تؤكد تيسي ليندا أن نيستور فيلانويفا واعدها أثناء البكاء على شاشة التلفزيون لفلورسيتا بولو

بعد أن أعلنت فلوريسيتا بولو في بيان أن زواجها من نيستور فيلانويفا قد وصل إلى نهايته، ظهر كومبيامبرو في مختلف برامج تلفزيونية تؤكد أنه لا يزال يحب زوجته وأنه يرغب في استعادة عائلته.

ومع ذلك, وفقًا للراقصة تيسي ليندا, خلال الوقت الذي ظهرت فيه مغنية كومبيا على شاشة التلفزيون وهي تتطلع إلى التصالح مع زوجته الساكنة، تلقت رسائل من نيستور تخبرها أنه يحبها وأنه سيقاتل من أجل الرومانسية التي بدأوها.

عندما استجوبتها Magaly Medina, أشارت الراقصة إلى أن هذا حدث في فبراير وأن كومبيامبيرو أخبرها في جميع الأوقات أنه انفصل وأنه ليس لديه نية للعودة إلى Florcita Polo.

بالإضافة إلى ذلك، قالت إنها صدقتها في ذلك الوقت لأنهم عرفوا بعضهم البعض لسنوات. وقال: « نيستور رجل مهذب جدا يعرف كيف يقنع الناس، لم يقنعني أو أي شيء لأنني ارتكبت خطأ أيضا، لا ينبغي أن أصدقه ».

في المقابلة التي أجرتها في برنامج Magaly Tv: La firme، عرضت Tessy Linda أيضًا بعض الرسائل عالية الجهد التي شاركتها مع Néstor Villanueva عندما كانا يتواعدان، حيث طلبت منه رؤيته ليعانق وينام في منزل صديقتها.

في وقت آخر، افترضت الراقصة أنها ارتكبت خطأ في الاعتقاد بأن كل ما قالته لها المغنية، هذا دون تخيل أنه يؤثر على عائلة وفلورسيتا بولو، التي خرجت في مناسبات مختلفة تبكي تطلب التوقف عن إشراك زوجها الساكن.

وقال في حضور سوسي دياز، الذي جاء أيضا إلى البرنامج للإدلاء ببعض التعليقات حول هذه المسألة، «أنا هنا للاعتراف بأنني ارتكبت خطأ؛ ولكن لدي سروالي على ما يرام للاعتراف بأنني صنعتها».

أخيرا, أشارت تيسي ليندا إلى أنها اتخذت قرارًا بمغادرة نيستور فيلانويفا عندما رأته يبكي على شاشة التلفزيون قائلة إنه مستعد لاستعادة عائلته.

«لقد انجرفت بأشياء معينة. صدقته بما كان يخبرني به طالما عرفنا بعضنا البعض أيضًا. كان دائما وحيدا. كان دائما يتصل بي. في مرحلة ما اعتقدت أنه كان صحيحا أنه كان منفصلا . وبعد ان اعلن انه سيعيد عائلته، عندها قررت البقاء بعيدا».

أشارت تيسي ليندا إلى أنها في مرحلة ما تؤمن بكلمات نيستور فيلانويفا، الذي أخبرها أنها لن تعود إلى فلوريسيتا بولو وحدها.

كم يمر نيستور فيلانويفا من بنسيون إلى أطفاله؟

وفقًا لسوسي دياز، تمتثل نيستور فيلانويفا لصيانة أطفالها الصغار، لكنها ستنفق مبلغًا منخفضًا إلى حد ما من المال، لأنه وفقًا لعضو الكونغرس السابق، فإنها في المجموع تعطيها 100 باطن فقط في الأسبوع.

كما أشار الفيديت السابق إلى أن إمكانية المصالحة بين المغني وابنته فلوريسيتا مستبعدة تمامًا بعد أن أصبح معروفًا أنه غير مخلص في أكثر من مناسبة، لذلك من المناسب أن يوقع كومبيامبيرو الطلاق بالاتفاق المتبادل.

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