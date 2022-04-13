في أي وقت يلعب أليانزا ليما ضد كولو كولو مباشرة: مباراة في سانتياغو لكوبا ليبرتادوريس

أليانزا ليما ضد كولو كولو: يلعب الفريق «الحميم» ضد نادي ألبو يوم الأربعاء 13 أبريل في الموعد الثاني للمجموعة F من كأس ليبرتادوريس 2022 في ملعب Monumental David Arellano في سانتياغو دي تشيلي.

يصل الفريق البيروفي إلى المباراة ضد المنتخب التشيلي بعد خسارته أمام ريفر بلايت في ليما 1-0 في العرض الأول لبطولة النادي القاري. حصل فريق المدرب كارلوس بوستوس على أربع خسائر متتالية، لكنه تعافى من النتائج السيئة بفوزه 1-0 على UTC في الدوري الأول يوم الأحد الماضي مما وضعه في المركز الثالث عشر في الترتيب.

على العكس من ذلك، خسر كولو كولو في خطوبته الأخيرة أمام Unión Española في البطولة التشيلية (2-1) كزائر. ومع ذلك، في المباريات السابقة حقق خمسة انتصارات متتالية شملت الفوز 2-1 في البرازيل على فورتاليزا في أول ظهور له في بطولة كونميبول. يسير «Cacique» في المركز الأول في الترتيب في البطولة المحلية برصيد 17 نقطة.

لن يتمكن دي تي بوستوس من الاعتماد على المهاجم ألدير رودريغيز بعد طرده في المباراة ضد ريفر بليت في ليما بسبب دخول متهور ضد روبرت روخاس. ومن المتوقع وجود تشكيلة مماثلة لمباراة الكأس ضد قرعة «Millionario» مع كريستيان بينافينتي وهيرنان باركوس في الهجوم.

كما أن الخبير الاستراتيجي لفريق ألبو غوستافو كوينتروس لديه خسارة في فريق البداية بعد طرد المدافع إميليانو عمر في الاشتباك ضد فورتاليزا بتوبيخ مزدوج. سيكون الاستبدال بين ماتياس زالديفيا أو دانيال غوتيريز.

يبحث كولو كولو عن انتصار يسمح له بالذهاب إلى الترتيب حيث سيضيف فوزين على التوالي. تحتاج أليانزا ليما إلى إضافة للبقاء في السباق من أجل مرورها إلى جولة 16.

يتم قياس Alianza Lima مقابل كولو كولو للتاريخ 2 من كأس ليبرتادوريس في سانتياغو دي تشيلي.

كلمة الأنصار

«أليانزا ليما هو فريق يدافع عن نفسه جيدًا، وسيكون خصمًا قويًا وعلينا أن نلعب بنسبة 100٪، تمامًا كما فعلنا في البرازيل. أظهر المنافس، ضد ريفر بلايت، أنه يدافع عن نفسه مع العديد من الناس. في هذه الأيام نحاول تدريب المسرحيات الهجومية التي يمكن أن تعطينا خيار انتهاك دفاع مغلق. هذا هو ما يتطلب أكبر قدر من الاهتمام منا اليوم»، قال الخبير الاستراتيجي غوستافو كوينتيرو دي كولو كولو.

«كولو كولو هو فريق مهم يعمل بشكل جيد للغاية في البطولة المحلية. قدم عرضا كبيرا ضد فورتاليزا لكوبا ليبرتادوريس، لديه لاعبين ديناميكيين جدا، مع الكثير من عدم التوازن. وقال بوستوس عن منافسه القادم في ليبرتادوريس «انها ستكون مباراة لطيفة».

ليما مقابل. لون اللون: المحاذاة الممكنة

تحالف ليما: أنجيلو كامبوس؛ وأوسليغ مورا، وكريستيان راموس، وبابلو ميغيز، ويوردي فيلشيز؛ وريكاردو لاغوس، وأوسوالدو فالينزويلا، وخايرو كونشا، وخوسيبير بالون؛ وكريستيان بينافينتي وهيرنان باركوس.

كولو كولو: برايان كورتيس؛ أوسكار أوبازو، ماكسيميليان فالكون، ماتياس زالديفيا، غابرييل سوازو؛ سيزار فوينتيس، إستيبان بافيز، بابلو سولاري؛ ليوناردو جيل، غابرييل كوستا وخوان مارتن لوسيرو.

A qué hora juegan Alianza Lima vs Colo Colo EN VIVO: partido en Santiago por la Copa Libertadores (Foto: Alianza Lima)

جداول لمشاهدة LIMA VS. كولو كولو

- بيرو: 5:00 مساءً

- المكسيك: 4:00 مساءً

- الإكوادور: 5:00 مساءً

- كولومبيا: 5:00 مساءً

- بوليفيا: 6:00 مساءً

- فنزويلا: 6:00 مساءً

- باراغواي: 7:00 مساءً

- الأرجنتين: 7:00 مساءً

- أوروغواي: 7:00 مساءً

- البرازيل: 7:00 مساءً

- تشيلي: 7:00 مساءً

قنوات لمشاهدة LIMA VS. كولو كولو

- بيرو: ESPN، ستار+

- الإكوادور: ESPN، ستار+

- كولومبيا: ESPN، ستار+

- بوليفيا: ESPN، ستار+

- فنزويلا: ESPN، ستار+

- الأرجنتين: فوكس سبورتس الأرجنتين، ستار+

- أوروغواي: ESPN، ستار+

- تشيلي: فوكس سبورتس تشيلي، ستار+

- السلفادور: تيجو سبورتس

- الولايات المتحدة الأمريكية: beIN Sports

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