أفضل الميمات التي تركها مطلق النار من فرعون الحب شادي Residente

منذ أكثر من شهر, حدث القتال بين Residente و J Balvin, التي وصلت إلى ذروتها مع أغنية العضو السابق في «Calle 13′ ذلك ولدت الفيروسية والنقد وحتى الميمات ضد المغني الكولومبي. ومع ذلك، خرج موسيقي آخر دفاعًا عن reggaetonero، الفرعون البيروفي الحب شادي الذي أصدر «Rip [R] esentido» يوم الثلاثاء، برسالة قوية ضد كالي 13 السابق.

في هذه الأغنية الجديدة، ينتقد الفنان البيروفي خيسوس فالي شوك المعروف باسم Faraón Love Shady البورتوريكي بالإشارة إلى عربة الهوت دوج، التي عملت على جعل Residente يسخر من reggaetonero الكولومبي.

«وصل فرعون لوف شادي لكسرها إلى الاستياء. كل شيء يستحق في شطيرة النقانق هذه، أنت لست كل شيء، أنت تبيع نفسك مقابل رمز مميز «، يسمع في جزء من الأغنية.

«في الماضي قلت أنك مصاب بالتوحد لمجرد التستر على تعصبك الشيوعي. أعلم أنك عنصري في أعماقك أيضًا، تذكر أن تشافيز كان إرهابيًا أيضًا. أنت لا تخجل من أنك مع العديد من الجوائز يجب أن ترمي بالفين، وهذا ليس عبقري»، ويضيف في الراب.

الفيديو الذي يكرس فيه فرعون لوف شادي العديد من المقاطع للمغني السابق لـ Calle 13 متاح الآن على YouTube وقد جمع بالفعل أكثر من 860,000 مشاهدة حتى الآن.

كان لديه رد فعل جيد بين الناس.

أصدر حساب بيرو اليسار خارج السياق رأياً «فرعون الحب شادي دفن للتو المقيم الشيوعي على قيد الحياة. عظيم، اللورد فرعون»، كان منصبه.

قال مستخدم تويتر ألفارو تيخادا ما يلي. «أنا لست من محبي فرعون الحب شادي، ولكن في هذا تبادل لاطلاق النار قال Residente كل حقائقه. «في الماضي قلت أنك مصاب بالتوحد، فقط للتغطية على تعصبك الشيوعي «تذكر أن شافيز كان إرهابيًا أيضًا. أنت تضع وجهًا للفقراء، لكنك تعيش كرجل ثري».

انظر إلى الميمات التي خلفتها الأغنية

Los mejores memes que dejó la tiradera de Faraón Love Shady a Residente





كانت Memes تتجه على وسائل التواصل الاجتماعي

Los mejores memes que dejó la tiradera de Faraón Love Shady a Residente

فرعون الحب شادي أثبت أن موسيقى الراب هو شيء له

Los mejores memes que dejó la tiradera de Faraón Love Shady a Residente

كما تتذكر، أعرب الفرعون البيروفي الحب شادي عن خلافه التام مع «tiradera» أن جعل Residente لمغادرة الفنان توقف بشدة الكولومبي. يتم وضع الحقيقة في سياقها عندما خرجت جلسات BZRP 29، حيث أطلق رينيه بيريز العنان لغضبه ضد من كان صديقه مرة واحدة.

أظهر فرعون لوف شادي دعمه لـ J Balvin

ومع إصدار أغنية Residente، حيث يُزعم أنه كان يهاجم J Balvin، تحدث العديد من الفنانين الوطنيين والدوليين عن ذلك وقدموا دعمهم للمغني الكولومبي. كان هذا هو الحال مع فرعون لوف شادي، الذي شجعه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

«بالفين لا تدع نفسك (...) إذا كان يمكن أن تفعل ذلك، يمكنك أن تفعل ذلك أيضا. لئلا نذهب»، كتب فرعون في قصته على إنستغرام. كما تتذكر، كتب مترجم «In da Guetto»، المترجم من أريكويبا.

Faraón Love Shady mostró su apoyo a J Balvin

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