذا اتجاه عنف يدهش البلاد.

ووفقاً للأرقام، قُتل 48 من القادة والمدافعين عن حقوق الإنسان في كولومبيا؛ وتم تسجيل 42 في عام 2021. بالإضافة إلى ذلك، تجاوز الربع الأول من عام 2022 أيضًا عدد المذابح المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي، من 23 مذابح مع 84 قتيلاً في عام 2021 إلى 27 مذبحة مع 94 قتيلاً حتى الآن في عام 2022.

استمر في القراءة: