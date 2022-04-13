وأكدت الولايات المتحدة أن النظام الروسي زاد من طابعه العدواني والقمعي.

U.S. State Department spokesperson Ned Price speaks during a news conference in Washington, U.S. March 10, 2022. Manuel Balce Ceneta/Pool via REUTERS

أكدت الولايات المتحدة أن موسكو زادت طابعها العدواني خارج حدودها وطابعها القمعي داخلها في إطار الاعتقال الإداري لزعيم المعارضة الروسية فلاديمير كارا مورزا الذي اعتقل يوم الاثنين بتهمة العصيان لسلطة الشرطة.

«هذه ليست تصرفات حكومة واثقة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في مؤتمر صحفي إن هذه هي تصرفات حكومة ونظام غير آمن بشكل أساسي».

وهكذا، أشار إلى أن النظام الروسي «ليس على استعداد للسماح لشعبه بالقيام بما هو حق كل شعب في كل مكان: التعبير عن احتجاجهم، والمسيرة السلمية، وتشكيل الجمعيات، وجعل صوتهم وإرادتهم الحرة مسموعا».

أكد برايس من جديد أنهم حثوا روسيا على «التوقف عن إساءة استخدام القوانين القمعية ضد مواطنيها أو المحتجين غير العنيفين أو المحتجين السلميين»، الذين لا يفعلون شيئًا سوى الدفاع السلمي عن حقوقهم.

وقال برايس: «الشعب الروسي، وهذه هي النقطة الأساسية، مثل الناس في كل مكان، له الحق في التحدث بحرية، وتشكيل جمعيات سلمية، وممارسة حريته في التعبير، والاستماع إلى أصواتهم من خلال انتخابات حرة ونزيهة».

كما أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى اعتقال الخصم الروسي أليكسي نافالني، فضلا عن الآلاف من الناس الذين نزلوا إلى الشوارع احتجاجا على اعتقاله أو احتجاجا على الحرب في أوكرانيا.

El opositor ruso Alexei Navalny REUTERS

وفى الوقت نفسه اتهم الرئيس الامريكى جو بايدن نظيره الروسى فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء بارتكاب «ابادة جماعية» فى اوكرانيا, وهى المرة الاولى التى يستخدم فيها هذه الكلمة لوصف الوضع فى البلاد التى غزاتها موسكو.

وقال بايدن للصحافيين الذين سافروا معه الى ايوا بعد ساعات من استخدامه لمصطلح خطاب مخصص لمكافحة التضخم «نعم، لقد وصفتها بانها ابادة جماعية».

وقال الزعيم الأمريكي: «أصبح من الواضح بشكل متزايد أن بوتين يحاول ببساطة محو فكرة كونه أوكرانيًا».

وأوضح بايدن أن الكلمة الأخيرة عن روسيا ستحتفظ بها المحاكم في تحديد ما إذا كانت الإجراءات في الجمهورية السوفيتية السابقة، والتي تشمل أدلة على الفظائع المرتكبة ضد المدنيين، تشكل إبادة جماعية.

وقال «دع المحامين يقررون ما اذا كان مؤهلا على هذا النحو ام لا، ولكن يبدو لى انه يفعل ذلك». «الأدلة تتراكم.»

«المزيد من الأدلة تخرج من (...) الأشياء الفظيعة التي قام بها الروس في أوكرانيا». و «دعونا نعرف» المزيد والمزيد «عن الدمار».

(مع معلومات من يوروبا برس)

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