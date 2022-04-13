هذه هي الطريقة التي تتقدم بها خطة الخروج في جميع أنحاء البلاد

يستعد الكولومبيون لواحد من أهم جسور العطلات لهذا العام، لأن الأسبوع المقدس هو وقت التراجع الديني، وبالمثل، وقت للمشاركة مع العائلة، في ترتيب الأفكار هذا، فإن السلطات لديها كل قدرتها على ما يسمى «خطة الخروج»، التي تسعى إلى حماية الأمن و ضمان راحة البال للكولومبيين عند مغادرة مدنهم إلى وجهاتهم السياحية والعائلية.

بينما من المتوقع أن يسافر الناس من وسط البلاد إلى إدارات أخرى في منطقتي الأنديز والمحيط الهادئ، فإن ساحل المحيط الأطلسي و orinoquia يعدان أيضًا أجهزة التحكم الخاصة بهما. ووفقا لصحيفة El Tiempo، حتى الساعة 6 صباحًا اليوم، تم تعبئة حوالي 4639,915 مركبة على الطرق المختلفة للبلاد، بالإضافة إلى ذلك، يمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 12٪ مقارنة ببداية عطلة العطلة في العام السابق.

سيقوم الجهاز في هذا القسم بتنفيذ ما يقرب من 400 من الأفراد النظاميين، الذين سيعملون على كل من خطة الخروج وخطة العودة، مع العمل المستمر على مدار 24 ساعة على الطرق الرئيسية في المنطقة، مع تسليط الضوء على مداخل ومخارج عاصمتها، حيث تركز ميديلين عددًا كبيرًا من المسافرين الذين سيسعى إلى المغادرة إلى وسط البلاد, الكاريبي الكولومبي وشرق أنتيوكيا, مع ما يقرب من مليون مسافر, وفقًا لراديو بلو.

من جانبها، تنضم إدارة شرطة المحيط الأطلسي إلى حملة «كن متحمسًا للحياة»، حيث يستعد أكثر من 300 من الأفراد النظاميين حصريًا لتلبية متطلبات المسافرين خلال هذا الأسبوع المقدس، مع تسليط الضوء على وجودهم في مناطق الجذب السياحي والأحياء التقليدية والدينية مراكز الحج، الأماكن التي يمكن للمواطنين الحضور فيها. في هذه الحالة، مع الأخذ في الاعتبار بارانكويلا كمحور رئيسي؛ تبرز نقاط التفتيش على أفينيدا لا كوردياليداد، عبر 40، إل غران ماليكون والشارع 30 باتجاه جسر بوماريخو.

على الرغم من أن المواطنين الذين يعبرون من وسط البلاد إلى غرب البلاد سيواجهون قيودًا مختلفة على الطريق المؤدي من بوغوتا إلى إيباجي، إلا أن الشروط التي وضعتها السلطات تشير إلى أن ما يقرب من 400,000 مركبة ستسافر على طول ممر الطريق هذا. في حالة بوغوتا، هناك التخلص من 1000 ضابط شرطة سيتم العثور عليهم عند 30 نقطة تفتيش، سواء عند مخارج ومداخل العاصمة. وبالمثل، سيكون هناك توافر في محطات النقل، التي تتوقع إرسال ما يقرب من 640،000 مسافر إلى وجهات مختلفة في البلاد.

من ناحية أخرى، في هذا القسم من المحيط الهادئ، سيكون هناك حوالي 5000 رجل من الشرطة و 3000 من الجيش، الذين سيحرسون سلامة هؤلاء السكان، الذين سيرافقهم 55 ضابط مرور و 93 منظما للطرق، لمرافقة السائقين والحث على حسن السلوك على الطرق. على وجه التحديد، في مدينة كالي، سيتم تثبيت نقاط التفتيش عند مخارج المدينة الستة، مع إعطاء الأولوية للممرات إلى البلديات المجاورة، مثل: بالميرا، جاموندي، يومبو، وأيضا، نحو ميناء بوينافينتورا.

من جانبهم، سيكون لكل من سانتانديرس ومنطقة القهوة نشر الشرطة التي ستركز على محطات النقل، من خلال الديناميكيات التي تحث على التعايش الجيد والتكيف مع المواطنين لهذه السياقات السياحية، حيث تم تمديد حملة «كن متحمسًا للحياة» لتشمل البلد بأكمله و يسعى إلى إعطاء الأولوية لجوانب النباتات والحيوانات وسلوك الطرق الجيد من جانب المواطنين.

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