مكتب المدعي العام يتهم رئيس بلدية مانور السابق، لا غواجيرا، بارتكاب مخالفات في التسجيل والحيازة

بسبب المخالفات المزعومة في تسجيل وحيازة خوان خوسيه روبلز خوليو كعمدة لبلدية مانور، مقاطعة لا غواجيرا، للفترة 2020 - 2023، قدم مكتب المدعي العام اتهامات ضد الرئيس السابق لهذه المدينة الكاريبية الكولومبية.

وتحقق الوزارة العامة فيما إذا كان العمدة السابق قد تكبد أسباب عدم قدرته على شغل المنصب كسلطة أولى للبلدية، على الرغم من وجود علاقة مزعومة في الدرجة الثانية من القرابة، أي إذا كان شقيق كارلوس أرتورو روبلز خوليو، الذي خدم بين عامي 2018 و 2021 كرئيس لجامعة لا غواجيرا في غضون 12 شهرًا قبل انتخابه.

بسبب هذه الحقائق، قدمت المحكمة الإدارية الإدارية الإدارية حكمًا في 15 يناير 2021، والذي أكده مجلس الدولة، حيث تم إعلان قانون انتخاب روبلز خوليو كعمدة لمانور باطل ًا ولاغًا، وأمر بإلغاء الاعتماد الممنوح من قبل العد العمولة التي تُنسب على هذا النحو.

وتشير الهيئة الإشرافية إلى أن الرئيس السابق قد انتهك الفقرة 4 من المادة 37 من القانون 617 لعام 2000، التي تنص على أنه «لا يجوز تسجيله كمرشح أو انتخاب أو تعيين عمدة بلدية أو مقاطعة: (...) 4. أي شخص لديه علاقات (...) من القرابة حتى الدرجة الثانية من القرابة، مع المسؤولين الذين في غضون اثني عشر (12) شهرا قبل الانتخابات قد مارسوا السلطة الإدارية (...) في البلدية المعنية (...) '.

وبالمثل، أشار مكتب المدعي العام إلى أنه في هذه المرحلة من العملية، تم تصنيف الخطأ المحتمل للرئيس السابق مؤقتًا على أنه خطير للغاية، ارتكب على أنه خطأ خطير للغاية، بسبب الانتهاك الواضح للقواعد الإلزامية.

من جانبه، أشار مكتب المدعي العام في لا غواجيرا إلى أنه بعد مرحلة التحقيق، سيتم إرسال الملف إلى المكتب المعين من أجل المضي قدما في المحاكمة التأديبية لرئيس البلدية السابق، والتي يمكن قبلها لأصحاب الإجراءات تقديم إخلاء المسؤولية، والنسخة المجانية وتقديمها وطلبها الأدلة والمرافعات الخاصة بهم، إذا كانوا يعتقدون ذلك ذات الصلة.

تلقى خوان خوسيه روبلز خوليو، العمدة السابق المنتخب لمانور، في فبراير 2021 ثلاثة طلبات لإبطال الانتخابات من المحامين كارلوس أندريس أوربينا موراليس وإميليانو أرييتا مونتيروزا وكارلوس ماريو إيزازا سيرانو.

ألغت المحكمة الإدارية في لا غواجيرا أوراق اعتماده التي اعتمدتها كعمدة لبلدية مانور في تلك المناسبة. كان حكم المحكمة في الدرجة الأولى، مما يعني أن روبلز خوليو لديه خيار تقديم استئناف قانوني لاستئناف القرار.

وكانت الحجج التي قدمها المحامون الثلاثة، وفقا لمعلومات من صحيفة El Espectador، أن روبلز «لم يتمكن من الترشح لمكتب عمدة مانور، لأن شقيقه كارلوس روبلز خوليو، هو المدير الحالي لجامعة لا غواجيرا، وهو يمارس وفقا لمعاييره من السلطة المدنية والإدارية في إبرام عقود ألما ماتر».

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