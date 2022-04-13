الهجرة: استيقظ المسافرون لمعالجة جوازات السفر الطارئة والحصول عليها

استيقظ المسافرون خارج الهجرات | فيديو: América Tv

استيقظ المئات من المسافرين اليائسين خارج المكتب الرئيسي لهيئة الرقابة الوطنية للهجرة ليكونوا قادرين على معالجة والحصول على جوازات سفر البيومترية البيروفية التي تسمح لهم بمغادرة البلاد والاستمتاع بعطلات عيد الفصح دون مشاكل.

تسبب عدم وجود جوازات السفر والفشل في نظام طباعة هذه الوثيقة يوم الاثنين الماضي 11 أبريل، أن أكثر من 100 شخص لم يتمكنوا من الصعود رحلاتهم ودفع عدة آلاف من الدولارات لإعادة جدولة التذاكر الخاصة بك وعدم فقدانها.

في هذه المناسبة، يحضر مكتب الهجرة المواعيد المجدولة فقط والمسافرين الذين يسافرون خلال الـ 48 ساعة القادمة، وإلا فلن يحضر الطلب.

وفقًا لمراسل América Noticias، قضى بعض الأشخاص الليلة خارج مقر برينيا ليكونوا أول من يُرى، لكن بعض المسافرين اشتكوا أمس من التأخير في تسليم جواز السفر، لأنه بعد الانتهاء من الإجراء عليهم الانتظار لمدة تصل إلى خمس ساعات لتسليم المستند. حتى أن الكثيرين يضطرون إلى الركض بحقائبهم إلى المطار حتى لا يفوتك رحلتهم.

طوابير طويلة في الخارج للهجرة | فيديو: تلفزيون أمريكا

في جولة في Migraciones الخارجية, شوهد العشرات من الأشخاص ذوي الإعاقة أيضًا, مع أطفالهم الصغار وكبار السن ينتظرون الجلوس والمعانقة البطانيات التي تؤويهم لأن درجة الحرارة في ليما انخفضت بشكل كبير لبضعة أيام, خاصة في الصباح الباكر.

بالمقارنة مع الأمس، تم منح القبول اليوم بهدوء وسلاسة، لكن الشكاوى تقع على تأخير الرعاية عندما يكون المرء داخل المبنى.

في مطار خورخي شافيز، يكون الوضع أكثر هدوءًا ويتم تنفيذ الإجراء بشكل طبيعي، ولكن يتم إحالة بعض الأشخاص إلى مكتب مول بلازا بيلافيستا لتسليم المستند، مما يسبب عدم الراحة بين المستخدمين.

سيحضرون في عيد الفصح.

من خلال بيان جديد، ذكرت Migraciones أنه «من أجل تقديم تسهيلات أكبر لأولئك الذين يحتاجون إلى معالجة جوازات سفرهم، فقد تم ترتيب أن ستحضر وكالة del Jockey Plaza اللامركزية يوم الخميس والجمعة العظيمة. سيكون الاهتمام في هذه المواقع من الساعة 8:00 صباحًا إلى 5:00 مساءً للمواطنين الذين يحتاجون إلى جوازات سفرهم لأنه من المقرر أن يغادروا البلاد خلال الـ 48 ساعة القادمة».

ويضيفون أن وكالة مول بلازا بيلافيستا ستحضر القضايا التي سيتم إحالتها من مكتب الهجرة في مطار خورخي شافيز. «هذا هو لأولئك الذين يعالجون جوازات سفرهم قبل 24 ساعة من رحلتهم المقررة».

بالإضافة إلى ذلك، يجادلون بأن «أيبيريا، فيفا للطيران، يوروبا للطيران، لاتام، KLM والخطوط الجوية الفرنسية تمكنت من توفير مرافق إعادة جدولة الرحلات بدون دفع رسوم وتكاليف إضافية».

وجاء في البيان أن «هذه هي الطريقة التي يتم بها رعاية الركاب الذين تأثروا في الأيام الأخيرة بالتأخير في الحصول على جواز سفر إلكتروني».

«كما يتم إدارتها مع رابطة شركات النقل الجوي الدولية - AETAI ومع كل من 25 شركة طيران دولية لديها نقطة انطلاق في بلدنا لتوفير التسهيلات لأولئك الذين يحتاجون إليها»

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لن يخدم المقر الرئيسي للهجرة في برينيا المسافرين برحلات مجدولة إلا في غضون 48 ساعة.



