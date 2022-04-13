اثنان من الجرحى يموتون في حادث شيفا في سالغار، أنتيوكيا

في الساعات القليلة الماضية، قتل اثنان من الجرحى بسبب حادث شيفا الذي انقلب في واد في سالغار، أنتيوكيا. أرسل مكتب رئيس البلدية في البلدية رسالة تضامن لأسرتي الشخصين اللذين توفيا.

وعلق رئيس بلدية سالغار كارلوس لوندونو قائلاً: «في لحظة الخسارة هذه، ننضم إلى عائلته وأصدقائه حتى يحصلوا معًا على القوة اللازمة لتمكينهم من مواجهة هذه العملية والمضي قدمًا».

من المهم أن نتذكر أن الحادث وقع في 10 أبريل عندما سقطت حافلة الدرج في نهر باروسو عند محاولة عبور الجسر المعروف باسم لوس أوران. في ذلك اليوم، أبلغت السلطات عن 33 جريحًا، وواحد مفقود وواحد ميت.

من بين هؤلاء الأشخاص الـ 33، قالت السلطات إن نورماندو بيتانكور وأرنوفيو رويز بيتانكور توفيا يوم الأربعاء 13 أبريل. تم التعرف على الضحية الأولى للحادث باسم أنسيزار بيتانكور روخاس، وهو مزارع قهوة عن طريق التجارة.

توفي أرنوفيو رويز بيتانكور بسبب خطورة إصاباته، والتي عولجت في مركز للرعاية الصحية في ميديلين. وعلى الرغم من تلقيهما الرعاية الطبية في مستشفى سان فيسنتي فونداسيون، إلا أنهم لم يتمكنوا من إنقاذ حياته. بينما, نورماندو بيتانكور, كان والد عضو المجلس خوان ديفيد بنتانكور هيناو وأحيل أيضًا إلى نفس المركز الصحي.

حول الحادث

الطريق الذي كانت الحافلة تسير عليه، على ما يبدو متجهة إلى مدينة سالغار، هو طريق غير معبدة وضيق. حتى الآن، فإن الأسباب التي تسببت في الحادث غير معروفة، ولكن كما يتضح من الصور التي أصدرها السكان، تدحرجت الماعز على جانب واحد من الطريق، وفقدت تعليقها الخلفي وانتهى بها الأمر بإطارات على الرافد.

على الرغم من أن الوادي لم يكن لديه مستوى عالٍ من الماء، إلا أنه يحتوي على تيار مرتفع. في البداية، كان السكان هم الذين حضروا ضحايا الحادث، وتم تنشيط أنظمة الإغاثة مثل فرقة إطفاء سالغار، وكذلك تلك الموجودة في بلديات جاردين وكونكورديا وأنديز وسيوداد بوليفار القريبة. تواصل وكالات الإغاثة المختلفة تنفيذ أعمال البحث، لأن شخصًا واحدًا لا يزال مفقودًا.

حددت التحقيقات الأولى التي أجرتها سلطات المرور والنقل أن السيارة لديها ميكانيكا تقنية، والتأمين الإجباري ضد الحوادث المرورية (SOAT) والتأمين من طرف ثالث حتى الآن؛ ومع ذلك، انتهت صلاحية بطاقة التشغيل.

زيادة هطول الأمطار في أنتيوكيا

لم يكن الحادث الذي وقع في سالغار هو الوحيد المسجل في أنتيوكيا بسبب الزيادة في موسم الأمطار. في بلدية Abriaquí كان هناك انهيار جليدي خلف 13 قتيلاً واختفى شخص واحد في 8 أبريل. في نفس اليوم، أبلغ Uramita عن زيادة مفاجئة في نهر سوسيو تسببت في تقويض، مما تسبب في انهيار 14 منزلاً والعديد من الفيضانات. في Aberrojal كانت هناك أيضا تحركات وكان من الضروري إخلاء منزلين بسبب خطر الانهيار.

حذرت سلطات الإغاثة وإدارة المخاطر من الزيادة المتوقعة في هطول الأمطار في الأيام القادمة من عيد الفصح، والتي أثرت بالفعل على العديد من البلديات، لتكون في حالة تأهب لحالات الطوارئ المحتملة.

في الواقع، منذ 5 أبريل، أعلنت 32 بلدية في أنتيوكيا نفسها في كارثة عامة بسبب الأمطار التي أثرت على أراضي الدائرة. وكان من بين هؤلاء أوراميتا وأماغا ومونتيبيلو وبويرتو بيريو، التي تأثرت بالفيضانات المحاصيل والمنازل والعواصف والطرق الغزيرة، وفقا لإدارة المخاطر في أنتيوكيا (داغران).

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