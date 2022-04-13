لورينا سيليس: من هي العارضة ولماذا ترتبط بزوج فاليري ريفيلو؟

بعد أن أكد سيرجيو بينيا أنه أعزب، كان اسم عارضة الأزياء لورينا سيليس يرن في وسائل الإعلام المختلفة. يبدو أنه يشير إلى أن كل أمل في المصالحة مع والدة ابنه فاليري ريفيلو يقف وراءه، لأنه مرتبط بالفعل بصديقة فتى الواقع دييغو رودريغيز.

لم تكن سيليس بعيدة المنال من هذه الشائعات، حيث كانت مسؤولة أيضًا عن إطعامهم بالمغازلة تجاه لاعب كرة القدم سيرجيو بينيا. من خلال محادثة على الشبكات الاجتماعية، يُرى كيف يشير المؤثر إلى أنها لا تكره الارتباط كأصدقاء على الإطلاق. هذا قبل ابتسامة لاعب كرة القدم.

حتى في مقابلة مع Amor y Fuego، لم تتردد الشابة في وصف الرياضي بأنه رجل جذاب، لا تستبعد معه علاقة مستقبلية. في هذه المحادثة، لا تتردد العارضة في أن تكون متحمسة أمام المراسل عندما تتحدث عن والد ابنة.

ولكن من هو النموذج الذي تسبب في ضجة في الأيام الأخيرة. هنا نقدم لك.

من هي لورينا سيليس؟

Lorena Celis هي عارضة أزياء بيروفية لديها أكثر من 65,000 متابع على Instagram. كانت صديقة عضو Esto es Guerra السابق دييغو رودريغيز، الذي استمرت معه أكثر من عام ونصف. فعل العشرون شيئًا بعد مسامحته لصبي الواقع وقرر العودة إليه على الرغم من استبدالها بأليساندرا فولر. في ذلك الوقت، أشار النموذج إلى أنه آسف لأنه غير علاقة مستقرة للممثلة.

ومع ذلك، لم تستمر العلاقة لفترة طويلة بعد القبض على دييغو مرة أخرى مع امرأة أخرى. سجل برنامج Amor y Fuego النموذج في احتفال كامل بعيد ميلاد هوغو غارسيا، حيث حضر مع سيليس.

وفقًا للصور التي قدمتها مجلة Willax Televisión في أوائل أبريل، وصل صبي الواقع السابق إلى ملهى ليلي برفقة صديقته آنذاك. دخلوا مكان الترفيه حوالي الساعة الواحدة صباحًا، ولكن بعد ساعات قليلة فوجئت برؤية لورينا تغادر بمفردها وتستقل سيارة أجرة إلى منزلها.

بعد ساعة، كان دييغو رودريغيز سيفعل الشيء نفسه، لكنه لن يغادر بمفرده، لأنه يرافقه فانيسا كايو، الصديقة السابقة للاعب كرة القدم أدريان زيلا. وفقًا للبرنامج، يتجولون عبر جنوب أمريكا القديم، ولكن عندما يلاحظون وجودهم، يغيرون وجهتهم ويتركون الشابة في المنزل.

بعد رؤية هذه الآثار، قرر النموذج إنهاء الشاب إلى الأبد. «وأعتقد أنه لا بأس من إعطاء فرصة، ولكن واحدة... أليس كذلك؟ «، وقال لبرنامج رودريغو غونزاليس.

بعد ذلك، قررت المؤثرة قلب الصفحة وتكريس نفسها لعملها كنموذج ورياضة. على شبكتها الاجتماعية، يمكنك أن ترى مدى نجاحها في الأحداث والرحلات مع الأصدقاء.

كما كان مرتبطًا بجيفرسون فارفان.

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تشارك فيها عارضة الأزياء لورينا سيليس مع رياضي. في ديسمبر 2021، أصدر برنامج Love and Fire تقريرًا يربطه بجيفرسون فارفان. في هذه المذكرة، يسلط الضوء على أن لاعب كرة القدم قد فاجأ بجمال الشابة، لأنه لا يتردد في «الإعجاب» بمشاركاتها على Instagram.

ومع ذلك، فإن أكثر ما لفت انتباه الصحافة هو أنها شاركت في البث المباشر لفرفان، حيث لم تتردد في ملئه بالإطراء. «رقصة صغيرة من أجل توتو (...) يستحق، أنا أحبك أوغسطين!» , علق في تلك المناسبة.

