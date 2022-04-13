يؤكد بيدرو كاستيلو أن العمل الخالي من الفساد سيعزز تنمية البلاد

كان بيدرو كاستيلو جزءًا من حفل البدء لبدء عمليات مصفاة تالارا الجديدة (NRT) في مقاطعة باريناس، مقاطعة تالارا، بيورا. من شمال البلاد، أعطى رئيس الدولة رسالة حول أهمية العمل معًا للخروج من الأزمة التي تواجه بيرو.

كما أكد أن العمل الصادق، الخالي من الفساد وبقوة السكان، سيسمح بتعزيز تنمية بيرو ، على الرغم من الأوقات الصعبة التي يمر بها الوباء والسياق الدولي.

«هذه عينة لبيرو والعالم الذي تلعبه البلاد بشكل عادل، مع أشخاص مثلك يقولون إنهم موجودون عندما تحتاج البلاد إليهم، وهذا أمر مهم ونحن هنا للاعتراف بعملهم»، وقال رئيس الدولة، وسلط الضوء على العمل المنجز في مصفاة تالارا.

«على الرغم من لحظات الأزمة التي تمر بها بيرو بسبب الوباء والوضع الاقتصادي والقضية المتضاربة التي نمر بها على المستوى الدولي، فأنت أنت، العمال الشباب، هنا لتضع صدرك للبلد. بدونك، بيرو لا تمشي»، وأضاف الرئيس كاستيلو، مخاطبا العمال.

و بالإضافة إلى خطابه, أكد الرئيس كاستيلو تيرونيس أيضا أن هذه اللحظة تمثل سابقة هامة لاقتصاد البلاد.

«إن بداية تجربة البدء التدريجي والتدريجي لمصفاة تالارا الجديدة هي خطوة أساسية بالنسبة لبيرو لأنها واحدة من أهم مشاريع البنية التحتية التي ستسمح لنا بإنتاج وقود بمعايير بيئية عالية لصالح الجميع». قال.

Petroperú

واضاف «بهذا المعنى فان كل الجهود الرامية الى توسيع قدرة معالجة الوقود وتوزيعه دائما لصالح اقتصاد البيروفيين وخاصة الاكثر ضعفا».

من جانبه، قال Humberto Campodónico، رئيس بتروبيرو، إن هذا حدث تاريخي، حيث يتم إعادة إطلاق صناعة النفط في الشمال وأن هذا سيسمح بتولد التآزر مع جميع الوسطاء في قطاع الهيدروكربون.

وقال إن «هذا المصنع الجديد يزيد من قدرة تلارا لتكرير الوقود من 65 ألف إلى 95 ألف برميل يوميا من النفط ويتم تمويله من دخل الشركة نفسه ولا يستخدم أموال الخزانة».

فيما يتعلق بأسعار الوقود، حدد Campodónico قبل ساعات من بدء الحفل، أن مصفاة تالارا ستسمح بهوامش ربح للبرميل تتراوح بين 9 دولارات و 11 دولارًا أمريكيًا، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما تم إنشاؤه سابقًا.

«من خلال امتلاك هذه القدرة، ستكون أسعارنا أكثر تنافسية وسيكون لدينا هذه الأسعار في السوق، والتي ستكون معيارًا لأي شخص آخر، بما في ذلك La Pampilla وغيرها من شركات استيراد الوقود. نحن نعرف هذا كقيمة نباتية، والتي ستنخفض»، قال المسؤول.

المزيد عن مصفاة تالارا

قالت وزارة الطاقة والمناجم (Minem) إن NRT لديها تقنية جديدة تسمى flexicoking، والتي ستحول المدخلات ذات القيمة الاقتصادية المنخفضة إلى منتجات عالية القيمة مثل البنزين والديزل بأفضل جودة ممكنة وصديقة للبيئة.

Nueva Refinería de Talara | Foto: Ministerio de Energía y Minas

بالإضافة إلى ذلك، لديها قدرة معالجة أعلى بنسبة 50٪ تقريبًا من المصنع السابق، حيث يمكنها معالجة 95 ألف برميل من النفط يوميًا.

وأوضح فنيو مينيم أن NRT سوف تحافظ على جودة الهواء وتحسينها من خلال إنتاج الوقود مع أقل من 50 جزء في المليون (جزء في المليون) من الكبريت، وبعد عام من التشغيل، وقود اليورو السادس، مع أقل من 10 جزء في المليون من الكبريت، وهو أعلى مستوى من جودة الوقود حاليا في العالم. (مع معلومات إضافية من Andina).

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