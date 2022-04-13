شاهد أتلتيكو مدريد ضد مانشستر سيتي بث مباشر اليوم: مباراة ربع الساق في دوري أبطال أوروبا 2022

Soccer Football - Champions League - Quarter Final - First Leg - Manchester City v Atletico Madrid - Etihad Stadium, Manchester, Britain - April 5, 2022 Atletico Madrid's Antoine Griezmann in action with Manchester City's Joao Cancelo Action Images via Reuters/Lee Smith

شاهد أتلتيكو مدريد ضد مانشستر سيتي لايف. «كولشونيروس» يستقبل «المواطنين» اليوم في ملعب واندا متروبوليتانو في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا 2022. أولئك من «Cholo» Simeone ملزمون بتسجيل الأهداف إذا أرادوا وضع أسمائهم في المثال التالي من البطولة.

في المحطة الأولى، كان لدى الإنجليز السيطرة الكاملة على الكرة وضربوا جدارًا دفاعيًا من أحد عشر رجلاً. وقد انعكست هذه الإحصاءات في الإحصائيات، ولم يطلق «colchoneros» النار مرة واحدة على المرمى، فقد كرسوا أنفسهم فقط لمواجهة لعبة منافسهم. ومع ذلك، مع ميزة كبيرة، تمكن السكان المحليون من الفوز بهدف من قبل كيفن دي بروين في الدقيقة 70 من الشوط الثاني.

سجل دي بروين 1-0 في مانشستر سيتي مقابل أتلتيكو مدريد لدوري أبطال أوروبا. (فيديو: ESPN).

انتقد جوزيب جوارديولا الطريقة التي يلعب بها أتلتيكو مدريد. «شعرنا أنهم سيلعبون 5-3-2 وخرجنا ثلاث أو أربع مرات على الجانبين. ثم قاموا بتعديل ووضع Griezmann في أقصى اليمين وجواو في أقصى اليسار وحصلوا على خمسة خمسة. مع سطرين من خمسة. في عصور ما قبل التاريخ، اليوم وفي 100،000 سنة، مهاجمة خمسة وخمسة أمر صعب للغاية».

«أتدرب منذ 2005، 2006، حتى اليوم ولم أكن أبدا ازدراء مع زميل لي. أبدا. لأنني أضع نفسي دائمًا في مكان المدربين الذين أتنافس معهم. أفهم أن هناك طرقًا مختلفة للتعبير عما تشعر به, ما تراه وتجربة كل مباراة, ولكن عندما تحتقر زميلًا, أنا لا أشاركه, أجاب «Cholo» Simeone في مؤتمر صحفي.

«بعد ذلك، من الصحفيين واللاعبين السابقين والأشخاص الذين لم يلعبوا لفترة طويلة ويريدون أن يقولوا شيئًا مختلفًا، نحن كما قال والدي، «السمك من خلال الفم يموت». الكلمات مجانية ويمكننا جميعًا أن يكون لنا رأي. ولكن ليس بين الزملاء. كل واحد له أشكاله الخاصة وأنا أختار واحدًا: احترم زملائي دائمًا «، أضاف الأرجنتيني.

كيف فعلوا في بطولات الدوري الخاصة بهم؟ قدم مانشستر سيتي عرضًا ليوم المباراة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز. تعادل أولئك الذين يقودون «بيب» 2-2 ليفربول بأهداف من كيفن دي بروين وغابرييل جيسوس. بهذه الطريقة، يتبع المؤشر بـ 74 وحدة.

من جانبها، انخفض أتلتيكو دي مدريد بسبب أدنى فرق ضد مايوركا في حالة الزيارة. سجل موريكي الهدف الوحيد من التسوية منذ الخطوات الاثنتي عشرة. لا يزال فريق دييغو سيميون في المربع الرابع برصيد 57 نقطة وهو في مركز دوري أبطال أوروبا.

من هي بطاقات الهدف الرئيسية في كلا الناديين؟ على جانب الزوار رياض محرز، الذي لديه ستة أهداف في رقمه القياسي في تسع مباريات لعبت، في حين أنطوان غريزمان هو هداف 'أتليتي' بأربعة أهداف في ثماني مباريات.

مانشستر سيتي VS. أتلتيكو دي مدريد

- جواتيمالا/1:00 مساءً

- هندوراس/1:00 مساءً

- السلفادور /1:00 مساءً

- كوستاريكا/1:00 مساءً

- بنما/ 2:00 مساءً

- المكسيك/2:00 مساءً

- بيرو/ 2:00 مساءً

- كولومبيا/ 2:00 مساءً

- الإكوادور/2:00 مساءً

- بوليفيا /3:00 مساءً

- فنزويلا/ 3:00 مساءً

- باراجواي/ 3:00 مساءً

- الولايات المتحدة (ميامي) /3:00 مساءً

- شيلي/ 4:00 مساءً

- الأرجنتين/ 4:00 مساءً

- أوروجواي/ الساعة 4.00 مساءً

- براسيل/ 4:00 مساءً

- إسبانيا/9:00 مساءً

قنوات مانشستر سيتي مقابل. أتلتيكو دي مدريد

الأرجنتين: فوكس سبورتس الأرجنتين، ستار+.

بوليفيا: ESPN، ESPN2، ستار+.

البرازيل: HBO ماكس.

تشيلي: ESPN تشيلي، ستار+.

كولومبيا: ستار+، ESPN2

كولومبيا: ستار+، ESPN2..

المكسيك: HBO ماكس.

باراغواي: ESPN2، ستار+، ESPN.

بيرو: ستار+، ESPN2، ESPN

بيرو: ستار+، ESPN2، ESPN2..

فنزويلا: ستار+، ESPN2.

التشكيلات المحتملة: مانشستر سيتي مقابل. أتلتيكو دي مدريد

أتلتيكو مدريد: يان أوبلاك؛ سيم فرساليكو، ستيفان سافيتش، فيليب أوغسطس، رينيلدو ماندافا، يانيك كاراسكو أو رينان لودي؛ ماركوس لورينتي، كوكي القيامة، جيفري كوندوغبيا؛ أنطوان غريزمان وجواو فيلكس.

مانشستر سيتي: إيدرسون مورايس؛ كايل ووكر، جون ستونز، أيميريك لابورت، جواو كانسيلو؛ برناردو سيلفا، رودري هيرنانديز، إيلكاي جوندوغان؛ فيل فودن، كيفن دي بروين ورحيم ستيرلينغ.

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