Rogerio Azcárraga: ما هي علاقة رجل الأعمال الإذاعي مع Emilio Azcárraga، مالك Televisa

MEXICO D.F. 08NOVIEMBRE2005.- Senadores se reunieron con concesionarios de la Radio y Television para analizar la propuesta de la ley del tema a puesta cerrada. Roque Chavez. sale de la reunion. FOTO: Germán Romero/CUARTOSCURO.COM

ليلة الاثنين الماضي، تم الإعلان عن وفاة أحد أهم الشخصيات في عالم الراديو في المكسيك: روجيريو أزكاراجا ماديرو، الذي شغل منصب رئيس مجلس إدارة Grupo Radio Formula، الذي توفي عن عمر يناهز 94 عامًا. تمت مشاركة هذه الأخبار من خلال Grupo Formula.

كان أزكاراجا ماديرو ابن روجيريو أزكاراغا فيدوريتا، الذي توفي في عام 1951، والذي أسس مجموعة راديو فورمولا. ومع ذلك, تم التنازل عن المحطة في الأصل من قبل شقيقه إميليو أزكاراغا فيدوريتا, الذي كان والد إميليو أزكاراغا ميلمو وجد المالك الحالي لـ Televisa, إميليو أزكاراجا جان.

كان Emilio Azcárraga Vidaurreta قد أنشأ بالفعل XEW وفي عام 1951 أطلق القناة الثانية، وهي الإشارة الرئيسية لـ Televisa اليوم.

آخر من الأخوين Azcárraga Vidaurreta، اسمه Gastón، أسس في عام 1967 مجموعة بوساداس الحالية، التي تدير سلسلة Fiesta Americana. عندما توفي ابنه، غاستون أزكاراغا تامايو، حفيده، غاستون أزكاراغا أندرادي، تولى كونسورتيوم الفندق عن عمر يناهز 36 عامًا. اشترى Gastón الثالث، في عام 2005، Aeromexico، التي توقفت بعد خمس سنوات عن العمل بسبب مشاكل مالية. في عام 2014، صدر له مذكرة توقيف بتهمة التعامل مع الموارد غير المشروعة.

Emilio Azcárraga Vidaurreta fue hermano de Rogerio. Foto: Twitter @raulbrindis

حدد إميليو أزكارا فيدوريتا ميزات الملف التجاري الذي سيفترضه شقيقه روجيريو. مع خبرة كبائع أحذية وتاجر سيارات، في عام 1923 حصل على ترخيص لتوزيع أجهزة راديو Victor Talking Machine. أثناء العمل في قسم الموسيقى المكسيكية في RCA، أصبح Emilio أكثر اهتمامًا بصناعة الراديو.

تلقى شقيقه راؤول تعليمات فنية لتشغيل محطات إذاعية تحت وصاية العقيد الأمريكي ساندال إس هودجز. ويقال أيضًا أن راؤول أزكاراغا فيدوريتا، كان رائدًا في البث الإذاعي في البلاد، حيث قام في عام 1923 بتركيب محطة CYL، «La Casa de la Radio».

سعياً إلى التآزر بين الأعمال الإذاعية والأعمال الموسيقية المسجلة، ولد ناشرو الموسيقى PHAM-EMMI بفضل رؤية روجيريو أزكاراغا Vidaurreta. ومع ذلك، تمامًا كما هو الحال في Grupo Televisa، قام Emilio El Tigre Azcárraga Milmo بتوحيد الشركة التي أسسها والده وعرفها بأنها شبه احتكار للتلفزيون في المكسيك، بحيث يقوم وريثه إميليو أزكاراجا جان ببيع نصف أسهم راديو Televisa، سعياً للرسملة، إلى الإسبانية Grupo Prisa، يرتبط التاريخ الحديث لراديو الفورمولا بروجيريو أزكاراغا ماديرو.

بدأت راديو الفورمولا، على هذا النحو، في عام 1968، مع محطة كانت تسمى في البداية راديو ديستريتو الاتحادية. كان لتردداته برنامج موسيقي، بهدف إدخال Rock'n Roll في المكسيك، وهو الهدف الذي حققه من خلال الاعتماد على شركته Discos Orfeon، التي تأسست في عام 1958. بدأ Orfeon بتسجيل الفنانين العظماء للسينما المكسيكية والعصر الذهبي للموسيقى.

Azcárraga Madero era tío del actual dueño de Televisa, Emilio Azcárraga Jean. FOTO: ANTONIO CRUZ /CUARTOSCURO.COM Antonio Cruz

يشير مؤرخو الراديو إلى مشغل التسجيلات الإذاعية كمرحلة تأخر فيها وصول الاتصالات اللاسلكية الحقيقية. وبهذا المعنى، فإن الشيء المثير للاهتمام هو أنه في الوقت الذي تم فيه وصف ملفات تعريف المحطات وفقًا للنوع الموسيقي الذي كانوا يقومون ببرمجته، في عام 1987، اختارت Grupo Fórmula الراديو الحواري من خلال بث برنامج إخباري وطني.

يتغير تاريخ راديو ديستريتو الفيدرالي بشكل جذري، بسبب الرؤية والقيادة الريادية لدون روجيريو أزكاراجا ماديرو، الذي يعدل التنسيق من الموسيقى إلى التحدث على محطات AM (AMplitude Modulated)، وتبدأ برامج فئات المحتوى الرئيسية في البث: الأخبار والرياضة، شريط المرأة والتمويل والترفيه، بقيادة شخصيات مختلفة، مثل: ليون ميشيل، دون بيدرو فيريس سانتاكروز، دون فرناندو ماركوس، لويس إغناسيو سانتيبانيز، خورخي سالدانيا، هيكتور ليتشوغا، فلور بيرينغور، لويس كاسيريس، خورخي زونيغا والعديد من الآخرين، الذين تمكنوا من وضع أنفسهم في تفضيل الجمهور في ذلك الوقت مع برامجهم.

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