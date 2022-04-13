ما هو الإجراء الجراحي الذي سيخضع له خوان سولير

بعد أن سجل الممثل الأرجنتيني خوان سولير حملة في 10 مايو للاحتفال بعيد الأم، أكد أمام الكاميرات أنه سيخضع لعملية جراحية.

أبلغ قلب telenovela لمراسلي العرض الصباحي Sale el Sol أنه سيجري عملية جراحية بسبب فتق إربي يحتوي عليه في جسده، لذلك علق بأنه حرم نفسه من مختلف الإجراءات التي يقوم بها في حياته اليومية مثل ممارسة الرياضة، ومع ذلك، وقال إن موقفه من العملية المزعومة سليم: «لقد كنت بدون صالة ألعاب رياضية لأكثر من ثلاثة أشهر ونصف، ولكن بروح عالية».

وبعد شرح الإجراء الذي سيضطر إلى المرور به في المستشفى، دعا مازحا جميع وسائل الإعلام الحاضرة في المقابلة لزيارته في المستشفى، مضيفا أنه يمكنهم عقد اجتماع ممتع.

«سأذهب بعيدًا يومًا ما، يوم الاثنين أنهيت التسجيل، أذهب إلى المستشفى ويقومون بإجراء الجراحة، وهي تنظير البطن، وهو سريع جدًا، سأنام في تلك الليلة في المستشفى، لذلك من يريد زيارتي، جميعهم مدعوون، سيكون هناك مصاص*، رقائق، موسيقى، عشاء، رقص، تظهر، كل شيء»، وقال مازحا. خوان سولر.

El actor contiene una hernia en su cuerpo, por lo que será internado en un hospital para quitarla. (Foto: Instagram / @juansolervalls)

كما أكد أنه سيقضي ليلتين فقط في العيادة حيث سيتم إجراء عملية جراحية، حتى يتمكن من الانضمام بسرعة إلى المنتديات التي يعمل فيها، ومع ذلك، هناك العديد من الرعاية التي يجب أن يتبعها إلى الرسالة: «لا، إذا كانت هناك رعاية، لا أستطيع أن أحمل، حتى تعرف، بطة على الظهر (...) لن نكون قادرة على القيام بكل تلك الأشياء في تلك الليلة، ولكن كل شيء آخر نعم، سنكون هادئين دون رفع الوزن».

كما نفى أنه كان خائفًا من العمليات الجراحية، لأنه أكد أنه كان «صفرًا» عصبيًا في هذه المواقف، حتى أنه أكد أنه هو نفسه يطبق حقنه أو العمليات الأخرى التي يحتاجها جسده.

«لا، أنا عالق مع هذه الأشياء، أحقن نفسي، أتسلل، أحقن عائلتي، بناتي، لا، لا، هذا لا يعطيني أصفارًا، في الواقع رأوني بالأمس وأخبرني الطبيب «حسنًا، عليك البرمجة شيئًا فشيئًا»، وقلت «هل هو عاجل؟» وقال «لا، هذا ليس عاجلا على الإطلاق، ولكن عليك أن تعتني به».

وبسبب هذا، ذكر الممثل البالغ من العمر 56 عامًا أنه سيتعين عليه تأجيل عطلة عيد الفصح، التي سيقضيها في مزرعة، وذلك لأن الطبيب منعه من أي نشاط خطط له في ذلك المكان، لذلك سيقضي فترة الإجازة في CDMX.

El también presentador acotó que no podrá realizar sus vacaciones de semana santa. (Fotos: Instagram / @juansolervalls)

«كنت ذاهبا للذهاب إلى مزرعة للذهاب للسباحة لتشغيل لاتخاذ بورخيس جيدة للتنفس الهواء النقي، ولكن الطبيب منعني، والذهاب إلى مزرعة للجلوس، ومشاهدة الخيول تشغيل، والناس تسبح، بورخيس المتعة، وأنا لست على استعداد. سأبقى وأستمتع بمكسيكو سيتي، التي هي في مثل هذا الطقس الجميل الآن وربما في عطلة نهاية الأسبوع سأذهب إلى مطعم أحد الأصدقاء»، قال خوان سولير.

في الآونة الأخيرة، شارك الممثل في شائعات مختلفة حول علاقة مزعومة مع الصحفية باولا روخاس، منذ 19 مارس الماضي، نشر الصحفي المكسيكي المذكور أعلاه على حسابه الرسمي على Instagram مقطع فيديو يشير إلى لحظة ممتعة للغاية احتضنها مع المشاهير، مع صديقين آخرين، وهو موقف استأنف عدة شائعات قبل علاقة الزوجين.

«بالفعل قريب جدًا من Soler، أليس كذلك؟ يجب أن يمشوا بالفعل»، «يا له من زوجين لطيفين»، «وسيم جدا!!!! باولا وخوان سولير زوجان لطيفان للغاية «, «كلاهما يستحق فرصة ليكون سعيدًا! آمل أن يتدفق شيء لطيف «، كانت بعض التعليقات من أتباع Paola.

La periodista despertó los rumores sobre su supuesta relación con el actor Juan Soler. (ig: @paolarojas)

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