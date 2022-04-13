مارتن إلياس الابن يشيد بوالده مع صورة غير منشورة حيث يظهر Diomedes Díaz أيضا

في 14 أبريل، سيشيد أتباع وأقارب مارتن إلياس بالفنان الذي يبلغ من العمر خمس سنوات منذ وفاته، بعد تعرضه لحادث مروري مأساوي على طرق قرطبة بعد إقامة حفل موسيقي في كوفيناس. سيكون يوم الخميس المقدس، لذلك، مع كل سبب آخر، سوف تركز تحية الفنان ليس كثيرا على الأعياد كما هي على الشبكات الاجتماعية.

في الواقع، يتذكره معجبو وأقارب المغني وكاتب الأغاني فاليناتو في الوقت الحالي؛ حتى ابنه، مارتن إلياس جونيور، فتح جولة الذكريات مع والده وفعل ذلك من خلال الشبكات الاجتماعية، حيث اندهش أتباعه لرؤية التشابه المذهل.

من خلال Instagram، شارك مارتن إلياس دياز فارون صورتين؛ في كلاهما، كان الشاب مجرد طفل بالكاد يستطيع أن ينطق بكلمة واحدة، لكن هذه ليست الجدة الرئيسية: في الصورة الأولى يوجد الصبي الصغير على أكتاف والده، والذي بدا في ذلك الوقت مختلفًا تمامًا عن أيامه الأخيرة الحياة.

في الثانية، يظهر الصبي تحت حضن جده، ديوميديس دياز نفسه، الذي كان يبتسم في وقت أخذ البطاقة البريدية. إلى جانب الصور، كتب دياز فارون في الوصف أن كلاهما «أعظم اثنين في فاليناتو وأعظم ملائكي».

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A dos días de cumplirse cinco años de la muerte de Martín Elías, su hijo lo recordó a él y a Diomedes Díaz FOTOS: Vía Instagram (martineliasjr)

كما هو متوقع، أصبحت الصور غير المنشورة شائعة جدًا على هذه المنصة، حيث تلقت مئات التعليقات ليس فقط من جزء كبير من متابعيه المليون، ولكن أيضًا من فنانين آخرين، مثل رافائيل ماريا دياز، وهو أيضًا عم الشاب.

كانت ردود الفعل البارزة الأخرى «يجعلني غاضبًا لرؤية هذه الصور، أريدهم أن يكونوا على قيد الحياة. لم ير ديوميديس مارتن ينتصر»; «مارتن إلياس إلى الأبد»; «فريد ولا يضاهى, تركوا إرثًا رائعًا»; «كيف ننسى 14 أبريل, نحن نفتقدك مارتن إلياس, قد يكون لك الله في مجده المقدس «و «هذا هو الحب الحقيقي الذي كان مارتن إلياس لأطفاله, والدته وإخوته».

تجدر الإشارة إلى أن هذه لم تكن الذاكرة الوحيدة التي قام بها شاب سلالة دياز. في 2 أبريل، أثار صورة أحدث حيث يظهر الصبي آنذاك مع والده وأخته، بولا إيلينا دياز.

FOTO: Vía Instagram (martineliasjr)

من ناحية أخرى، تجدر الإشارة إلى أنه قبل أيام قليلة، تم استجواب دايانا خايميس، الزوجة الأخيرة لفنان فاليناتو، حول ما ستفعله يوم الخميس 14 أبريل تكريمًا لزوجها السابق. من خلال جولة من «الأسئلة والأجوبة» التي أسمتها «دعونا نتحدث بعد ذلك»، تم استجواب الصحفية من قبل أتباعها مع السؤال: «ماذا سيفعلون لمارتن في الرابع عشر؟».

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أجاب خايميس أنه على الرغم من أنه لا يتفق مع أنواع معينة من الأعمال التي تتم أمام قبر الفنان الراحل، إلا أنه يحترم بشدة معتقدات أتباعه.

«من جهتي لا شيء، لا شيء، لم أتفق أبدًا مع هذا النوع من الأشياء التي تذهب إلى المقبرة، يجلبون مارياشيس، يلعبون الصندوق، guacharaca، الأكورديون. إنه أمر محترم للغاية، لكنني لا أشارك تلك الأشياء»، أخبرها المؤثر ما يقرب من مليوني متابع من خلال «InstaStories».

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