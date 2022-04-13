لجنة السلام في مجلس الشيوخ للاجتماع في بويرتو ليغويزامو، بوتومايو

اجتمعت لجنة السلام التابعة لكونغرس الجمهورية بطريقة غير عادية يوم الأربعاء لمناقشة نتائج العملية العسكرية في بويرتو ليغويزامو، بوتومايو. قرر الأعضاء الانتقال إلى الإقليم وإنشاء جلسة خاصة في البلدية.

تم نشر الخبر من قبل السيناتور روي باريراس من خلال حسابه على تويتر. «لقد وافقنا للتو في لجنة السلام على الذهاب إلى بوتومايو للاستماع إلى ضحايا المجزرة الأخيرة، وجمع المعلومات من أجل مناقشة قادمة، وتقديم الحضور والإعراب عن التعازي لأقارب القتلى نيابة عن الدولة الكولومبية في مواجهة سقوح تنفيذي»، كتب عضو الكونغرس.

Roy Barreras informa que Comisión de Paz sesionará en Putumayo. Captura de pantalla.

في الجلسة الخاصة، المقرر عقدها في الفترة من 20 إلى 22 أبريل، استدعوا وزير الدفاع دييغو مولانو؛ وقائد الجيش الجنرال لويس فرناندو نافارو؛ ومفوض السلام خوان كاميلو ريستريبو. كما دعوا النائب العام فرانسيسكو باربوسا؛ وأمين المظالم كارلوس كامارغو؛ ورئيس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛ وبعثة متابعة عملية السلام التابعة لمنظمة الدول الأمريكية روبرتو مينينديز.

من جانبه، كرر السيناتور أنطونيو سانغوينو استدعاء مدير المحفظة من خلال شبكاته الاجتماعية. «لقد استدعينا مينديفينسا دييغو مولانو للتنافس مع الجنرال نافارو وزاباتيرو. كما تمت دعوة المجتمع الدولي».

وتجدر الإشارة إلى أن تفاصيل العملية في بويرتو ليجويزامو كانت معروفة في الآونة الأخيرة. وسافرت وسائل الإعلام El Espectador و Vorágine و Revista Cambio إلى مكان الحادث في قرية ألتو ريمانسو وجمعت أدلة وشهادات تبين أن العملية تحولت إلى مذبحة ضد المدنيين الأبرياء.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن المدنيين الأحد عشر عرضوا على أنهم منشقون مزعومون من القوات المسلحة الثورية لكولومبيا من قبل وزارة الدفاع. ومن الجدير بالذكر وفاة برايان سانتياغو باما، وهو قاصر دون سن السادسة عشرة؛ وآنا ماريا سارياس، وهي امرأة حامل؛ وديفييه هيرنانديز، رئيس مجلس العمل المجتمعي؛ وبابلو باندورو كوكوينشه، حاكم السكان الأصليين في كيكوا باجو ريمانسو كابيلدو.

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على الرغم من أن المنظمات الاجتماعية والمجتمع نفسه يشيرون إلى أن الحدث سيكون «إيجابيًا زائفًا»، إلا أن وزارة الدفاع، وقائد الجيش الوطني، الجنرال إدواردو زاباتيرو، والرئيس إيفان دوكي نفسه يحافظون على الموقف القائل بأن العملية نفذت مع جميع بروتوكولات القانون الدولي الإنساني (IHL). كما أكدوا أن مكتب المدعي العام للأمة يجري التحقيق المعني.

الوضع في تشوكو

بالإضافة إلى الاقتراح الذي تمت الموافقة عليه لعقد جلسة في بوتومايو، أعطت لجنة السلام أيضًا الضوء الأخضر للسفر إلى تشوكو بسبب زيادة العنف في الإدارة.

قال عمدة كويبدو، مارتين إميليو سانشيز، إنه حتى الآن هذا العام كان هناك 61 جريمة قتل في البلدية في أعمال تتعلق بالعصابات الإجرامية. «هذا الوضع يتجاوز القدرة الإدارية لدينا، ونحن نحمل الحكومة الوطنية المسؤولية عما لا يزال يحدث في مدينتنا»، أعلن الرئيس المحلي وأكد أن إدارة دوكي «لم تهتم بأي شيء حدث في تشوكو».

و بعد تصريحاته, نفذت الحكومة تدابير ذات قدرة و اسعة لقوات الأمن لمعالجة هذا السياق. وعلى الرغم من ترحيب سانشيز بالتزام الحكومة بالقيام بدوريات جوية وأرضية، فقد رأت الهيئة التشريعية أن الوضع يتطلب جلسة استماع علنية يعقدونها.

في هذه الحالة، تم الاستشهاد بمولانو مع وزير الداخلية دانيال بالاسيوس. وفي المقابل، دُعيت سلطات كويبدو والإدارة، والنائب العام، وأمين المظالم، والمدعي العام مارغريتا كابيلو.

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