رودريغو غونزاليس يقول فلوريسيتا بولو تستفيد من الدراما العائلية

لم يتسامحوا مع ذلك! كان رودريغو غونزاليس وجيجي ميتري منزعجين عندما علموا أن فلوريسيتا بولو علقت على برنامج تلفزيوني آخر أنها شعرت بمضايقة من قبل غرف Amor y Fuego، الذين يتبعونها لمعرفة رأيها حول الخيانة الزوجية المزعومة لزوجها الذي لا يزال نيستور فيلانويفا.

وفقًا لمضيفي التلفزيون، لا تمانع ابنة سوسي دياز في المشي عبر قنوات مختلفة للحديث عن دراما عائلتها، ولكن عندما يقترب منها مراسل من برنامجها، تلعب دور الجريمة.

وبالمثل، أشارت «بيلوشين» الشعبية إلى أن فلورسيتا بولو ستجد نفسها تفوترة بالفضيحة التي لعب نيستور فيلانويفا دور البطولة فيها، حيث أنها ستحضر برامج تلفزيونية أخرى تتقاضى مبلغاً كبيراً من المال.

« لماذا هو ضحية نفسه الآن، لماذا لا يتحدث أمام كاميراتنا، لماذا لم نقدم له مكافأة بينهما؟ وهو ما اعتادت القيام به (...) انها تفعل جولة الإيذاء، جولة الشفقة. وقالت رودريغو إنها تخرج وهي تقوم بكل خطابها (خطابها) كمستشارة جديدة».

كما أوضح مضيف Amor y Fuego أنهم يفعلون نفس الشيء مثل وسائل الإعلام الأخرى, يبحث عنها لإجراء مقابلة; ومع ذلك, الاختلاف الوحيد الموجود بينهما هو أن مجلة Willax Television لا تقدم لها دفعة بينهما.

«(تخبرنا بالمطاردين) لوقوفهم في الخارج وسؤالك نفس الشيء الذي يطلبونه منك فقط مع الدفع بينهما؟ لا أفهم، متى يكون هناك أموال متورطة، فهل لا يعتبر مضايقة وعندما لا أدفع لك فهذا مضايقة؟ نحن لا نصدق وجهك «اصبح عذراء الشعب» .

من جانبها طلبت جيجي ميتري من فلوريسيتا التوقف عن مناديتهم بالملاحقين، لأن ما يفعلونه هو وظيفة ولم يرتكبوا أي جريمة. واضاف «اننا نعرفك، ونعرف كيف تعمل... لا تدعونا بالمطاردين لان هذه جريمة، دعونا لا نبدأ لانك تخسر».

في الختام، أكد رودريغو غونزاليس أنه بفضل ampay الذي قاموا به إلى نيستور فيلانويفا، اتصلت بها وسائل الإعلام المختلفة وتمكنت من الترويج لفساتينها. واضاف «اذا لم تكن كافيا مع التوزيع الموجود هناك، فلا توقع علينا من المتنمرين».

أطلق رودريغو غونزاليس العنان لكل سخطه ضد فلوريسيتا بولو لأنه قال إنها شعرت بمضايقات من كاميرات Amor y Fuego.

FLORCITA تشكو من الصحافة

فلوريسيتا بولو على أمريكا هوي تعيين للحديث عن انفصالها عن نيستور فيلانويفا. أوضحت سوسي دياز المغرور أنها ستكون المرة الأخيرة التي تتحدث فيها عن ذلك وطلبت من الصحافة التوقف عن البحث عنها حتى تتمكن من الاستمرار في الحديث عن زوجها الثابت.

«كل هذا معقد للغاية بالنسبة لي، لقد كنت أهرب من ترك أطفالي في المدرسة؛ ومع ذلك، لا بد لي من الاستمرار في العمل، والاستمرار في المضي قدما، ولكن الأمر بالفعل أكثر من اللازم، والكثير من الصحافة تبحث عني. أنا أحترم عملهم في الصحافة وكل شيء، ولكن عليهم أيضًا احترام صمت الشخص عندما لا يشعر بالرضا »، قال فلور بولو دياز.

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