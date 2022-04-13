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الأربعاء 13 أبريل 2022
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توصلت تكساس ونويفو ليون إلى اتفاق لتعليق التفتيش على الشاحنات التجارية

أثرت تدابير أمن الهجرة التي نفذها الحاكم جريج أبوت على تدفق التجارة وسلاسل التوريد على الحدود، مما أطلق العنان لمشغلي شاحنات الشحن

Newsroom Infobae

13 أبريل 2022

بعد ثلاثة أيام من الحصار من قبل سائقي الشاحنات المكسيكيين عند المعابر الحدودية مع تكساس, الحاكم الجمهوري لهذا الكيان في الولايات المتحدة, جريج أبوت, علق إجراءات أمن الهجرة التي كانت تؤثر على تدفق التجارة وسلسلة التوريد يوم الأربعاء.

ولكن حتى الآن، فإن الأمر بوقف التفتيش على أي مركبة شحن قادمة من المكسيك، من أجل احتواء دخول المهاجرين غير الشرعيين، لن ينطبق إلا على ولاية نويفو ليون، لأنها وقعت اتفاقية مع الحاكم صموئيل غارسيا.

واعلن ابوت فى مؤتمر مشترك مع نظيره المكسيكى ان «وزارة الامن العام ستتمكن من العودة الى عمليات تفتيش عشوائية».

سيؤدي ذلك إلى تسريع مرور الشاحنات ذات البضائع إلى أراضي تكساس، حيث كانت هناك تأخيرات تصل إلى 24 ساعة بسبب وقت التفتيش لكل وحدة، مما تسبب في إزعاج المشغلين ويمكن أن يؤثر على سعر المستهلكين.

من جانبه، قال صموئيل غارسيا إن تكساس هي الشريك التجاري الكبير لنويفو ليون، لذلك تعهد بتحسين الأمن في الولاية، وإجراء دوريات في المنطقة الحدودية وإنشاء نقاط تفتيش لشركات النقل، وهو ما سيحدث اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل.

وقال انهم سيسعون للحفاظ على خفة الحركة عند المعابر، حيث ان سائقى الشاحنات يستغرقون حاليا ما بين خمس وست ساعات للعبور عندما تمت العملية سابقا فى حوالى 20 دقيقة. واكد «لدينا خضروات طازجة ومع الانتظار سوف تفسد، هذه خسائر».