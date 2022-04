المؤثر والخبير العقاري: هي صديقة كريستيان نودال الجديدة المزعومة

بعد ثلاثة أيام قبل الاحتفال بيوم الحب والصداقة في المكسيك، أعلن كريستيان نودال أن علاقته الإعلامية مع بليندا انتهت، والتي كان قد انخرط معها بالفعل في الزواج، كان المغني الإقليمي المكسيكي يستأنف حياته ومشاريعه المهنية، مثل Forajido Tour التي أدت بالفعل إلى سيناريوهات وطنية ودولية مختلفة.

بعد أيام قليلة من الإعلان عن نهاية العلاقة، قام مغني أسلوب «Mariacheño» بمسح الوشم الذي صنعه في منتصف خطوبته مع مترجم Sapito، لذلك قام بتغطية كلمة «Beli» التي صورها بجانب أذنه، وحولها إلى أربعة رموز للبوكر العالمي سطح السفينة.

بالإضافة إلى ذلك، قام مؤدي دي لوس بيسوس الذي أعطيته لك بتحويل الوشم الضخم لنظرة بليندا الذي تم تصويره على صدرها إلى جمجمة ذات عمود، وهو تصميم لم يتم الكشف عنه بعد من قبل الملحن، ولكن تم الكشف عنه من قبل فنان الوشم الذي جعل التستر لها.

من جانبها، كانت المغنية الإسبانية المؤممة المكسيكية قد غطت أيضًا الأحرف الأولى «CN» التي بدت داخل القلب الصغير الذي وشمته على أحد كاحليها، كما لوحظ خلال جولتها الترويجية للحديث عن المسلسل القادم Bienvenidos a Eden.

مع إزالة الوشم, سيكون من الواضح أن المطربين أغلقوا فصل الرومانسية بشكل نهائي وتركوا الآلاف من معجبيهم دون أمل أن يتوقوا إلى المصالحة.

بعد أن تم القبض على كريستيان نودال قبل بضعة أسابيع في مطعم في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة، مع فتاة شقراء من أصل كولومبي، اسمه ماريانا ريوس، التي يفترض أنها التقت في حفلة، بدأت الإصدارات في تعميم أن الشخص المولود في كابوركا، سونورا، سيكون مستعدًا لبدء علاقة رومانسية جديدة ولهذا كان سيختار نموذج ومبدع المحتوى المثير.

ولكن الآن، عند وصوله إلى فيلاهيرموسا، تاباسكو، حيث وصل بطائرة خاصة لأداء جولته في 11 أبريل، كانت المغنية البالغة من العمر 23 عامًا برفقة امرأة، كان يبتسم معها، مع موقف مريح وقريب جدًا.

تم التقاط صور وصولها إلى مدينة تاباسكو متلبسًا وكان ذلك كافيًا لمستخدمي الإنترنت للكشف على الفور عن هوية الشابة، التي لفتت الانتباه إلى أن لديها شعرأسود وفير، على عكس الفتوحات الأخيرة لـ Nodal و Mariana و Belinda، الذين هم الشقراوات.

هذه هي أورورا كارديناس، التي لديها ما يقرب من 100،000 متابع على Instagram، مما يجعلها مؤثرة في العالم الرقمي. لكن صورة منشئ المحتوى على Instagram، حيث تشارك صورًا متعددة تُظهر جمالها وطعمها للأزياء، ليست أهم وجه للشابة، لأنها وفقًا لمنشوراتها، فهي شخص معروف في عالم العقارات والعقارات.

حصلت أورورا على شهادات الماجستير في المبيعات العالمية والدبلومات المتخصصة في استراتيجيات العقارات والمبيعات، بالإضافة إلى الاعتراف من بعض الشركات لأنها كانت واحدة من أفضل البائعين في السنوات المتتالية.

غزو نودال الجديد المزعوم هو الرئيس التنفيذي للشركة I Did it For You ولديه أكثر من 10 سنوات من الخبرة في قطاع العقارات، لذلك هناك تكهنات بأن الملحن الناجح التقى بها عندما أراد الحصول على بعض العقارات وهذا هو المكان الذي سيكون فيه التقارب نشأت.

في الوقت الحالي، لم تنشر الشابة أي رسالة تؤكد أو تنفي علاقتها بمترجم بوتيلا بعد الزجاجة، الذي فضل عدم التحدث عن حياتها الرومانسية أيضًا.