مغازلة لورينا سيليس مع سيرجيو بينيا

في أبريل، خلال بث Instagram، أجرت لورينا سيليس وسيرجيو بينيا محادثة معينة. حذرها لاعب كرة القدم من أنهم قد يبدأون في التكهن بأنهم أصدقاء، والتي تقول لها: «ما نحن لسنا (أصدقائهن)؟» يكرر الرياضي له: «ما نحن التعارف. سيقولون أننا نتواعد». على الفور قال النموذج: «لا بأس، أليس كذلك؟ «، توليد ضحك زوج فاليري ريفيلو.

وتجدر الإشارة إلى أنه حتى الآن، لم يتحدث سيرجيو بينيا من خلال شبكاته الاجتماعية. في مناسبة سابقة، أعرب عن انزعاجه من التكهنات بعلاقة مزعومة بينه وبين لورينا سيليس.

الوضع العاطفي لسيرجيو بينيا

لاعب كرة القدم سيرجيو بينيا متزوج من فاليري ريفيلو، الذي لديه ابنة. ومع ذلك، قبل بضعة أشهر، أكد الزواج أنه انفصل. ومع ذلك، استخدمت والدة ابنتها الصغيرة شبكاتها الاجتماعية لتوضيح أنها لا تزال تحب الرياضي كثيرًا.

Amor y Fuego entrevistó a Lorena Celis. Ella no descarta una relación con Sergio Peña. (Foto: Instagram)

«دع برامج القمامة هذه تجلب شيئًا غدًا، أريد أن أرى... «، كتب في تلك المناسبة شريك فاليري ريفيلو السابق، في بث مباشر لورينا. وأضاف بسخط في وقت آخر: «يواصل بيلوشين إخراج أشياء غبية».

في تلك المناسبة، لم يكن رودريغو غونزاليس صامتًا وأوضح أنه لا تقع على مجلة Amor y Fuego المسؤولية عن القرارات التي يتخذها هو أو شريكه السابق، لذلك في كل مرة لديهم مادة سوف ينقلونها حتى يعرف الجميع ما يفعلونه.

«لا لأنك وضعت هذه الرسالة أو عدة رسائل أخرى من هذا القبيل، سيتوقف الناس عن إدراك ما هو ترتيب الأشياء، ليس لدي أي علاقة بها، لا علاقة لي بالذهاب والذهاب، في ذلك إذا تم فصلهم، إذا كانوا يحبونك، إذا كنت ستسامحك، إذا كان ذلك يؤذيك، إذا كنت لا تهتم، فهذا ليس موضوعنا... إذا كانت لدينا الصور، فإننا نضعها على الهواء»، قال مضيف التلفزيون.

لا تستبعد لورينا سيليس العلاقة مع سيرجيو بينيا

لا تتورع الشابة عن قول مدى جاذبية سيرجيو بينيا لها، حتى أنها قالت في مقابلة مع Amor y Fuego إنها لا تستبعد وجود علاقة مع الرياضي.

«أعتقد أنه رجل رائع للغاية، لقد عرفته منذ فترة طويلة، إنه جذاب. الحقيقة هي أنني لن أخبرك أنك لن تراني معه، يمكننا الخروج لتناول شيء ما، أنا لا أستبعد أي شيء «، قال لغرف الحب والنار.

حول فاليري، قال: «أنا لا أعرفها، لا أعرف أي شيء عنها. لقد أرسلوا لي جزءًا يسخر مني أن أستدير. لا يجب أن أقول أي شيء عنها أعتقد أن الأشياء التي تقولها تتحدث عنها أكثر مما تتحدث عني».

أكد سيليس أنه يتحدث في كثير من الأحيان مع لاعب كرة القدم ويضحكون على ما يقوله الناس. «نحن لا نتحدث عنها. إنه على ملاحظته، لا يحتاج أن يتحدث عن أي شخص. إذا كنت قد دفعت لي الاختباء أو شيء من هذا القبيل، لكننا كنا نعيش معا. أنا أعزب وهو أعزب, نحن أصدقاء, ولكن إذا كان لدينا شيء فلن يكون سيئًا أيضًا, قالت.

لا تستبعد لورينا سيليس وجود علاقة مع سيرجيو بينيا. فيديو: يوتيوب

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