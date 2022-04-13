يمكن لـ COVID-19 المعتدل أو المعتدل أيضًا تغيير خصوبة الرجال

لقد أثر COVID-19 بالفعل على أكثر من 497 مليون شخص في العالم وأودى بحياة 6.1 مليون شخص. من بين أولئك الذين نجوا، مرت عدوى الفيروس التاجي دون عواقب. لكن بعض الناس يعانون من العواقب, مثل الضباب العقلي, التي يتم تضمينها في صورة COVID طويلة المدى, ويتم اكتشاف المزيد من التأثيرات كل يوم. آخر الأخبار هي أن هناك المزيد من الأدلة على أنه حتى الرجال الذين يصابون بحالات خفيفة من COVID-19 يمكن أن يعانون من تغيرات في خصوبتهم.

أجريت الدراسة الجديدة في مركز Jaslok FertilTree الدولي، التابع لقسم علم الوراثة والإنجاب المساعد في مركز ومستشفى جاسلوك للأبحاث في الهند. تم نشره في المجلة المتخصصة ACS Omega التابعة للجمعية الكيميائية الأمريكية.

بقيادة العالم فيروزا باريخ، تألفت الدراسة من تحليل مستويات البروتين في السائل المنوي للرجال الذين تعافوا من COVID-19. كانت هذه دراسة تجريبية، تم تمويلها من قبل مستشفى Jaslok. تشير النتائج إلى أنه حتى المرض الخفيف أو المعتدل يمكن أن يغير مستويات البروتين المتعلقة بوظيفة الإنجاب لدى الذكور.

Ya se han identificado más de 200 síntomas que aparecen como secuelas del COVID-19 (Wang Guansen/Xinhua via AP, File) Wang Guansen | AP

على الرغم من أن العدوى تؤثر بشكل أساسي على الجهاز التنفسي، إلا أن الفيروس التاجي - واستجابة الجسم لقبوله - يضر أيضًا بالأنسجة الأخرى. تشير الأدلة الحديثة إلى أن عدوى COVID-19 قد تقلل من خصوبة الذكور، وقد تم اكتشاف الفيروس في الأعضاء التناسلية الذكرية.

فيروزا باريخ وراجيش باريخ، من مستشفى جاسلوك، سانجيفا سريفاستافا، من المعهد الهندي للتكنولوجيا، وتساءل زملاؤهم عما إذا كانت عدوى COVID-19 يمكن أن يكون لها آثار طويلة الأجل على الجهاز التناسلي للذكور. لمعرفة ذلك، قرروا مقارنة مستويات البروتين في السائل المنوي للرجال الأصحاء وأولئك الذين عانوا سابقًا من حالات خفيفة أو معتدلة من COVID-19.

قام الباحثون بتحليل عينات السائل المنوي من 10 رجال أصحاء و 17 رجلاً تعافوا مؤخرًا من COVID-19. لم يكن لدى أي من الرجال، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 45 عامًا، تاريخ من العقم. وجد الفريق أن الرجال الذين تعافوا قد قللوا بشكل كبير من عدد الحيوانات المنوية والتنقل , بالإضافة إلى عدد أقل من الحيوانات المنوية بشكل طبيعي, من الرجال الذين لم يكونوا مصابين بـ COVID- 19.

عندما حلل الباحثون بروتينات السائل المنوي باستخدام مقياس الطيف الكتلي اللوني الترادفي السائل، وجدوا 27 بروتينًا عند مستويات أعلى و 21 بروتينًا عند مستويات أقل لدى الرجال الذين تعافوا من COVID-19 مقارنة بالمجموعة الضابطة. شاركت العديد من البروتينات في وظيفة الإنجاب. كان اثنان من البروتينات المرتبطة بالخصوبة، السيمينوجيلين 1 والبروزابوسين، موجودين بأقل من نصف مستوياتهما في السائل المنوي للمجموعة المستعادة من COVID-19 مقارنة بالسائل المنوي من الضوابط.

Los hombres recuperados de COVID-19 tenían un recuento y una movilidad de esperma significativamente reducidos, así como menos espermatozoides de forma normal Europa Press

تشير هذه النتائج إلى أن الفيروس التاجي له آثار مباشرة أو غير مباشرة على الصحة الإنجابية للذكور تستمر بعد الشفاء, يقول باحثون هنود. وأكدوا أن عملهم يمكن أن يكشف أيضًا عن معلومات عن الفيزيولوجيا المرضية للتكاثر البشري لدى الرجال المستعافين.

