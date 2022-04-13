سبورتينغ كريستال احتجاجات ضد كونميبول على قرار التحكيم المثير للجدل لصالح الجامعة الكاثوليكية

خزي! هذا هو ما يشعرون به في نادي سبورتينغ كريستال بعد ما حدث في كأس ليبرتادوريس ولا عجب، لأن السيليستيس تعادل 1-1 إلى Universidad Católica في سانتياغو، ومع ذلك، في الدقائق الأخيرة كانت هناك مسرحية مثيرة للجدل أثرت على النتيجة.

ماذا حدث؟ يحدث أن الحكم الأوروغواي ليودان غونزاليس, في سبورتينغ كريستال ضد يونيفرسيداد كاتوليكا للتاريخ الثاني للمجموعة H من كأس ليبرتادوريس, أخذ يد غير موجودة من بيرسي ليزا في منطقة السماء. وهكذا، مع ركلة جزاء، سجل فرناندو زامبيدري هدف النصر للسكان المحليين وأدى هذا القرار إلى اضطرابات في التوجيه السماوي.

وبدأ كل شيء في الدقيقة 91 عندما في بداية الزاوية حكم المباراة، الأوروغواي ليودان غونزاليس، ينظر إلى يد بيرسي ليزا بعد رأس في منطقة الأرجنتيني نيهوين باز، الذي ربما أنقذ ليس فقط فريقه ولكن أيضا رئيس مدربه، وانتقد أيضا كريستيان بولوتشي .

يصبح توجيه RIMENSE قويًا ويقدم شكواه إلى CONMEBOL

أصدرت سبورتينغ كريستال شكوى لأعلى كيان في كرة القدم في أمريكا الجنوبية ذكرت فيها «خلافها المدوي» و «احتجاج قوي» بسبب «فرض عقوبة جنائية» ضد سبورتينغ كريستال «بعد استخدام واضح من يد لاعب من الفريق المنافس».

بالنسبة لسبورتينغ كريستال، كانت العقوبة التي اتخذت لصالح Universidad Católica «قرارًا تحكيمًا»، مما يعني ضررًا كبيرًا لمؤسسته، حيث تم اتهامه بعقوبة ضده انتهت بهدف التشيلي فريق يعطيه النقاط الثلاث من المباراة.

بالإضافة إلى التعبير عن موقفه ورفع صوت الاحتجاج، طلب توجيه rimense «اتخاذ التدابير المناسبة وإعطاء العقوبات اللازمة لفريق التحكيم المسؤول»، حيث من الواضح أنهم لن يتمكنوا من إعادة النقاط التي يعتبرونها لقد خسروا، لكنهم يسعون إلى وضع أساس للمستقبل.

الهدف من البيان، وفقًا لفريق بيرو، هو أن هذا النوع من المواقف لا يحدث مرة أخرى من أجل «من أجل كرة القدم في أمريكا الجنوبية».

Sporting Cristal protesta ante Conmebol por el polémico fallo arbitral a favor de la U. Católica

أخيرًا، طلب الفريق بقيادة روبرتو موسكيرا استخدام VAR منذ بداية أعلى مسابقة في أمريكا الجنوبية حتى لا «يرتكب أخطاء جسيمة بحجم ما حدث». تم إصدار الطلب من خلال شبكاتهم الاجتماعية ووقعه الرئيس جويل رافو أولسيزي.

متى تكون مباراة سبورتينغ كريستال القادمة لكوبا ليبرتادوريس؟

ستقوم سبورتينغ كريستال بزيارتها الثانية لكوبا ليبرتادوريس وستلعب ضد تاليريس دي قرطبة، الثلاثاء المقبل، 26 أبريل الساعة 7:30 مساءً (بتوقيت بيرو)،

سبورتينغ كريستال: لاعبا اساسيا من المباريات المتبقية من نادي سيليست

الأربعاء, 4 مايو

- سبورتينغ كريستال مقابل الجامعة الكاثوليكية - الاستاد الوطني (9:00 مساءً)

الثلاثاء, 17 مايو

- سبورتنج كريستال مقابل ورش العمل - الاستاد الوطني (7:30 مساءً)

الثلاثاء, 24 مايو

- فلامنجو مقابل سبورتينغ كريستال - ملعب ماراكانا (7:30 مساءً)

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