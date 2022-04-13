توفي طفلان وامرأة في حادث حافلة على الطريق السريع ميديلين - تشوكو

في الصباح الباكر من يوم 13 أبريل، وقع حادث خطير أسفر حتى الآن عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أكثر من 10 أشخاص، بعضهم خطير. وقع الحادث بالقرب من بلدية كارمن دي أتراتو، في تشوكو، حيث تم تسليم حافلة إلى مدينة كويبدو.

ووفقاً للسلطات، غادرت الحافلة من كوكورنا، في أنتيوكيا، إلى عاصمة تشوكو. كان الركاب، على ما يبدو، أكثر من 20 من الأقارب. في الساعات الأولى من الصباح، كانت الحافلة قد انقلبت، مما أدى إلى إصابة العديد منهم بجروح خطيرة.

قالت دانا غونزاليس، المنسقة الطبية في مستشفى سان روكي دي كارمن دي أتراتو، لوسائل الإعلام المحلية بوبلي نوتيسياس، إنهم تلقوا عند الفجر مكالمة من أحد سكان السيس، الذي أبلغ عن الحادث. اتصلوا بالسلطات وسافروا إلى المنطقة للاستجابة لحالة الطوارئ.

تم نقل عشرة أشخاص هناك، تم إرسال 2 منهم إلى ميديلين وبوليفار في أنتيوكيا. لا يزال الثمانية الآخرون مصابين بجروح معقدة، وقد تطلبت خيوط، ولديهم أكسجين، وخضعوا لفحوصات وأشعة سينية.

على ما يبدو، كانت السيارة التي يقودها أحد الأقارب تعاني من أعطال ميكانيكية، فقد السائق السيطرة على عجلة القيادة وانتهى به الأمر بالتدحرج عبر واد حتى انتهى به الأمر في أحد روافد القطاع. تم الإنقاذ بين الساعة 2:00 صباحًا و5:00.

وفقًا للإدارة الإدارية لإدارة المخاطر في تشوكو، فقد ترك الحادث ثلاثة قتلى كانوا من كوكورنا، أنتيوكيا. منها، اثنان قاصران. تقول وسائل الإعلام المحلية إنهم سيبلغون من العمر 5 و 10 سنوات، في حين أن الشخص البالغ سيكون مدرسًا من Chocó.

سيكونون جميعًا أفرادًا من نفس العائلة، الذين كانوا سينتقلون إلى يوتو لقضاء موسم عيد الفصح، ووفقًا لرئيس بلدية كارمن دي أتراتو، كانوا سيستأجرون الشاحنة للتجول.

وفقا لصحيفة El Universal، تحقق السلطات فيما إذا كان الحادث قد وقع نتيجة الأعطال الميكانيكية التي قدمتها السيارة. يستفسرون عما إذا كان الركاب قد غيروا الحافلات في الطريق. كما يقومون بتقييم فرضية الحلم الصغير للسائق.

لم يكن هذا هو الحادث الوحيد في قسم Chocó. وفقًا لمحطة راديو بلو، على الطريق الذي يؤدي من بلديات تشوكوان في ريسارالدا إلى كونوندو، في قطاع سانتا سيسيليا، تم أيضًا تسليم مركبة أخرى من نوع willys.

وأدت الحادثة إلى مقتل طفل واحد وإصابة 10 آخرين. كان القاصر من سكان مجتمع السكان الأصليين في شبه الجزيرة، محمية تاهامي للسكان الأصليين في أنداغيدا العليا، في بلدية باغادو. وأحيل الجرحى الآخرون إلى المستشفى في سانتا سيسيليا.

أبلغت الوكالة الوطنية للسلامة على الطرق (ANSV) حتى الآن في عيد الفصح، 356 حادثًا، مما أسفر عن مقتل 58 شخصًا وإصابة 399. من المهم ملاحظة أنه على الرغم من عدد الحوادث إذا ما قورنت برقم عام 2021، يمكن استنتاج أن هذه الحوادث انخفضت بنسبة 11٪، حيث تم الإبلاغ عن 399 حادثة في العام الماضي مات فيها 70 شخصًا وأصيب 463.

في هذا الصدد، يجب التأكيد على أن الإدارات التي تبلغ عن معظم الحوادث هي: فالي ديل كاوكا وبوليفار وسيزار، وفقًا لـ El Tiempo، الدليل على ذلك هو أن ثلاث مناطق تغطي 51.7٪ من الحوادث المبلغ عنها وأن السرعة شائعة جدًا، وهو السبب الأكثر شيوعًا حوادث المرور المبلغ عنها في كولومبيا.

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