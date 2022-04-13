«ألعاب الفيديو. جانبي الشاشة»: ما هو تأثيرها على المجتمع

الجري، القفز، تجسيد الجسم، إنشاء صورة رمزية، من بين أمور أخرى هي الأنشطة التي يقوم بها اللاعبون (اللاعبون المحترفون) كل يوم بمساعدة أي جهاز، ويبدو أنه دون أي فائدة للمجتمع. ومع ذلك، فإن المعرض المسمى «جانبي الشاشة» سيوضح التأثير الإيجابي الذي يمكن أن تحدثه ممارسة الألعاب، سواء كنت لاعبًا أم لا.

تم استخدام بعض ألعاب الفيديو كعلاج لقيادة الناس إلى التغيير أو توليد التعاطف أو تكرار الإنشاءات الخيالية إلى الحياة الواقعية. وهو أن المعرض سيسعى إلى نقل وفهم ظاهرة ثقافة اللاعب، أي التأثير الذي حققه على مختلف مجالات المواطنة، وقد أعلنت ذلك نيديا شافيز، مديرة مؤسسة Telefónica Movistar، الشركة المسؤولة عن تنظيم و تقديم المشروع في المكسيك، الذي كان أيضًا في إسبانيا وسينالوا.

في مقابلة مع مدير المؤسسة وخلال جولة في المعرض قدمت جنبا إلى جنب مع آنا دي ساراتشو، مدير الشؤون العامة في Telefónica والتي سيتم عرضها حتى 29 مايو في قال المركز الثقافي في إسبانيا و Centro Multimedia من المركز الوطني للفنون إنه معرض لمعرفة وتعلم كيف أثر عالم ألعاب الفيديو على المواطنين.

«ألعاب الفيديو لها تأثير على حياتك لأنها تعمل أيضًا على اختبار التطبيقات واختبار التجارب المختلفة بين المستخدمين والاقتراب من الأشخاص.»

Exposición se exhibe en el Centro Cultural de España. Foto: Karina Hernández / Infobae

وذكر أن هذه ظاهرة ثقافية تثير الإعجاب، بالإضافة إلى حقيقة أن الجميع في مرحلة ما من الحياة «قد لعبوا من أي وقت مضى». في هذا الصدد، سنقدم بعض الأمثلة على ألعاب الفيديو التي حققت فائدة للمجتمع.

ما هو تأثير ألعاب الفيديو على المجتمع؟

أعلنت باربرا بيريا، مستشارة مؤسسة Telefónica Movistar، في مجال المعرفة والثقافة الرقمية، أن «الجانب الآخر» له علاقة بالطريقة التي يتم بها إدخال ألعاب الفيديو في النسيج الاجتماعي، حيث تعرضنا جميعًا بطريقة ما باستخدام أدوات الملاحة التي تعتمد على ألعاب الفيديو مثل كتطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول.

Exposición "videojuegos: los dos lados de la pantalla", la cual estará del 11 de marzo al 20 de mayo en el Centro Cultural de España. Foto: Karina Hernández / Infobae

لطالما كانت الألعاب الإلكترونية موجودة في حياة المواطنين، حتى أنها كانت لها دائمًا تأثير قوي في جميع أنحاء العالم. والدليل على ذلك هو وحدات التحكم، التي كانت من بين أجهزة الكمبيوتر الأولى التي تمكن المكسيكيون من الوصول إليها، مثل Atari و Nintendo وغيرها.

مثال: تلك الألعاب التي تعتمد على إنشاء الصور الرمزية تسمح للأشخاص بتولي الأدوار وحتى خلق التعاطف، حيث يمكن أن يكون لديهم تغييرات اجتماعية مهمة.

حتى في إسبانيا، يتم استخدام علاج ضد العنف المنزلي، حيث يتم دعوة الجناة لسكن جسد الفتاة، لذا فإن الشعور بالضعف عند احتلال جسم آخر هو وسيلة لتوليد التعاطف وجزء من عالم ألعاب الفيديو.

