فرعون لوف شادي أصدر أغنية جديدة حيث «يلقي» Residente بعد قتال مع J Balvin

لقد مر أكثر من شهر منذ القتال بين Residente و J Balvin الذي وصل إلى ذروته مع أغنية العضو السابق في ' Calle 13 ′ التي ولدت الفيروسية, النقد وحتى الميمات ضد المغني الكولومبي. ومع ذلك، خرج موسيقي آخر دفاعًا عن reggaetonero، الفرعون البيروفي الحب شادي الذي أصدر «Rip [R] esentido» يوم الثلاثاء، برسالة قوية ضد كالي 13 السابق.

كما تتذكر، أعرب الفرعون البيروفي الحب شادي عن خلافه التام مع «tiradera» أن جعل Residente لمغادرة الفنان توقف بشدة الكولومبي. يتم وضع الحقيقة في سياقها عندما خرجت جلسات BZRP 29، حيث أطلق رينيه بيريز العنان لغضبه ضد من كان صديقه مرة واحدة. لأي سبب قررت إصدار أغنية كـ «tiradera» ضد بورتوريكو؟ ها هي القصة.

بعد الفضيحة بين Residente و J Balvin، أصدر فرعون لوف شادي أغنية تستهدف مغني الراب. فيديو: يوتيوب/فرعون لوف شادي.

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على حسابه على Instagram, انتهز فرعون الفرصة لتحميل قصة حيث قدم دعمه الكامل لـ J Balvin, تشجيعه على الرد على الانتقادات التي وجهها Residente ضده خلال آخر جلسة موسيقية له.

«بالفين لا يغادر»، يجيب على الشيوعي. تذكر أن الفنان NK اجتاحها مرة واحدة. إذا كان يمكن أن تفعل ذلك، يمكنك أن تفعل ذلك أيضا. لئلا نذهب »، كتب المغني البيروفي الشهير الذي يحترم الفنان الكولومبي كثيرًا.

ليس ذلك فحسب، لأنه في بداية أبريل، اغتنمت Love Shady الفرصة لإرسال رسالة جديدة إلى Residente. من خلال القصص توسع في انزعاجه من الطريقة التي انتقد بها بورتوريكو النوع الحضري للموسيقى. «أوه، يا إلهي، ماذا سيصبح منك، أنت شفقة. لقد آذاني أنك رميت النوع الحضري لأنه، بفضل الجنس، غادرت الشوارع واليوم أعطي نفسي حياة جيدة، أعيش بسعادة، أعيش بشكل جيد اقتصاديًا، حياتي أفضل بكثير مما كانت عليه من قبل» .

لهذا السبب اعتبره «جبانًا» و «منافقًا»، لدرجة وصفه بـ «الاستياء».

« مستاء، لماذا تستمر في رمي هذا النوع؟ عندما بدأت كنت تفعل reggaeton وانتصرت كفنان. الآن, رجل عجوز في الأربعينيات من العمر, لديك هذيان مغني الراب, تفضل أنهم لم يعودوا يتذكرونك باسم reggaeton. ما هو هذا النفاق، الاستياء؟ «، قال فرعون.

«أنت ترتدي هذا [R] في قبعتك المستاءة، فأنت تحرج هذا النوع (...) بعد أن أطعمك النوع الحضري واشتريت ذلك المنزل, الذي يكلف شيئًا قدره 4 ملايين دولار, تعتقد الآن أن كل ما حصلت عليه هو موسيقى الراب; هذا النفاق يخجل. نجاح باهر، أنت آسف، مستاء! «، تابع فرعون لوف شادي فيما يتعلق بشعار القبعة التي يمتلكها مغني الراب.

«تيراديرا» ضد المقيم

بعد أن نشرت على Instagram هدفًا لإطلاق «tiradera»، أعدت Love Shady لإصدار الأغنية التي صدرت اليوم، 12 أبريل، في فترة ما بعد الظهر. بعنوان «Rip [R] esentido «مع رسائل مباشرة إلى مغني الراب، الذي أصبح بالفعل الفيروسية على الشبكات الاجتماعية.

«أسوأ هيئة محلفين في معركة الديكة، لن يكون شيئًا لو لم تكن من أجل الأسد الأبيض/في الماضي قلت أنك مصاب بالتوحد، فقط للتغطية على تعصبك الشيوعي. أعلم أنك عنصري في أعماقك أيضًا، تذكر أن تشافيز كان إرهابيًا أيضًا /ما كان رينيه، فأنت على دراية بالأنواع، فأنت تأخذ وجهًا للفقراء، لكنك تعيش مثل الأغنياء «، هي بعض عبارات الأغنية التي تتجه على Youtube وتجاوزت بسرعة 200 ألف مشاهدة. لقد تركوا أيضًا الميمات التي انتشرت على Twitter.

Faraón Love Shady saca canción y responde a residente.

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