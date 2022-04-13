Slipknot و Belinda في Machaca 2022: الميمات التي تركها ملصق المهرجان

في 12 أبريل، تم الكشف عن ملصق مهرجان ماتشاكا 2022، والذي تم تعليقه في عامي 2020 و 2021 كإجراء وقائي ضد جائحة الفيروس التاجي. ستقام نسخة العام الحالي في 25 يونيو في Parque Fundidora، الواقعة في مونتيري، نويفو ليون.

(Foto: Twitter)

من بين أبرز الفنانين على الملصق بولينا روبيو، كارتل دي سانتا، ألكس سينتيك، بانثيون روكوكو، كومبيا كينغز، شعبة صغيرة، ريك، بليندا وسليبنوت.

(Foto: Twitter)

«هابيموس #Machaca2022! هل أنت مستعد؟ نراكم في شهر يونيو تذاكر أبناء الأخ على http://machaca.mx والفروع @SaharisPopCult @VictoriaMX»، يمكن قراءتها في الحساب الرسمي لهذا الحدث.

(Foto: Twitter)

وبالمثل، أفيد أن مبيعات التذاكر ستبدأ اعتبارًا من 14 أبريل على كل من صفحة مهرجان ماتشاكا وفروع ثقافة البوب الصحراوية. من ناحية أخرى، سيتمكن الأشخاص الذين حصلوا بالفعل على تذكرتهم لمهرجان 2020 - الذي تم إلغاؤه - من استخدامه لدخول الحدث.

«التذاكر المعروضة للبيع من الخميس 14 أبريل http://machaca.mx والفروع @SaharisPopCult»، يمكن قراءتها على حساب تويتر الرسمي للمهرجان.

(Foto: Cortesía @s_lomotion)

أثار التناقض الكبير بين الأنواع الموسيقية للفنانين عشرات الميمات على الشبكات الاجتماعية, لأنه مهرجان سيجمع موسيقى البوب, أغنية, معدن, موسيقى الروك وحتى فناني الريجيتون والراب.

كان وجود بليندا وفرقة Slipknot أحد أكثر ما تم الحديث عنه بين الحاضرين المحتملين في Machaca 2022، حيث أشار العديد من الناس إلى أن نوع الإيقاعات التي يتعامل معها مغني البوب والفرقة المعدنية لن يناسبها بشكل جيد.

(Foto: Twitter)

تراوحت الميمات من إشارات إلى عائلة سمبسون إلى استخدام صور لأشخاص يرتدون ملابس تمزج بين الملابس الشمالية أو القوطية أو emo أو الصخور في نفس الوقت.

تم استخدام بعض الصور من الأفلام أيضًا حيث يوجد حديث عن قصة حب بين فتاة ذات مظهر هادئ وردي وهادئ بجانب صبي يرتدي ملابس معدنية أو هزاز أو نوع من الأسلوب الذي يتم تصويره على أنه «وقح».

(Foto: Twitter)

كان عدد التعليقات والميمات والنكات حول هذا الحدث لدرجة أن كلمات Machaca و Belinda و Slipknot أصبحت اتجاهًا على Twitter، على الرغم من أن معظم المستخدمين أخذوها بروح الدعابة، إلا أنه كان هناك أيضًا أولئك الذين أصيبوا بخيبة أمل وحتى غضب.

شعر بعض الروك و metalheads بالإهانة من المزيج الغريب من الأنواع وأشاروا إلى أنه, كجمهور, تستحق الفرقة Slipknot أكثر من مكان في مهرجان مع بليندا, بولينا روبيو ومغني البوب الآخرين. «لا أستطيع أن أصدق أنهم سيجمعون nacas و reggaetoneros مع موسيقى الروك» و «لقد فقد إيماني بالإنسانية مع هذا» الملصق «» كانت مجرد بعض التعليقات السلبية.

(Foto: Twitter)

من جانبهم، شارك معجبو بليندا بكل فخر مدى سعادتهم بحضور بليندا في المكسيك والفرصة التي سيحصلون عليها لمشاهدة «La Reina del Pop» على الهواء مباشرة.

وبصرف النظر عن الفكاهة، كان هناك أيضًا شخص هز منظمي المهرجان لأنهم سيدعون Aleks Syntek، يجب أن نتذكر أنه قبل بضع سنوات، تم اختيار مترجم الجنس، التواضع y Lágrimas لمضايقة مؤثر بريطاني قاصر. لذلك اتهم الحساب ماتشاكا 2022 بدعم الولع الجنسي بالأطفال والاغتصاب القانوني.

(Foto: Twitter)

التشكيلة الكاملة لمهرجان ماتشاكا 2022 هي كما يلي:

-ريك

-سليبنوت

-بولينا روبيو

-بليندا

-نيكي جام

- بانثيون روكوكو

(Foto: Twitter/@MachacaFestival)

- الصمت العظيم

- سانتا كارتل

-ميجوس

-زوردوك

-Ale

- قسم الأحرف الصغيرة

-كومبيا كينغز

-رينو

- باندالوس الصينية

(Foto: Twitter)

-سامانثا سانشيز

- صنع الأفلام

-فيلما بالما ومصاصي الدماء

-نورتيك

- مليونيرا

-عقيل عمار

-بلانو

-فران

-بولاريس

- لويزا فوكس

- الناس كآلات

وتجدر الإشارة إلى أنه حتى الآن، من غير المعروف ما هي السيناريوهات والجداول الزمنية لكل فرقة وفنان ومجموعة لأداء.

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