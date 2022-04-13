طلب سيرجيو غوتيريز لونا من المشرعين عدم تقديم «جماعات الضغط» إلى مجلس النواب

في 11 أبريل الماضي، في اليوم الذي كان يمكن فيه إجراء المناقشة والتصويت على إصلاح الطاقة في الجلسة العامة، كان محفوفًا بالجدل، ليس فقط بسبب تأجيل الدورة ليوم الأحد المقبل, ولكن بسبب مشهد غريب.

من خلال الشبكات الاجتماعية، انتشرت لحظة عندما كان لا بد من إزالة موضوع مرتبط برواد الأعمال الدوليين في قطاع الطاقة من مجلس النواب لأنه لم يكن مشرعا ولأنهم، اتهموا، أن يكون له دور «كضغط» في ذلك الاجتماع المهم.

تم تحديد باولو ساليرنو، عضو شركة الطاقة Enel Group، كمنسق للجنة الطاقة التابعة لغرفة التجارة الإيطالية في المكسيك. كان يجلس بجانب نائب حزب الثورة الديمقراطية (PRD)، إدنا دياز، وهو الوضع الذي ندد به بعض أعضاء هيئة حركة التجديد الوطني (مورينا).

ومع وجود حقيبة في متناول اليد، وشارة زيارة معلقة حول عنقه، خرج عبر أروقة مجلس النواب، بينما قال بضع كلمات لعضو الحزب الأصفر وأشاد أعضاء مورينا وحلفاؤها بانسحابها.

(Foto: Cámara de Diputados)

أدى هذا الوضع إلى تعليقات لا نهاية لها ضد ساليرنو ودياز، الذين أطلقوا عليهم اسم «بيع الأوطان»، لأنهم قالوا إن الغرض الوحيد من هذا الموضوع هو امتياز الشركات الخاصة لتوليد المزيد من المال، بدلاً من الاستفادة من المواطنين الذين يستهلكون الطاقة.

لهذا السبب، دعا سيرجيو غوتيريز لونا، رئيس مجلس إدارة مجلس النواب، وعضو مجموعة مورينا البرلمانية، جميع الأحزاب السياسية إلى عدم تقديم أشخاص خارج المبنى.

«نتيجة لحادث الأمس... توجه هذه الرئاسة نداء متأنيا إلى جميع المجموعات البرلمانية والنواب والنواب بشكل عام، لتعزيز الانضباط البرلماني والامتناع عن إدخال قاعة الجلسات ومساحات الدائرة حيث تقوم أجهزة المجلس بتنفيذها الوظائف التداولية»، مقروءة في الوثيقة الرسمية.

وجميع الأشخاص المنصوص عليهم في الفرع التاسع من الفقرة 1 من المادة 6 من لائحة مجلس النواب هم من يحظر عليهم دخول الأماكن التي يعرضها غوتيريز لونا، «خاصة عندما يكون لهؤلاء الأشخاص مصلحة مباشرة في موضوع المناقشة».

El sujeto ligado a empresarios del sector energético tuvo que salir de la Cámara de Diputados (Fotos twitter: @dnaielgtz_oax)

وأخيرا، أشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن جميع الأشخاص الذين يقومون بمهمة جماعات الضغط، والمسجلين حسب الأصول في السجل، عليهم الالتزام بمعالجة أنفسهم وفقا لقوانين مجلس النواب، وإلا يمكن أن يكون لهم الحق في عقوبات تتراوح من عدم الانتماء إلى منع وصولهم إلى المرافق.

و تحدد اللوائح الداخلية هذه الممارسة بأنها أي نشاط يتم تنفيذه أمام أي نائب أو نائب أو جهاز أو سلطة, بشكل فردي أو ككل, من أجل الحصول على قرار أو اتفاق لصالح مصالح الفرد أو الأطراف الثالثة.

وفقًا لوزارة الداخلية (Segob)، يمكن فهم الضغط أو الضغط - اسمه باللغة الإنجليزية - على أنه «عملية مخططة لتوصيل محتوى إعلامي في الغالب، في إطار العلاقات العامة، للشركة أو مجموعة اللوبي أو المنظمة مع الجمهور السلطات».

أي أن هؤلاء هم الأشخاص الذين هم الوسيط بين السلطة السياسية وأصحاب المصلحة الرئيسيين في المناقشات التشريعية وهؤلاء ليسوا دائمًا كيانات ذات مصالح اقتصادية، حيث يمكنهم أيضًا أن يكونوا ممثلين للشؤون الشعبية.

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