تعرف على خواكين توريس، البيروفي الذي فاز بالميدالية الفضية في عموم أمريكا

في السنوات الأخيرة، جلبت الرياضة الفردية والاتصال أيضًا فرحة كبيرة للبيرو الذين يفوزون بالميداليات، مما يجعلنا فخورين عندما يقفون على المنصة، مع العلم الأبيض والأحمر المجيد، لم يكن خواكين توريس، مقاتل جيو جيتسو، استثناءً، منذ فوزه بالميدالية الفضية في البرازيل عموم أمريكا بطولة جيوجيتسو.

لمدة أربع سنوات ترك وسائل الراحة له في ليما وحقائب معبأة ليستقر في ميامي، الولايات المتحدة وتسعى لجعل اسم لنفسه في جيو جيتسو. لهذا السبب، اتصل به Infobae ليخبرنا قصة نجاحه.

تهانينا، اكتشفنا ما فزت بالميدالية الفضية في جيوجيتسو عموم أمريكا، ما مدى قوة المنافسة؟

كنت في عموم أمريكا من IBJJF (الاتحاد البرازيلي الدولي جيو جيتسو) في أورلاندو، فلوريدا. خاضت 4 معارك صعبة، فزت فيها 3، وخسرت المباراة النهائية ضد منافس برازيلي.

منذ متى كنت تمارس هذا الفن القتالي؟

لقد كنت أقوم بعمل جيو جيتسو البرازيلية منذ ما يقرب من 11 عامًا. انتقلت إلى ميامي قبل 4 سنوات للتدريب والمنافسة على أعلى مستوى. هنا حققت نتائج جيدة جدًا في العديد من المسابقات وتخرجت إلى الحزام الأسود من قبل أستاذي روبرتو سايبورغ أبرو في عام 2019.

لماذا قررت ممارسة هذه الرياضة؟

بدأت مع Jiu-Jitsu في عام 2010، بعد أن كنت أتنافس في MMA لبضع سنوات. لقد قمت أيضًا بالملاكمة، ويجب أن أقول إن Jiu-Jitsu هو فنون الدفاع عن النفس الأكثر اكتمالاً وفعالية على الإطلاق. بالإضافة إلى تعليمك الدفاع عن النفس، فإنه يساعدك كثيرًا في التركيز والتركيز والانضباط.

ما هي المسابقات القادمة التي ستواجهها؟

في 15 مايو، سأقاتل في شيكاغو. عادة، أحاول التنافس مرة واحدة في الشهر حتى لا أفتقد أي فوز. ثم يجب أن يقاتل 2 أو 3 بطولات أخرى قبل كأس العالم التي ستعقد في سبتمبر في لاس فيغاس، نيفادا.

ما هي أهم الإنجازات في هذه الرياضة؟

كان الإنجاز الأكثر أهمية بلا شك هو المواطن الأمريكي لعام 2020. كانت بطولة صعبة وصعبة. فزت بالميدالية الذهبية في فئة Super-Heavy (حتى 100.5 كجم)، مع الأخذ في الاعتبار أنني أزني 90 كجم، لكنني أحب ذلك وأشعر براحة أكبر في القتال مع أشخاص أكبر مني. ثم كان عموم أمريكا قبل بضعة أيام أيضًا إنجازًا قيمًا للغاية.

لذا، هل تحب دائمًا ممارسة رياضات الاتصال؟

نعم، كما قلت، بدأت صغيرا جدا. في سن ال 16 مع MMA، وبعد أن كنت تتنافس تحولت إلى جيو جيتسو. كنت دائمًا شخصًا منافسًا، ومنضبطًا أيضًا. أعطاني جيو جيتسو المزيد من الانضباط والقيم، وهو أمر مهم في كل شخص. هذا هو السبب في أنه يقال أن جيو جيتسو هي الرياضة الوحيدة التي لديها عائلة.

من الذي تعجب به؟

كان معجبًا بالعديد من الرياضيين، لكن الشخص الذي أعطاني أكثر مثال ومساعدة كان معلمي روبرتو سايبورغ أبرو. لحقيقة أنه يستمر في القتال في سن 41 على أعلى مستوى. فاز بالميدالية الذهبية في عموم أمريكا قبل بضعة أيام في فئة الثقيلة للغاية. منذ أن انتقلت إلى ميامي، أعطاني جيو جيتسو العديد من الفرص وفتح أبواب العديد من الناس بالنسبة لي. أخطط لمواصلة ترك مثال على المثابرة والمثابرة لتحقيق الأهداف التي يحددها المرء. لدي شقيقان أصغر سنا وهم يتبعون طريقي.

هل هناك فرق في مستوى جيوجيتسو بين الولايات المتحدة وبيرو؟

أقول دائمًا أن قوى أمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى البرازيل الواضحة، هي بيرو والإكوادور والأرجنتين. لدينا دم محارب، ويصعب هزيمته. ليس فقط في هذه الرياضة.

في ميامي، وفي الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام، هناك الأفضل، الحقيقة البسيطة التي كنت أتدرب في FightSports، أعطتني لمسة ومستوى لا يصدق، وهو ما بالكاد كان بإمكاني تحقيقه في بيرو. على حصير التاتامي لدينا ما لا يقل عن 20 حزام أسود لكل تدريب.

لماذا قررت الهجرة إلى ميامي؟

كان لدي الخطة منذ أن أنهيت الكلية. درست التسويق في UPC، وبمجرد تخرجي بعت سيارتي، ومع بعض المدخرات انتقلت إلى ميامي. كما ذكرت من قبل، فإن الفرص ومستوى التدريب والكفاءات هي الأفضل هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. الحمد لله تمكنت من الحصول على تأشيرة رياضي، ثم الإقامة (greencard).

أي رسالة إلى الشباب الذين يتوقون لممارسة jiujitsu؟

عندما كنت في الخامسة من عمري تعرضت لحادث سيارة وأصيبت بكسر في عظم الفخذ. كنت في خطر أن أصبح عرجاء وشلل نصفي. الحمد لله أنها وضعت مسمار في ساقي والعظم ثم ملحومة عمليتين. ليس لدي مشكلة الآن. كما أقول دائمًا، فقد فقط أولئك الذين لا يخاطرون. إذا لم أكن قد قررت المجيء والعيش في ميامي، ربما لن أكون على الطريق الصحيح لتحقيق أحلامي. لهذا السبب أقول دائمًا أنه يجب عليك التخلي عن الخوف والأعذار والأعذار والأعذار والبحث عما يجعلك سعيدًا.

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