أغنية العيار 50 التي ألفها جوسي لاو إلى أنجيلا أغيلار والتي من شأنها أن تتخلى عن الرومانسية التي استمرت شهورًا

بدأت أنجيلا أغيلار و Gussy Lau في وضع نفسيهما على أنهما «زوجان اللحظة»، لأنه بعد تأكيد علاقتهما الرومانسية، وعلى الرغم من الصمت حول موضوع ابنة بيبي أغيلار، أعرب العديد من محبي المغنية عن دعمهم لخطوبتها.

رينيه هومبرتو لاو إيبارا، الاسم الكامل للملحن، كان رينيه هومبرتو لاو إيبارا، الذي استمر في الحصول على مهنة سرية ولكنها مهمة في النوع الإقليمي المكسيكي، لأنه بعد نشر الصور حيث يظهر عن كثب وحنون مع أصغر عضو في ما يسمى «أغيلار سلالة «، كان البالغ من العمر 33 عامًا موضوع محادثة.

ومع ذلك, ما جذب أكبر قدر من الاهتمام وأثار تعليقات مختلطة هو فارق السن الكبير بين أنجيلا وصديقها. ، منذ الموسيقار وأيضا مغنية أكبر منها لمدة 15 عاما، مما أدى إلى بعض الناس رؤية العلاقة بعيون سيئة.

Ángela Aguilar y Gussy Lau aparecieron muy cercanos en las imágenes dadas a conocer en Twitter (Foto: Twitter)

الآن بعد أن قفز من عدم الكشف عن هويته تقريبًا ليكون موضوع تدقيق في ملاحظات العروض، فقد أفيد أن Gussy لديه بالفعل مهنة غزيرة ككاتب غنائي لمجموعات مختلفة ومهمة في المنطقة المكسيكية.

في الواقع، الشخص المولود في موكوريتو، سينالوا، تعاون مع موهبته لفنانين مثل Grupo Firme، كريستيان نودال، لوس دي لا نوريا، خوليون ألفاريز، وحتى مع أنجيلا أغيلار نفسها، التي عملت معها على الأغنية الناجحة هناك حيث يرونني.

على مسار الرجل، ابن أم مكسيكية وأب كوري، تخلص خوسيه مانويل فيغيروا مؤخرًا من الإطراء وشاركه أنه معجب بعمله كثيرًا، فوق الموسيقيين الآخرين الذين يكرسون أنفسهم أيضًا لإنتاج مواضيع موسيقية تركز على المنطقة المكسيكية:

قال ابن جوان سيباستيان لبرنامج Despierta América: «أنت الملحن الوحيد الذي أحسد عليه اليوم، أنت ملحن عظيم، وهذا من شأنه أن يساعدك أخي على كتابة أغاني أكثر برودة، وأغاني أفضل، وأغاني أفضل بكثير، أحبك، أرسل لك عناق».

Gussy Lau es compositor sinaloense, artífice de múltiples éxitos del regional mexicano (Foto: Instagram)

خلال مشاركته في البرنامج الذي تم بثه في الولايات المتحدة، كشف خوسيه مانويل أن Gussy Lau قام بتأليف أغنية خاصة لصديقته، التي عبر عنها في بث مباشر يرغب في الحفاظ على علاقته في مجال الحياة الخاصة.

وفقًا للبرنامج، كشف خوسيه مانويل أن صديق أنجيلا أغيلار ألفه بتفان خاص أغنية Míranos ahora، التي تعزفها فرقة Caliber 50 وتم إصدارها مؤخرًا، في 10 مارس 2022.

تحكي الأغنية الرومانسية عن مغازلة لم يتنبأ بها الناس بعلاقة دائمة، وقد جمع الفيديو الموسيقي الذي تمت مشاركته على YouTube حاليًا أكثر من 5 ملايين 325 ألف مشاهدة.

Calibre 50 le da voz al tema 'Míranos ahora', escrito por el novio de Ángela Aguilar. La canción se incluye en el álbum 'Guerra de poder' (Foto: Cuartoscuro) Moisés Pablo | Moisés Pablo

هذه هي كلمات الأغنية التي يتم تشغيلها على المنصات الموسيقية بصوت توني إليزوندو، المنشد الذي تم إصداره حديثًا من Calibre 50.

من أين حصلوا؟

أنني أراه في أي مكان

أولئك الذين أخبرونا

ثلاثة أو أربعة أشهر، على الأكثر

سوف تستمر





وهنا ما زلنا في حالة حب.

أين هؤلاء المتحدثين، أين انتزعوا؟

انظر إلينا الآن.

لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة





تماما كما وعدت

شكرا لك على الثقة بي

انظر إلينا الآن.

لقد غيروا رأيهم بالفعل

كيف جيدة كلاكما

لدرجة أنهم قالوا لا

El compositor ha ganado dos Latin Grammy por sus composiciones para Christian Nodal (Foto: Sociedad de Autores y Compositores de México)

ومع ذلك، عند تحليل الأغنية، قد يشير ذلك إلى أن الزوجين كانا على علاقة لعدة أشهر أو حتى لفترة أطول. سيكون هذا الافتراض مخالفًا للبيان الذي أدلى به الملحن عند تأكيد علاقته مع أنجيلا، لأنه أكد أن الخطوبة بدأت «لمدة أسبوعين فقط».

هكذا قال الموسيقي: «لقد بدأنا التعارف قبل أسبوعين, يوافق بيبي, وكذلك يفعل Aneliz, (والدة أنجيلا) يعرف والداي بالفعل, كلهم يعرفون بعضهم البعض, كانت خاصة حتى لقطة الشاشة اللعينة التي التقطها أحد الأصدقاء».

فيما يتعلق بالاختلاف الملحوظ في الأعمار، قال غوسي أيضًا في بثه المباشر: «بالنسبة لأولئك الذين يزعجون عمري، يجنون حياتي، يا لها من جريمة، ولكن إذا كان شريكي لا يمانع، ما الذي يجب أن أقلق بشأن ما يعتقده طرف ثالث»، قال.

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