بعد سبع سنوات من الموسم الأول، التقى «جونيور» مرة أخرى على «MasterChef Celebrity»

شاهد مشاهدو «MasterChef Celebrity» يوم الاثنين الماضي عودة الكوميديين إلى أشهر مطبخ في العالم. قامت شخصيات مثل بيتر ألبيرو وفريدي بلتران وحسام وخواندا كاريبي بتفريغ مواهبهم في الطهي وأعدوا أفضل أطباقهم مع التونة مع باميلا أوسبينا وشيتشو أرياس، الذين يتنافسون هذا الموسم.

ومع ذلك، في ليلة الثلاثاء، لم يظهر المشاهير مرة أخرى في البرنامج، ولكن بدلاً من ذلك تم فتح المساحة لأولئك الأطفال الذين شاركوا في الموسم الأول والوحيد من إصدار «جونيور» والذين تم بثهم في عام 2015، تاركين Yulitza Sarmiento باعتباره الفائز الذي، في الواقع، كان جزءًا من هذا لم الشمل.

جنبا إلى جنب معها، وصل ستة شباب آخرين، بما في ذلك رودريغو بيردومو، الذي هو حاليا مؤثر تذوق الطعام الشهير؛ ماريا خوسيه رولدان، «نجمة الفاجوريس» قبل سبع سنوات. في الواقع، أنشأ مؤخرًا مشروعًا مخصصًا لإنتاج وبيع هذه الحلويات.

كان ماتياس راميريز ودانيال غوميز (حلوى «صلبة» أخرى) وفاليريا فالنسيا مشاركين سابقين آخرين وضعوا المئزر الأبيض مرة أخرى، بمهمة إظهار أنهم حافظوا على مهاراتهم كطهاة سليمة.

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تذكر الجميع إقامتهم في المطبخ في عام 2015، حتى عندما يتعلق الأمر بالتحدي المتمثل في «الصندوق الغامض»، الذي يحتوي على الزبادي اليوناني: كان على الجميع إعداد هذا الطعام. لم يطبخوا بمفردهم؛ على العكس من ذلك، قام الطهاة بتقسيمهم إلى مجموعتين من أربعة، كان على اثنين منهم إعداد أطباق حلوة واثنين آخرين - الاستعدادات بالملح.

كان لكل شخص هدف إعداد الأطباق لـ 11 شخصًا، لذلك كان الضغط محسوسًا طوال 60 دقيقة لديهم. في منتصف التحدي، قام الخبراء بجولة للمطابخ، وأظهروا أنه، كما توقعوا، تم الاعتناء بالحلويات من قبل ماريا خوسيه ودانيال، بينما كان رودريغو أحد قادة إحدى الفرق.

في نهاية التحدي، صفق الجميع، ليس فقط بسبب الاقتناع بأنهم قاموا باستعدادات جيدة، ولكن لأنهم التقوا بعد سنوات عديدة. في وقت لاحق، أعلن الطهاة أن الرواد سيكونون أنفسهم وكذلك المحلفين، وجميعهم يجتمعون في مأدبة.

Los jóvenes de la temporada 'Junior' se reunieron con los jurados para degustar sus platos en 'MasterChef' FOTO: Captura de pantalla (Canal RCN en vivo)

حتى كريستوفر كاربنتيه، وهو واحد من أقل التقييمات التي تم اختبارها في التقييمات، أكلت الغالبية العظمى من الأطباق التي يقدمها الشباب. ولم تكن ردود الفعل طويلة في المستقبل: سأل خورخي راوش عن الطريقة التي استخدموا بها الزبادي، والتي أجاب عليها رودريغو بأن الكاري الذي صنعوه يحتوي على هذا الألبان.

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دانيال «سحب شوكه» الموسم الماضي وأعد رغوة مصنوعة من كريم شانتيلي. لقيت باتاكونات يوليتزا استقبالا حسنا من قبل كريس، ولم يدخر نيكولاس دي زوبيريا أي ثناء لماجو على ألفاجوريس له. وافق خورخي راوش على حكمه ولكن، على الرغم من تذوق المجموعة، كان عليهم اختيار مجموعة فائزة.

أخيرًا، قرر كل من القضاة والمتسابقين أن هناك «ربطة عنق تقنية»؛ حتى، ذكر طاهي البوجوتانو أن «فن الطهو فاز» مع العلم أن الجميع يحتفظ بمهاراتهم في الطهي. الآن، سيجتمع المشاهدون المخلصون للعرض يوم الأربعاء في أشهر مطبخ في العالم لإظهار كل ما تعلموه في مواسم برنامج الواقع.

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