كيف يفعل الممثل الكوميدي بولو بولو بعد ست سنوات من تقاعده؟

تقاعد الممثل الكوميدي ليوبولدو روبرتو غارسيا بيلايز بينيتز، المعروف باسم بولو بولو، من المسرح وأحداث أخرى في عام 2016، في ذلك الوقت لم يقدم أي تفسير، ولكن بعد عامين، بدأت الشائعات حول مرض الزهايمر المزعوم.

قال خورخي فالكون: «ما أعرفه ويقال الكثير هو أن بولو الجيد يعاني من مرض الزهايمر، أريد فقط أن يكون الأمر على ما يرام». من جانبه، ذكر لويس دي ألبا أنه كان يعلم أنه مريض، لكنه لم يحدد أي شيء عنه.

في الآونة الأخيرة، كشف خورخي كارانزا إل كوستينيو أنه ليس لديه اتصال حديث معه أو مع أحد أفراد عائلته، لكنه يعلم أنه يتمتع بالاستقرار بفضل كونه قريبًا من أحد شركاء الحانة حيث بدأ في إلقاء النكات في مكسيكو سيتي:

«لديك الكثير الذي لا أرى ابنك، الذي كان جارتي، لكنني أعلم أنه بخير، وأنه يعتني به جيدًا، الله المبارك... ولكن على حد علمي من الشريك الآخر لـ El Cuevón هو أن بولو مستقر، حسنًا، «قال الممثل الكوميدي لبرنامج De Primera Mano.

كما أوضح الممثل الكوميدي أنه يعرف من ينتمي إلى دائرته القريبة ويكرر ذلك:

واوضح «اعتقد انه التقى منذ وقت ليس ببعيد مع كارلا استرادا، مع اولئك الذين يرونه، تشابيلو، العزيز خورخي اورتز دي بينيدو، هم الاكثر اتصالا به».

في برنامج دي بريميرا مانو، كشف خورخي كارانزا أن بولو بولو هو الذي ساعده على المغامرة في مكسيكو سيتي، مما أعطاه فرصه الأولى بعد نجاحه في أكابولكو.

عندما كان الممثل الكوميدي على وشك التقاعد من أحد الأماكن التي كان يقدم فيها برنامجه، عرض عليه بولو بولو البقاء ووجد مساحته الخاصة:

وقال لدي بريمرمانو: «في يوم من الأيام يقول لي 'لا تغادر إل كويفون ، ابق هنا، سنقوم بتزوير مكان صغير، دعونا ندفع، 'وقد تشرفت جدا بتلك الدعوة من السيد العظيم بولو».

في مقابلة مع برنامج Mimí Contigo، قال خورخي كارانزا إنه غامر بالعمل وهو يروي النكات في المناسبات المدرسية، وفي ذلك الوقت كان عمره أقل من 15 عامًا ولم يكن المال كافيًا، لأن راتبه الأول كان 20 بيزو.

في محادثة مع مغني Flans, كشفت أنها كررت فقط الروتين الذي قام به والدها كممثل كوميدي, لكنها لم تستطع حتى فهم تلك النكات تمامًا.

في ظل هذه الظروف، كان خافيير كارانزا يخطط للانتحار باعتباره «تضحية» حتى يكون لدى والدته فم أقل لإطعامه، ولكن تعليق مغني معروف كنت سأغير رأيي.

بولو بولو هو ممثل كوميدي تميز بنكاته وروتينه المليء بالمراجع الجنسية والمعنى المزدوج والفكاهة الحمضية، لدرجة أنه خضع للرقابة في الثمانينيات. كما كان له بعض المظاهر في أفلام المحفوظات مثل The Milk of Zacharias (1986) و The Fererd Boy of the Neighbory (1989).

