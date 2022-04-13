روسيا تفرض بالفعل نشيدها على العودة إلى المدرسة تحت مراقبة الجنود المسلحين في مدينة أوكرانية محتلة

عاد الأطفال إلى المدرسة في فولنوفاجا

في فناء مدينة فولنوفاخا الأوكرانية الصغيرة (جنوب شرق)، التي دمرها القتال واحتلتها القوات الروسية، يرحب النشيد الوطني لروسيا بالتلاميذ تحت أعين الجنود المسلحين.

اصطفت عشرات القاصرين أمام المؤسسة لحضور حفل العودة إلى المدرسة, بعد شهر من سقوط المدينة في أيدي الجيش الروسي وحلفائه الانفصاليين.

لا توجد كهرباء ولا تغطية هاتفية هنا, بحسب صحفيي وكالة فرانس برس الذين سافروا إلى فولنوفاجا في زيارة نظمها الجيش الروسي.

العديد من المنازل المدمرة في فولنوفاجا هي الشاهد الصامت على المعركة من أجل المدينة، في منتصف الطريق بين العاصمة الانفصالية دونيتسك وميناء ماريوبول، الذي ظل تحت الحصار من قبل القوات الروسية لمدة شهر ونصف.

فولنوفاجا، التي كان لديها حوالي 20،000 نسمة قبل الحرب، تم «تحريرها» من «النازيين الجدد» الأوكرانيين، وفقا للغة المستخدمة من قبل روسيا، والحياة يجب أن تسير مجراها.

«حان الوقت للتعلم، على عجل، الأطفال!» ، تصرخ لزملائها فتاة صغيرة مع الخدين الوردي، مع ميكروفون في يدها وضفائر بيضاء في شعرها. قادة المدرسة وراء ذلك، بجانب العلم الروسي والعلم الانفصالي. وعلاوة على ذلك، ولكن واضح للعيان، جندي يرتدي بالاكلافا وخوذة الساعات فوق مكان الحادث، مع مدفع رشاش في يديه.

عندما يعزف نشيد روسيا، الذي ورثت موسيقاه من الاتحاد السوفيتي، يستمع الأطفال ولكنهم لا يغنون، لأنهم لا يعرفون كلمات الأغاني. شيء يحدث لهم أيضًا مع نشيد الانفصاليين.

«روسيا، وطننا المقدس (...) إرادة قوية، مجد عظيم - إنها ميراثك إلى الأبد!» ، يتردد صداها مع مكبرات الصوت، واحدة من الأجهزة الكهربائية القليلة التي تعمل.

النجاة من الرعب

سمح غزو فولنوفايا في 11 مارس لروسيا بإحاطة ماريوبول إلى الشمال، وهو ميناء استراتيجي على بحر آزوف كان بالفعل يتعرض للهجوم من الشرق والغرب.

قبل ذلك، ولمدة أسبوعين، عانت الدفاعات الأوكرانية للمدينة من هجمات كبيرة.

بعد شهر من الاستيلاء على فولنوفاجا، تغطي الأنقاض الشوارع والعديد من المنازل والمحلات التجارية والبنية التحتية المدنية تقع في حالة خراب. أمام مستشفى مدمر، يتم قطع الأشجار إلى قسمين بواسطة شظايا.

المدرسة رقم 5، الواقعة في وسط المدينة، كانت أيضًا هدفًا للقصف، واختفت العديد من الفصول الدراسية. تقول ليودميلا جمارا، 52 عاماً، وهي عاملة في المدرسة: «لقد نجونا من الرعب، وكانت هناك تفجيرات رهيبة». لكنها فضلت البقاء لأن «المكان الأفضل لك هو في المنزل».

وتدعي أنها تريد أن تكون فولنوفاجا «جزءًا من روسيا» وأنه لا أحد «يجبرها» على التحدث بالأوكرانية، في هذه المنطقة الناطقة بالروسية في الغالب من دونباس. تبرر موسكو تدخلها العسكري في أوكرانيا كواجب حماية «الروس» في دونباس.

العيش «في حفرة»

لا يترك الجيش الروسي شيئًا للصدفة، حتى في غياب المقاومة المسلحة: السيارات المدرعة الروسية والمركبات العسكرية المزينة بالحرف «Z» تقوم بدوريات في المدينة بين المدنيين بالدراجة.

يعمل المستشفى البلدي على الغاز المتوسط على الرغم من الأضرار العديدة ونقص الكهرباء.

في الظلام، تدعي ممرضة، ناتاليا نيكراسوفا - موجينا، البالغة من العمر 46 عامًا، أن المرضى (الأطفال والبالغين وكبار السن) يأتون في الغالب مع إصابات ناجمة عن انفجارات مدافع الهاوتزر.

الحياة للجيران الذين بقوا لا تزال البقاء على قيد الحياة. «ليس لدينا غاز ولا ماء ولا كهرباء ولا تغطية هاتفية. نحن نعيش في حفرة, "تقول ليودميلا دريغا, 72, متقاعد.

وتدعي سفيتلانا شتشيرباكوفا، 59 عاما، أنها فقدت كل شيء في حريق دمر منزلها. «المساعدات الإنسانية جاءت إلينا مرة واحدة فقط»، يشرح هذا الضابط الأمني السابق في السوبر ماركت بخيط صوت.

يعتقد أنطون فاروشا، وهو موظف في السكك الحديدية، البالغ من العمر 35 عامًا، أن أقل من نصف سكان شارعه عادوا أحياء إلى فولنوفاجا.

«لا أعرف ما إذا كنت سأبقى بعد. في الوقت الحالي لدي والداي، الذين هم أكبر سنا ومرضى»، كما يقول. «نحاول الاستماع إلى محطات إذاعية مختلفة لفهم ما يجري. ولكن من الصعب الحصول على مصادر أخرى للمعلومات» دون الإنترنت أو الكهرباء، ويوضح.

(مع معلومات من AFP/بواسطة أندري بورودولين)

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