ومع ذلك، أقروا بأنه يجب إجراء دراسات أكثر شمولاً لتأكيد هذه النتائج، وأنه يجب تضمين مجموعة مراقبة من الرجال الذين تعافوا مؤخرًا من أمراض أخرى شبيهة بالإنفلونزا لضمان أن تكون النتائج خاصة بـ COVID-19.

منذ نهاية عام 2020، عندما بدأ إطلاق التطعيم ضد COVID-19 في العالم، تم أيضًا تداول الأساطير حول اللقاحات المرتبطة بالعقم . ومع ذلك، ثبت أن اللقاحات لا تسبب ضعف الانتصاب أو العقم عند الذكور. من ناحية أخرى، ما هو صحيح هو أن عدوى فيروس كورونا تزيد من خطر الإصابة بهذه الاضطرابات.

في وقت سابق، ألقى الأطباء والباحثون في جامعة ميامي ضوءًا جديدًا على هذه القضية. لقد كشفوا عن آثار محتملة بعيدة المدى على الرجال من جميع الأعمار, بما في ذلك الرجال الأصغر سنًا ومتوسطي العمر الذين يرغبون في إنجاب الأطفال.

وفقا لرانجيث راماسامي، مدير برنامج المسالك البولية التناسلية في كلية ميلر للطب في جامعة ميامي، تم تحليل أنسجة تشريح الخصيتين لستة رجال لقوا حتفهم من العدوى. ظهر الفيروس في أنسجة أحد الرجال، وفي ثلاثة ظهر انخفاض في عدد الحيوانات المنوية. مريض آخر، نجا من عدوى COVID-19، خضع لخزعة الخصية بعد حوالي ثلاثة أشهر من اختفاء عدوى COVID-19 الأولية. أظهرت الخزعة أن الفيروس التاجي لا يزال في خصيتيه.

«وجد فريقنا أيضًا أن COVID-19 يؤثر على القضيب. أظهر تحليل لأنسجة القضيب من رجلين تلقيا غرسات القضيب أن الفيروس كان موجودًا بين سبعة وتسعة أشهر بعد تشخيصهما لـ COVID-19. وقال العالم الذي نشر الصحيفة في المجلة العالمية لصحة الرجال إن كلا الرجلين قد أصيبا بضعف شديد في الانتصاب، ربما لأن العدوى قد قللت من إمدادات الدم إلى القضيب». كان لدى أحد الرجال في دراسة ميامي أعراض خفيفة فقط لـ COVID-19. أما الآخر فقد تم نقله إلى المستشفى. هذا يشير إلى أنه حتى الأشخاص الذين يعانون من حالة خفيفة نسبيًا من الفيروس قد يعانون من ضعف شديد في الانتصاب بعد الشفاء.

“Los hombres que tuvieron COVID-19 y que quieran tener un hijo solo tienen que seguir con la búsqueda. Si después de un lapso de tiempo el embarazo no llega, se puede hacer la consulta médica”, dijo el andrólogo Omar Lajus

ما الذي يجب على الرجال الذين أصيبوا بـ COVID-19 فعله بعد نشر النتائج العلمية؟ «على ما يبدو، سيغير فيروس كورونا حركة الحيوانات المنوية، كما هو الحال مع الالتهابات الأخرى. تستغرق كل حيوان منوي 73 يومًا لتنضج وهي معرضة جدًا للعدوى وعوامل أخرى. لكن يجب أن نضع في اعتبارنا أنه لم يتضرر بشكل دائم»، رد طبيب الذكورة في عيادة WeFiv للخصوبة في الأرجنتين، عمر لايوس، على Infobae. «الرجال الذين أصيبوا بـ COVID-19 والذين يرغبون في إنجاب طفل عليهم فقط مواصلة البحث. واذا لم يأت الحمل بعد مرور الوقت، يمكنك إجراء استشارة الطبيب».

من المعروف أن الفيروسات الأخرى تغزو الخصيتين وتؤثر على إنتاج الحيوانات المنوية والخصوبة. وجد الباحثون الذين درسوا أنسجة الخصية لستة مرضى ماتوا بسبب فيروس السارس في عام 2006 أن جميعهم لديهم تدمير واسع النطاق للخلايا، مع عدد قليل من الحيوانات المنوية أو معدومة. من المعروف أيضًا أن فيروسات النكاف وزيكا يمكن أن تدخل الخصيتين وتسبب الالتهاب. ما يصل إلى 20٪ من الرجال المصابين بهذه الفيروسات سيعاني من ضعف إنتاج الحيوانات المنوية.

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