Ana de Saracho y Nidia Chávez en el Centro Cultural de España. Foto: Karina Hernández / Infobae

تدعوك لعبة Perfect Woman أيضًا لبناء الصورة الرمزية الخاصة بك. ومع ذلك، فهي تبرز للقضايا الاجتماعية لعدم المساواة مثل التعليم والنسبية، حيث أنه من الممكن إنشاء جسمها الخاص بناءً على تجربة كونها امرأة، وكذلك البيئة التي تدار فيها عندما تعمل، إذا كان لديها أطفال، من بين قضايا أخرى.

مثال آخر على مشاركة المواطنين هو تلك المتعلقة بـ Minecraft، لعبة الفيديو التي تبني طعم الصغار والكبار.

في نفس البلد الأوروبي، تم تنفيذ تمرين آخر مع هذه اللعبة، حيث تمت دعوة بعض الشباب والرضع لإعادة تصميم مساحات الخدمة الحضرية وبنية تحسين المجتمع. ما تم العثور عليه هو تصميمات أفضل للملاعب والمناطق الخضراء والمدارس، من بين أمور أخرى.

وفقًا لـ Bárbara Perea، تم إرسال هذه المبادرة من مجتمع الشباب إلى مجلس مدريد، لمعرفة كيف يمكن أن يؤثر ذلك على مستقبل التخطيط الحضري.

Collage de una pieza expuesta en la exposición "Videojuegos: los dos lados de la pantalla". Foto: Karina Hernández / Infobae

«إذا اعتدنا على هذه التمارين لمشاركة المواطنين منذ الطفولة، فعندما نكون أكبر سنًا، يكون من الأسهل أن تصبح هذه عادة ولسنا مجتمعات سلبية ولدينا مشاركة المواطنين في بناء المدن».

ثقافة اللاعب

خلال عرض المعرض، أكد من جديد أن: «ألعاب الفيديو ليست مجرد مركبات ترفيهية، إنها مركبات أيديولوجية ولا شك أهم وسيلة ثقافية في عصرنا».

Cerebros de colores donde se representan las habilidades cognitivas. Foto: Karina Hernández / Infobae

وهو أنه وفقًا للمستشار، تم إجراء مجموعة متنوعة من الدراسات حيث تم اكتشاف أن بعض مناطق الدماغ تتحسن من خلال اللعب. حتى في المعرض تم وضع بعض عينات من العقول الملونة وثلاثية الأبعاد، والتي تمثل المناطق والقدرات المعرفية التي تحسنت أثناء اللعب.

«عندما يعتقد الآباء أن الأطفال يضيعون وقتهم، فإنهم ليسوا، على العكس من ذلك، يبنون مجتمعات مشاركة المواطنين، فهم يحسنون وظائفهم المعرفية، ويطورون مهارات تعاون متبادل مهمة للغاية ستكون مستقبل أكثر تعاطفًا وأكثر تعاونًا. الإنسانية».

نمو ألعاب الفيديو

يُظهر «جانبي الشاشة» أيضًا عملية تصميم لعبة فيديو، والتي وفقًا لخافيير كانو، مستشار المعرض الذي كان بالفعل في إسبانيا - خلال عام 2020 وفي سينالوا في عام 2021 - هناك ألعاب فيديو تم إنشاؤها في غضون يومين.

Hay 75 millones de jugadores en México. Foto: Karina Hernández / Infobae

أحد الأغراض الرئيسية هو تقريب الناس من خلال الاتصال والمهارات الرقمية. خلال الوباء، كان لمستوى نمو ألعاب الفيديو أكبر تأثير، حيث ارتفع بنسبة 5.2٪ في السنة.

بالإضافة إلى حقيقة أن هناك بالفعل ما يقرب من 75 مليون لاعب في المكسيك. يفضل اللاعبون الهواتف الذكية لدخول هذا العالم الرقمي، حيث أن الجهاز هو الذي يحتل المرتبة الأولى مع تفضيل 75٪.

Una exposición para chicos y grandes. Foto: Karina Hernández / Infobae

في عام 2020، حقق حوالي 2.7 مليار لاعب إيرادات تبلغ حوالي 175 مليار دولار.

سيكون معرض ألعاب الفيديو «جانبان للشاشة» متاحًا للجمهور مجانًا تمامًا في Centro Cultural España، الواقع في كالي دي دونسيليس 97. كولونيا سنترو في مكسيكو سيتي.

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