توفر Sunedu سنة أخرى من التشغيل للجامعات غير المرخصة

أمرت هيئة الرقابة الوطنية للتعليم العالي (Sunedu) أن الجامعات والمدارس العليا التي رفض الترخيص، وأن لديهم فترة إنهاء منتهية الصلاحية وأنهم لم يحققوا استثنائية تمديد توقفهم عن الأنشطة، يمكن الحفاظ على عملها في غضون فترة أقصاها سنة واحدة.

وفقًا لقرار مجلس الإدارة رقم 030-2022-SUNEDU/CD، الذي نشر هذا الثلاثاء في صحيفة إل بيروانو الرسمية، لكي يتم هذا التمديد، يجب على الجامعات والمدارس التي لديها ترخيص مرفوض إبلاغ سونيدو بتسجيل طلابها والاتفاقيات التي أبرموها معهم الجامعات الأخرى للمضي قدما في التحويلات.

تحدث المشرف على Sunedu، Oswaldo Zegarra، مع RPP وقال إن الإجراء المقترح يعني أن الجامعات، التي يكون الموعد النهائي لإغلاقها هو 2-3 أشهر فقط، يمكنها الاستمرار في تقديم خدماتها التعليمية لمدة تصل إلى عام واحد. السبب الذي يذكره هو مساعدة الطلاب الذين هم على وشك الانتهاء حتى يتمكنوا من إكمال دراستهم ولأولئك الذين تأثروا بالوباء.

«بالنسبة لنا، فإن الغرض الأعلى للطالب هو الشيء الأساسي، بغض النظر عن المؤسسات. يعتقد Sunedu، في إطار عملية عقلانية، أنه يجب علينا الاهتمام بها. وقال زيغارا: «هناك أكثر من ثمانية آلاف طالب يستفيدون من هذا الإجراء».

Foto: Minedu

ستبقى صالحة

وأوضح زيغارا أن الشباب الذين يتخرجون من هذه الجامعات مع تراخيص منتهية الصلاحية لن يواجهوا أي مشاكل في الحصول على شهاداتهم الأكاديمية بمجرد الانتهاء من دراستهم.

«في خطة الإنهاء، بمجرد إغلاق نشاطهم الأكاديمي، تلتزم الجامعة، في غضون 24 شهرًا، بإعطاء شهاداتهم الأكاديمية حتى يتمكن الشباب من إنهاء أطروحاتهم ومشاريع العمل. يتم الإشراف على كل هذا، وإذا لم يمتثلوا لهذه الشروط، فإنهم يقعون في فرض عقوبات على الإجراءات الإدارية مع فرض غرامات. ولسوء الحظ، يجب أن يكون الأمر على هذا النحو، ولا يمكننا خفض هذا الاحتمال (الشباب)».

تصنيف: جامعة

على مر السنين، أنشأ كونغرس الجمهورية العديد من مشاريع القوانين لصالح الجامعات غير المرخصة في بيرو. على نفس المنوال، في فبراير من هذا العام، تمت الموافقة على القانون الذي يقترح استعادة الحكم الذاتي والمؤسسية للجامعات البيروفية، من خلال تعديل مجلس إدارة Sunedu.

في نهاية مارس، تم التصويت مرة أخرى على هذا الإجراء، حيث طلبت عضوة الكونغرس في الحزب الأرجواني، فلور بابلو إعادة النظر في التصويت الأول، ولكن تم رفضه من قبل أغلبية البرلمان. حاليا, سيتألف مجلس إدارة Sunedu من ممثلين اثنين من الجامعات الحكومية, واحد من الجامعات الخاصة, واحد من Concytec, واحد من Sineace, واحد من Minedu والآخر من مجلس عمداء الجمعيات المهنية في بيرو.

كما ثبت أن المشرف على Sunedu سينتخب من بين أعضائها الممثلين. سيتم انتخاب ممثلي الجامعات التي تشكل مجلس الإدارة في دعوة وطنية من قبل رؤساء الجامعة، على أن تكون مدة الدعوة لتقديم الطلبات في كلتا الحالتين 30 يوم عمل.

كما تحدد القاعدة المعتمدة أن أعضاء هذا المجلس ينتخبون لمدة ثلاث سنوات ولا توجد إعادة انتخاب.

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