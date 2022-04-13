فرعون الحب شادي ضد Residente: ماذا تقول كلمات أغنيته الجديدة

حرة مصنوعة في أريكويبا. في مارس، توقف المشهد الموسيقي في أمريكا اللاتينية عندما أطلق رينيه بيريز، المعروف باسم Residente، «مطلق النار» ضد J Balvin. تم أداء هذه الأغنية مع المنتج الأرجنتيني Bizarrapكجزء من سلسلته BZRP Music Sessions. بعد إصداره، كان العديد من الفنانين حاضرين على شبكاتهم الاجتماعية لإظهار دعمهم لكل واحد. وكان من بينهم فرعون الحب شادي، الذي ارتفع إلى شعبية على الإنترنت مع أغانيه الفيروسية وطريقته في خلع الملابس. إذا كان علينا ربطها بشخصية أخرى، فسيكون هذا Tongo أو Tigress of East بسبب تأثيره على المنصات الرقمية.

عندما تم إصدار أغنية المغني السابق لـ Calle 13، أعرب الشاب من أريكويبا عن دعمه الكامل للكولومبي، ملمحًا إلى أنه «سيفعل شيئًا» للتعبير عن نفسه بشأن ما حدث. لقد مر بضعة أسابيع وقد فاجأ بالفعل أتباعه، والفضوليين، مع نشر له «tiradera»، الذي كان عنوانه «مزق [R] esentido (جلسة حرة #13)».

تم إنتاج الأغنية من قبل ملصقه القياسي Híbrido Gang Music. لمشاركة الأخبار، استخدموا حسابهم الرسمي على Instagram الذي استخدموا فيه صورة رينيه بيريز بالدموع على وجهه، مصحوبة بالرسالة التالية: «استمعنا إلى مقبضه للفنان وبالتأكيد حي إلى [R] esentido، ليس هناك شك في ذلك. لنذهب».

أخيرًا، في 12 مارس، تم إصدار الفيديو الموسيقي لأغنيته رسميًا، والذي دخل بسرعة أعلى الاتجاهات على YouTube. في غضون ساعات فقط وصلت إلى مليون مشاهدة. هذا «السحب» متاح أيضًا على Spotify و Apple Music و Deezer.

Faraón Love Shady lanza tiradera a Residente. Créditos: YouTube.

ليترا ريب ريسنتيدو

على عكس موضوع Residente، الذي استمر 11 دقيقة، تم تطويره في 3 دقائق. وفقًا لما يعرضه في الفيديو الموسيقي، كان من الممكن إجراء التسجيل في أريكويبا، حيث ولد خيسوس فالي تشوك، الاسم الحقيقي لـ «إله التنوع». هنا يمكنك العثور على كلمات الأغنية الكاملة المخصصة لـ Residente:

راعاعا!

وصل فرعون لوف شادي

لترك الاستياء

إنه يستحق أن 'في شطيرة السجق

أنت لست كذلك

أنت تبيع نفسك لبعض الرقائق

كيو سيبان أيضا

أن تأكل النقانق

أنت تنتقد الهوت دوج

هنا نخفضها مع chicha

راعاعا!

فرعون الحب شادي أبدو جيدًا لا أفشل

أنت نسخة من «سليم شادي»، ايمينيم، أنا أغمي عليه

أسوأ هيئة محلفين في معركة الديوك

لن يكون أي شيء لو لم يكن للأسد الأبيض.

في الماضي قلت أنك مصاب بالتوحد

فقط للتغطية على التعصب الشيوعي الخاص بك

أعلم أنك عنصري في أعماقي.

تذكر أن تشافيز كان إرهابيًا أيضًا.

الفيلسوف الوحيد في الراب يسمى فيكو

كنت وضعت له جنبا إلى جنب مع ألدو بجانبه كنت البقاء صبي.

ماذا كان يا (رينيه)، هل تبحث عن الرجال؟

أنت تأخذ وجهًا للفقراء، لكنك تعيش مثل الأغنياء

أنت لا تخجل من أنك حصلت على العديد من الجوائز

عليك أن ترمي بالفين، هذا ليس عبقري.

أنت تستخدم الكراهية لرفع حياتك المهنية

لذا يمكنك الركض والعمل بنفس الطريقة التي بقيت بها بالخارج.

اتصل 13، مقيم أو زائر

هل أنت مغني أو ناشط أو طالب؟

إنه يكسر مؤخرتك، أنت لست حتى عدوي

منذ ولادتي، جاءت تلك الموجودة في الخلف معي.

دع أولئك الذين يريدون القدوم إليك يموتون في النهاية

أنا العصر الجديد وهذا متعدد الفيروسات.

لم تصدر ألبومًا منذ عام 2017

وأترك الأمر عميقا في الداخل مثل هذا الجنون، يجرؤ على tete

بعد الفضيحة بين Residente و J Balvin، أصدر فرعون لوف شادي أغنية تستهدف مغني الراب. فيديو: يوتيوب/فرعون لوف شادي.

إنه يستحق أن 'في شطيرة السجق

أنت لست كذلك

أنت تبيع نفسك لبعض الرقائق

كيو سيبان أيضا

أن تأكل النقانق

أنت تنتقد الهوت دوج

هنا نخفضها مع chicha

R-E-N-E

لا يمكنك قضاء عام بدون تلفزيون

اقبل أنك مدمن أيضًا على الشهرة

عندما لا يتحدث أحد عنك، تبكي وتصرخ في سريرك.

عندما ترى الرجل الآخر يفوز، تحصل على هستيري.

أنا أصلي في هذه اللعبة والعام الخاص بك

هل تتذكر عندما ضربت تلك المروحة في المكسيك؟

أنا صوت جون، الفصام

سأقتلك وبالنسبة لي هذا هو حرة

جاء يوم وفاتك ونحن لسنا في هاواي

أنا أعيش في القرية، لا سييرا، حيث كنت الطنين الشجاعة الخاصة بك

مقيم سأسحبك من تروخيو إلى أريكويبا

يمكنك سحب مطلق النار في منتصف الحرب

توليد المزيد من العنف لا تريد هذه الأرض

المضخات بين روسيا وأوكرانيا لا تستهلكها

من الكثير من النار في الحروف، قمت بعمل شاشة دخان.

أنت منافق لا تمثل مدرستي

استغرق منك وقتا طويلا لقبول أن الداخل هو السلطة الفلسطينية «Cosculluela

ترتدي قميص بولو Canserbero في مقاطع الفيديو الخاصة بك

وفي الحياة لم تدعمه، لا أصدق أنك لا شيء

تقاعد بالفعل، عمرك يذهب بعيدا

أنت تتناقض مع نفسك، فأنت لا تضع مثالاً للمجتمع

لا يمكنك أن تكون ملكًا إذا كان لديك شر في أعماقك

مهلا، رينيه، أنت لا تملك الحقيقة

راعاعا!

وصل فرعون لوف شادي

لترك الاستياء

إنه يستحق أن 'في شطيرة السجق

أنت لست كذلك

أنت تبيع نفسك لبعض الرقائق

كيو سيبان أيضا

أن تأكل النقانق

أنت تنتقد الهوت دوج

هنا نخفضها مع chicha

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