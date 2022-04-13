«التعذيب والقتل غير القانوني من قبل القوات الحكومية»: ادعاءات قوية من وزارة الخارجية الأمريكية ضد كولومبيا

أصدر مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بوزارة الخارجية الأمريكية التقرير السنوي حول ممارسات حقوق الإنسان المختلفة في عام 2021، والذي يغطي نسبة كبيرة من البلدان، داخل الدول التي درستها دولة الولايات المتحدة، هي كولومبيا، في هذه الحالة، إدارة جو بايدن ملفا يسلط الضوء على الديناميات المختلفة فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان في كولومبيا, لكل من السلطات والمدنيين, وكشف عن بانوراما مثيرة للقلق.

ويسلط هذا التقرير الضوء بوضوح على الجوانب المختلفة التي تسلط الضوء أيضاً على انتماء الدولة في جوانب مختلفة، حيث يشير إلى أن الحكومة الوطنية قد استمعت إلى نداءات مختلفة للانتباه تسعى إلى تسليط الضوء على حماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى أنه يسلط الضوء على السياسة. مشاركة مختلف القطاعات التي يمكن اعتبارها معارضة في البلاد، من ناحية أخرى، فيما يتعلق ببانوراما القادة الاجتماعيين، تعتبر مشاركة وحدة الحماية أيضًا لحماية حياتهم في السياق المحارب للبلاد.

ويبين هذا الملف أن الحكومة الوطنية كانت متقبلة لتدخل المنظمات الدولية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك فرض عقوبات حكومية في مواجهة الإجراءات الفاسدة التي قد تؤثر على التطور الطبيعي للسياسة الكولومبية. كما انتقد حالة و زارة تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات فيما يتعلق بخسارة الأموال التي كانت موجهة لربط المراكز المأهولة بالسكان.

في غضون ذلك، رحبنا بالإدارة المنفذة فيما يتعلق بالتصاريح المؤقتة للسكان المهاجرين الفنزويليين، والتي، اعتبارًا من أغسطس 2021، تتألف من حوالي 1.7 مليون شخص. بالإضافة إلى الفوائد الحكومية التي تفضلهم، تسليط الضوء على نظام الحماية المؤقتة الذي يمتد حتى 10 سنوات.

وأشارت وثيقة وزارة الخارجية إلى قوات الأمن حول مختلف الحالات غير المشروعة في أفعالها، بدورها، سلطت الضوء على انتهاك حقوق السكان من قبل الجماعات المسلحة التي لجأت إلى التجنيد وغيرها من ديناميات الحرب، في مواجهة ذلك قيل: «إن و تشمل المسائل الهامة المتعلقة بالحقوق تقارير موثوقة عن: عمليات القتل غير القانونية أو التعسفية, و التعذيب و الاحتجاز التعسفي من جانب قوات الأمن الحكومية و الجماعات المسلحة, و اغتصاب النساء و الأطفال و الاعتداء عليهم».

وفي سياق الإضراب الوطني في العام الماضي، كانت الشكاوى المقدمة ضد السلطات واضحة، على الرغم من أن الحكومة الوطنية أعطت الأولوية لبعض الحالات، إلا أن العديد منها لم يكتسب الأهمية اللازمة، فيما يتعلق بهذا الموضوع، تم التأكيد على أن «أفراد الجيش والشرطة المتهمين بالتعذيب كانوا عموما تمت محاكمتها في المحاكم المدنية بدلاً من المحاكم العسكرية. وأفادت منظمات غير حكومية، بما فيها هيومن رايتس ووتش، أن المتظاهرين تعرضوا للضرب الجنسي والاعتداء عليهم من قبل الشرطة خلال الاحتجاجات الوطنية في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران».

ومن بين الاعتقالات التي قامت بها السلطات في أوقات المظاهرات المدنية، اعتبرت منظمات مختلفة لحقوق الإنسان العديد منها تعسفياً، وفي هذا الصدد، تم التأكيد على ما يلي: «قدمت منظمات غير حكومية أخرى تقديرات أعلى للاعتقالات التعسفية، حيث أبلغت عن أكثر من 000 2 حالة اعتقالات تعسفية وغير قانونية و الاحتجاز أو الحرمان غير القانوني من الحرية في سياق الاحتجاجات الوطنية».

اكتسبت قضية الإيجابيات الكاذبة زخمًا أيضًا، والذي كان في الأسبوع الماضي أيضًا بطل القضية التي يُزعم أن الجيش أعدم فيها العديد من المدنيين في بوتومايو. وفي هذه الحالة، سلط التقرير الضوء على الادعاءات التي تلقاها وأثار تفجير آذار/مارس في العام السابق والذي قتل فيه عدة قاصرين، وذكر الملف حول هذا الموضوع: «اتهم الجيش ببعض جرائم القتل، بعضها، وفقا لمسؤولين عسكريين، كان «أخطاء عسكرية». وفي حالات أخرى، قال مسؤولون عسكريون إنهم يعتقدون أن فرداً يقاتل نيابة عن جماعة مسلحة، بينما قال أفراد المجتمع المحلي إن الضحية ليست مقاتلاً. وفي 2 آذار/مارس، قصف الجيش موقعا لمنشقي القوات المسلحة الثورية لكولومبيا في غوافياري وأبلغ عن مقتل 13 منشقا من القوات المسلحة الثورية لكولومبيا».

في المقابل، أشارت المنظمات غير الحكومية والصحافة والسكان المدنيين إلى الدولة بسبب تهديدات أو مضايقات مختلفة خلال موسم الاحتجاجات، بدورها، تم تسليط الضوء على القوة الإعلانية التي اعتادت الحكومة الوطنية تسليط الضوء عليها في وسائل الإعلام، مشيرة إلى أن «المنظمات غير الحكومية والصحفيون شجبوا زيادة في مضايقات وتهديدات من قبل مسؤولي الدولة, بما في ذلك ضباط الشرطة, خلال تغطية الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد. وقد أعاق العنف والمضايقة، فضلاً عن تجريم التشهير، حرية الصحافة، وكثيراً ما أثرت الحكومة على الصحافة، جزئياً من خلال ميزانياتها الإعلانية الكبيرة».

كما سلط هذا التقرير الضوء على التدخل الذي كان للمدنيين في اتصالهم بالإنترنت، حيث تم الإبلاغ في العديد من المناسبات عن وجود مثبطات للشبكة يحد من الوصول الكامل إلى بعض شبكات الاتصالات. وفي الوقت نفسه، تثار أسئلة حول تصاعد العنف ضد الزعماء الاجتماعيين والسكان الأصليين الذين تعرضوا للجريمة في الأشهر الأخيرة.

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