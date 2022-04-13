الركلة في الوجه التي تلقاها فرانك فابرا في منتصف مباراة كأس ليبرتادوريس

Soccer Football - Copa Libertadores - Group E - Boca Juniors v Always Ready - Estadio La Bombonera, Buenos Aires, Argentina - April 12, 2022. Boca Juniors' Frank Fabra in action with Always Ready's Marc Enoumba REUTERS/Agustin Marcarian

فاز بوكا جونيورز على Always Ready 2-0 في الموعد الثاني للمجموعة E من كأس ليبرتادوريس. فاز «Xeneize» بهدفين من داريو بينيديتو وهذه النقاط الثلاث حيوية لفريق سيباستيان باتاغليا، الذي خسر في الظهور الأول أمام ديبورتيفو كالي. ومع ذلك، في المباراة كانت الإدخالات الصعبة من قبل البوليفيين هي الأبطال، حتى الاعتداء بقوة على فرانك فابرا على وجهه.

في نهاية الشوط الأول، اندلعت معركة ضارية نتيجة لركلة عنيفة من قبل رودريغو رامالو في مواجهة الظهير الأيمن الكولومبي. طرد الحكم الأوروغواي غوستافو تيخيرا لاعب كرة القدم البوليفي بسبب سلوكه العنيف، بينما نبه غاستون أفيلا وداريو بينيديتو لقيامه بمحاربة منافسيه.

منذ البداية، كانت المباراة متنازع عليها للغاية والاحتكاكية. كان لدى فريق التمثيل البوليفي لعبة خشنة وارتفعت الأرواح في لا بومبونيرا. كان هناك الكثير من المسرحيات المنقسمة مع ساق قوية. كان الاحتكاك ثابتًا.

لكن المبارزة كانت ذات كثافة كبيرة أيضًا من خارج الملعب منذ أن رأى المدرب الزائر إدواردو فيليجاس أيضًا اللون الأحمر في بداية المكمل للاحتجاج على خط الخط واعتبر الحكم أنه لم يحترم مساعده.

تولى بوكا جونيورز زمام المبادرة، لكنه وجد فريقًا قويًا في المادية. أعطى هدف بيبا بينيديتو راحة البال المحلية، الذي سعى بعد ذلك إلى توسيع الفرق وكان الحدث Exequiel Zeballos أحد شخصياته منذ أن ولد الخطر مع حركته في الهجوم وقدم في الواقع مساعدة من تانتو xeneize.

في الشوط الثاني بوكا جونيورز، مع رجل واحد أكثر من اللازم، كان لديه المزيد من المساحات ليسجل نفس الشيء والآخر الذي كان له أداء جيد كان إدواردو سالفيو، الذي يسعى لاستعادة الأداء الذي كان لديه عند وصوله إلى النادي في عام 2019. بعد إصابته الخطيرة - تمزق الرباط الصليبي الأمامي - في مارس 2021، عاد بعد ثمانية أشهر.

بعد هزيمته في المباراة الأولى ضد ديبورتيفو كالي، احتاج الفريق بقيادة سيباستيان باتاغليا إلى الفوز ليتمكن من الاستقرار في المنطقة، وهو حتى منذ فوز منافسه يوم الثلاثاء على كورينثيانز على أرضه في اليوم الأول. سيجتمع البرازيليون والكولومبيون يوم الأربعاء 13 أبريل الساعة 7:00 مساءً في ساو باولو.

مع هذا الانتصار، وصل بوكا جونيورز إلى خط Always Ready و Deportivo Cali، في الوقت الحالي الثلاثة بنفس النتيجة. ستكون المباراة القادمة لأولئك الذين يقودهم باتاغليا يوم الثلاثاء 26 أبريل ضد كورينثيانز في البرازيل.

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