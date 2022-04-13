يدخل Melcochita السياسة كمرشح لعضو مجلس لا فيكتوريا مع Fuerza Popular

جذب أكثر من واحد الانتباه لمعرفة أن Melcochita سوف يترشح لمنصب عضو مجلس لا فيكتوريا. سيغامر الممثل الكوميدي بالسياسة من خلال حزب كيكو فوجيموري، القوة الشعبية.

وفقًا لموقع لجنة التحكيم الوطنية للانتخابات، فإن بابلو فيلانويفا لديه رقم 7 في القائمة، وإذا فاز بمرشحه، فسيكون قادرًا على تنفيذ إجراءات بلدية مختلفة في السنوات الأربع القادمة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يعبر فيها الممثل الكوميدي عن رغبته في الالتحاق بالمناصب العامة، منذ فترة أعلن ترشحه للكونغرس، لكنه لم يؤتي ثماره أبدًا.

كما لم تكن ميلكوتشيتا بعيدة عن السياسة، حيث كانت في الماضي جزءًا من حملات مختلفة، مثل حملات كيكو فوجيموري والعمدة السابقة سوزانا فيلاران وحتى سيرو غالفيز في الرئاسة.

من خلال تويتر، أعلن الصحفي جوناثان كاسترو عن فرض الممثل الكوميدي، مما أدى إلى توليد تعليقات مختلفة، بعضها لصالح الممثل الكوميدي والبعض الآخر ضده.

«وهذا الرجل، بصرف النظر عن قوله «لا تراه»، هل يعرف أي شيء عن إدارة البلدية؟» ؛ « نحن نشكو على وجه التحديد من المسؤولين العموميين الذين سميهم كاستيلو، ولكن نرى من هو مرشح كيكو »، انتقدهم البعض.

من ناحية أخرى، أشار أولئك الذين دافعوا عنه إلى أن بابلو فيلانويفا يمكن أن يترشح مثل أي بيرو آخر، على غرار بيدرو كاستيلو، الذي ترشح بدون خبرة وفاز برئاسة الجمهورية.

«هل تعتقد أنه لأنه كوميدي، السيد بابلو فيلانويفا «ميلكوتشيتا» ليس هو الصحيح؟ الرئيس الحالي لأوكرانيا هو الممثل الكوميدي السابق، رونالد ريغان كان ممثلا قبل أن يصبح رئيسا. أراهن أنه يفعل ذلك أفضل بكثير مما يختاره المسؤولون كاستيلو »، وعلق مستخدم آخر.

Melcochita postula como regidor a la municipalidad de La Victoria. (Foto: Twitter)

مارشميلو ضد برامج فتى الواقع

مع إعادة التنشيط الاقتصادي وإعادة فتح المراقص, يتم تعيين أولاد الواقع مرة أخرى لإحياء الأجواء; ومع ذلك, لن يكون تطورهم على خشبة المسرح كما هو متوقع من قبل العديد من الفنانين. هذه هي حالة Melcochita، الذي انتقد بشدة عروض بعض أعضاء Esto es Guerra.

وبالمثل، لم يسعه إلا أن يظهر سخطه عندما علم أنهم يتقاضون مبلغًا باهظًا من المال مقابل نصف ساعة من العرض الذي اعتبره منخفض الجودة.

« إنه لا يستحق أي أموال. إنهم «يفسدون» الساحة لجميع الفنانين العظماء. إنه غاضب لأنك أخرجت التراب لسنوات عديدة , قال الفنان البيروفي في محادثة مع مراسل Magaly Tv: La firme.

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