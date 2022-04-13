حذر ريموندو ريفا بالاسيو من أن فضائح الفيديو التي تنطوي على أطفال AMLO يمكن أن تكون في حوزة EPN.

CIUDAD DE MÉXICO, 03JULIO2018.- Enrique Peña Nieto, Presidente de México, se reúne con Andrés Manuel López Obrador, virtual ganador de la elección a la Presidencia de la República, en Palacio Nacional, para entrar en detalles de la transición de poderes. FOTO: CUARTOSCURO.COM

شهد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO)، رئيس المكسيك، خلافات كبيرة طوال فترة ولايته التي استمرت ست سنوات، مدفوعة بشكل أساسي بنشر فضائح الفيديو التي كان لها أقاربه كأبطال.

هذه هي حالة بيو لوبيز أوبرادور، التي نشرت أشرطة الفيديو التي تتلقى أموالا من ديفيد ليون، المنسق السابق للحماية المدنية، للمساهمة في عمليات موفيمينتو ريجينيراسيون ناسيونال (مورينا) في تشياباس.

حتى أننا نتذكر تلك التي أودع فيها أليخاندرو إسكوير فيردوغو، السكرتير الخاص للرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أرقامًا مزعومة لآلاف البيزو في صندوق استئماني للزلزال الذي وقع في المكسيك والذي يُزعم أنه انتهى به المطاف في أيدي مشغلي مورنويين بعد سنوات.

ومع ذلك، هناك العديد من التهديدات على الطاولة لنشر تسجيلات أخرى يمكن فيها التعرف على أطفال AMLO في المواقف التي يمكن أن تهدد مكافحة الفساد في التحول الرابع (Q4)، وفقًا للصحفي ريموندو ريفا بالاسيو.

Raymundo Riva Palacio advirtió que no pararán los videoescándalos contra AMLO EFE/FRANCISCO GUASCO/Archivo EFE

أفاد الكاتب من خلال آخر عمود له لـ Ejecentral أنه لمدة أربعة أشهر على الأقل، كان القصر الوطني يبحث عن مالك أو مالكي مقاطع الفيديو هذه لتحييدها نهائيًا، ويتم تحرير الرئيس من قلق آخر.

بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أنه من غير المعروف حتى الآن عدد هذه التسجيلات الموجودة اليوم، ولا ما إذا كانت في حوزة بعض الأفراد أو الجماعات السياسية، الذين يمكنهم الاستفادة منها بشكل غير محدود في الحالات القصوى التي يمكن أن تعرضهم للخطر.

أحد البدائل التي قدمها ريفا بالاسيو نفسه، كان احتمال أن يكون إنريكي بينيا نييتو نفسه، الذي لديه مقاطع الفيديو هذه في حوزته. حتى أنه أكد أن المتعاونين مع الرئيس أبلغوه أن هناك اتصالات بين الاثنين لتبادل الدروع.

وردا على ذلك، حذرت حكومة التحول الرابع من أن إنريكي بينيا نييتو لا يحاكم بأي شكل من الأشكال على جرائم الفساد المرتبطة بشركة أودبريشت، في المقابل، أطفاله الذين لم يقعوا بعد في شبكات الفضيحة كانوا مدرعين.

Raymundo Riva Palacio advirtió que EPN podría tener videos de los hijos de AMLO en sus manos (Foto: Martin BERNETTI / AFP) AFP

أشارت ريفا بالاسيو إلى أن مقاطع الفيديو هذه يمكن أن تكون استراتيجية جيدة التخطيط لأبحاث المعارضة، حيث يمكن لكبار المسؤولين في فترة السنوات الست من EPN الوصول إلى مقاطع الفيديو ضد أطفال AMLO في حالة حدوث أي حركة مشبوهة ضدهم، أو ببساطة السعي لإحداث ضرر معنوي سياسي. أرقام من أهمية كبيرة.

حتى أنه حذر من أن كل من كان لديه مثل هذه الفيديوهات في يديه يمكنه استخدامها وفقًا للوضع الحالي، حتى لو كان ما يتم بثه صحيحًا أو خاطئًا.

«من السهل جدا اللعب مع العقل، وشريط فيديو مع صور لأطفاله أو المتعاونين المقربين في المواقف المساومة سيكون مدمرا لوبيس أوبرادور»، وخلص الصحفي ريموندو ريفا بالاسيو لإجيسنترال، على الرغم من أنه في الوقت الحاضر، الاتفاق الرئاسي المفترض بين اثنان لا يزال في مكانه.

Hasta el momento, AMLO habría cumplido cabalmente con el supuesto pacto presidencial Foto: REUTERS/Henry Romero/File Photo REUTERS

أدى هذا الاتفاق المزعوم الذي ذكره الصحفي في عموده بينيا نييتو إلى الوعد بعدم التورط في انتخابات 2018 بأي شكل من الأشكال، مقابل لوبيز أوبرادور، إذا فاز، وعدم محاكمته على أي جريمة ربما ارتكبها خلال الفترة التي قضاها في لوس بينوس.

في ذلك العام، تنافس AMLO على الرئاسة ضد خوسيه أنطونيو ميد من حزب الرئيس، و PRI، وريكاردو أنايا من PAN، وكذلك خايمي رودريغيز كالديرون من نويفو ليون كمستقل. وأخيرا، خلال محاولته الثالثة، تمكن من أن يصبح رئيسا.

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